Zavírá ropný trh oči před realitou?

Dominik Rusinko 18. března 2026

Pokračující válka na Blízkém východě i nadále způsobuje ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových…

Největším boháčem je Musk; Česko má konečně schválený rozpočet a příval firemních výsledků aneb souhrn ekonomických událostí 10. a 11. týdne 2026

Libor Akrman 15. března 2026

Nejbohatším Čechem je Strnad; na marže pump dohlédne Schillerová; Škoda Auto loni úspěšná; vyšší odpisy srazily zisk ČEZu; IEA uvolní…

Jak moc bude český průmysl bolet „íránský šok“?

Dominik Rusinko 13. března 2026

Data z tuzemského průmyslu za první měsíc letošního roku hlásí slabší než očekávaný výkon výroby, zároveň je ale hlášen velmi…

Trhy zařazují zpátečku. Pokles sazeb už nečekají, naopak se čeká růst

Finanční trhy se během několika dní přepnuly ze scénáře uvolňování měnové politiky do scénáře, který počítá s jejím zpřísněním. Důvod je přitom zřejmý: investoři se obávají, že energetický šok nezůstane omezený jen na ceny ropy a plynu, ale přelije se i do širší inflace.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. (ilustrační foto) Zdroj: US Navy

Napsal Jan Berka
naposledy aktualizováno 23. 3. 2026 12:54
Blízký východ centrální banky energetický trh finanční trhy inflace investoři plyn proinflační riziko ropa

Energetický šok kvůli vojenskému konfliktu na Blízkém východě se víc a víc podepisuje na vývoji ve světě financí. Patrné je to na výnosech státních dluhopisů, které rostou napříč trhy.

Spouštěčem jsou proinflační rizika spojená právě s blízkovýchodním konfliktem. Trhy během krátké doby výrazně přecenily i výhled sazeb centrálních bank pro letošní rok.

Podle dat agentury Bloomberg přitom došlo k prudkému obratu: ještě nedávno investoři sázeli na snižování sazeb, nyní naopak zaceňují jejich růst. Tyto výhledy vycházejí z cen finančních nástrojů, které odrážejí očekávání investorů. Podívejme se na reakce centrálních bank:

Fed: Před konfliktem trh očekával snížení úrokových sazeb zhruba o 60 bazických bodů, aktuálně zaceňuje jejich stabilitu.

ECB: Před konfliktem byl zaceněn pokles sazeb o necelých 14 bazických bodů, aktuálně trh zaceňuje jejich zvýšení zhruba o 70 bazických bodů.

Bank of England: Před konfliktem trh očekával snížení úrokových sazeb zhruba o 53 bazických bodů, aktuálně zaceňuje jejich zvýšení o přibližně 78 bazických bodů.

Česká národní banka: Před konfliktem korunové sazby naznačovaly možnost snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na horizontu dvanácti měsíců. Aktuálně se posunuly směrem ke zvýšení úrokových sazeb o více než 70 bazických bodů.

Obavy investorů dominují

Jde o mimořádně výrazný posun. Trhy se během několika dní přepnuly ze scénáře uvolňování měnové politiky do scénáře, který počítá s jejím zpřísněním. Důvod je přitom zřejmý: investoři se obávají, že energetický šok nezůstane omezený jen na ceny ropy a plynu, ale přelije se i do širší inflace.

Právě to bude rozhodující. Centrální banky obvykle nereagují na samotný růst cen energií, ale na riziko, že se původní šok promění v trvalejší inflační problém. Takový vývoj by znamenal sekundární efekty. Tedy přelévání vyšších nákladů do cen zboží a služeb, mezd a inflačních očekávání. A právě obava z tohoto scénáře dnes žene tržní sazby vzhůru.

Nelze zatím říct, zda se tento scénář skutečně naplní. Jestřábí vyznění většiny centrálních bank, které v posledních dnech zasedaly, ale ukazuje, že citlivost na inflační rizika zůstává vysoká.

Čtyři roky stará historie varuje

Není to překvapivé. Zkušenost z roku 2022 ukázala, že energetický šok se může do inflace propsat mnohem silněji a déle, než se původně čekalo.

Současná situace se však od roku 2022 v řadě ohledů liší. Ve většině ekonomik jsou celková i jádrová inflace nižší a inflační očekávání zůstávají relativně dobře ukotvená.

Mnohé ekonomiky navíc nejsou tak přehřáté jako tehdy. Jejich citlivost na energetické šoky tak částečně oslabila. U domácností díky častější fixaci cen energií a u firem díky investicím do vyšší energetické efektivity. To ale neznamená, že jsou vůči dražší ropě či plynu imunní.

Čím déle konflikt na Blízkém východě potrvá, čím déle zůstanou ceny ropy a zemního plynu vysoké a čím déle bude přetrvávat riziko narušení dodavatelských řetězců, tím vyšší bude pravděpodobnost sekundárních inflačních efektů.

Do té doby lze čekat, že většina centrálních bank sazby nesníží a bude vyčkávat na další data, především na ta inflační…

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen

