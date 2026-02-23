peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • KOMENTÁŘ

Znamenají soudem zrušená americká cla návrat obchodního chaosu?

Podstatný nárůst nejistoty v obchodní politice je zpět. Nejvyšší soud v pátek zrušil Trumpova reciproční cla, americká celní politika tak pokračuje jako zdroj tržní volatility.

Napříč médii se rozebírají možné dopady nadcházející Trumpovy politiky na finanční trhy. (Ilustrační foto) Zdroj: iStock

Napsal Dominik Rusinko
-
naposledy aktualizováno 23. 2. 2026 9:43
Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 23. 2. 2026 9:43
americká ekonomika cla Donald Trump dovoz Kongres Nejvyšší soud obchodní politika odvetná cla soud

Reciproční cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem byla základem jeho obchodní politiky od dubna minulého roku. Podle verdiktu soudu ale prezident překročil své pravomoci.

Americká administrativa na soudní rozhodnutí okamžitě zareagovala uvalením nových globálních cel dle článku 122 obchodního zákona. Ty byly nejprve nastaveny na úrovní 10 procent, ale již v sobotu je Donald Trump zvýšil na 15 procent s platností od 24. února.

150 dní a pak?

Podle článku 122 však může prezident uvalit cla pouze na 150 dní a poté potřebuje souhlas Kongresu. A i podle komentáře ministra financí Scotta Bessenta bude administrativa hledat trvalejší způsob, jak uvalit cla.

To znamená, že celní politika zůstane zdrojem volatility i v příštích týdnech. Ostatně vysoká cla zůstávají i nadále prioritou číslo jedna pro Donald Trumpa.

Mezitím ale efektivní celní sazba na dovozy zboží do USA klesla ze 16 na 13,7 procenta. To sice znamená nižší míru protekcionismu, příjmy do federálního rozpočtu by ale měly hrubým odhadem klesnout o zhruba třetinu z aktuálních cca 30 miliard dolarů měsíčně.

Desítky miliard dolarů ve hře

Pro federální rozpočet představuje navíc vážnou hrozbu i refundace zrušených cel. Jde až o 130 miliard dolarů, o které by se firmy mohly s americkou vládou soudit. To by dále zvýšilo tlak na rozpočet, a tedy i na růst úrokových sazeb na dlouhém konci americké výnosové křivky.

Jaká budou mít nová cla dopad na americko-evropskou obchodní dohodu? Jelikož se dohoda sjednávala separátně od recipročních tarifů, rozhodnutí nejvyššího soudu by se ji nemělo přímo dotýkat.

V platnosti zůstávají i cla, která soud nezrušil – ocel, hliník nebo automotive. Zároveň platí, že Evropa byla doposud vůči americkým tarifům nad očekávání odolná. Podle Kielského institutu totiž 96 procent nákladů vyšších cel prozatím nesli američtí spotřebitelé a dovozci.

Čeká nás další Trumpovo testování?

Z pohledu investorů je dobrou zprávou, že v Americe dále funguje systém brzd a protivah, který omezuje pravomoci prezidenta Trumpa.

Minimálně v obchodní politice ale bude prezident dále testovat limity své moci. To znamená opětovné zvýšení nejistoty na trzích.

V nejbližších týdnech uvidíme, k jak zásadním změnám celních sazeb dojde. A to i s ohledem na fakt, že ta zatím svůj základní cíl – korekci obchodních deficitů – neplní. V minulém roce dosáhl obchodní deficit USA třetí nejvyšší úrovně v historii, když v meziročním srovnání téměř nedošlo ke zlepšení…

Dominik Rusinko

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako analytik ČSOB Více...

Další příspěvky od autora:

Nový rozpočet Babišovy vlády je na světě. Jen si rozpočtová pravidla vykládá po svém

Jediná jistota roku 2026: rozkolísaná geopolitika

Proč je víra v levnější benzín kvůli „americké Venezuele“ falešná?

Jan Bureš

Další příspěvky od autora:

Napětí nad Atlantikem. Co zmůže Evropa proti Trumpově eskalaci kole Grónska?

Pohled na druhý břeh aneb s čím trhy v roce 2026 spíše nepočítají

Česká inflace v listopadu překvapila. Klesá nečekaně více

