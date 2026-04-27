Křehký klid v Hormuzském průlivu znamená pokračující napětí

Očekávání kolem „Islamabad talks 2.0“ postupně rostla, přetrvávající neshody mezi stranami však zabránily jakémukoli smysluplnému pokroku. Tato patová situace pokračovala až do chvíle, kdy prezident Trump oznámil časově neomezené příměří podmíněné návratem Íránu k jednacímu stolu.

Hormuzská úžina platí za zcela klíčovou pro světové dodávky ropy, již týdny však tamní provoz blokuje válka mezi Spojenými státy a Íránem. (Ilustrační foto) Zdroj: Reuters

Napsal Libor Akrman
naposledy aktualizováno 27. 4. 2026 10:12
ceny ropy finanční trhy geopolitická rizika Hormuzský průliv Írán

Pozitivní zprávou je, že chuť k obnovení bojů vypadá, že je na obou stranách nízká. Prodloužení příměří výrazně snižuje krátkodobá rizika eskalace a zároveň omezuje bezprostřední hrozby pro regionální energetickou infrastrukturu.

Komplikovanější a pro trhy relevantnější skutečností však je, že průliv zůstává uzavřen v rámci de facto oboustranné blokády. Ta nadále narušuje tok přibližně 11–13 milionů  barelů ropy denně a udržuje fyzické energetické trhy napjaté.

Geopolitika a vnější tlak

Americká blokáda má i výrazný nepřímý dopad: Čína se stále hlasitěji zasazuje o znovuotevření průlivu. Z hlediska řešení situace jde o konstruktivní vývoj.

Čína si v Íránu zachovává významný vliv díky strategickému partnerství i údajné zpravodajské spolupráci. A Peking by mohl sehrát aktivnější roli při návratu obou stran k jednání.

Situace však zůstává křehká. Je pravděpodobné, že současný stav potrvá, dokud jedna ze stran nebude donucena ustoupit. Prezident Trump opět zhodnotil očekávání ohledně jednání. Postoj Íránu k blokádě však zatím zůstává, což pravděpodobně odráží vnitřní rozpory mezi jestřábími a holubičími frakcemi.

Dopady na trhy

Základní scénář počítající s komplikovaným a zdlouhavým řešením zůstává beze změny. Analytici Fidelity International nadále přisuzují přibližně 30procentní riziko obnovení eskalace konfliktu.

Současná patová situace, zejména uzavření průlivu, zároveň znamená pokračující napětí na energetických trzích. Ceny ropy by za těchto podmínek měly mít jasnou tendenci k růstu.

Širší trhy zatím geopolitické napětí do značné míry přehlížejí, pravděpodobně i v důsledku častých změn politických postojů. Dlouhodobé uzavření průlivu však nelze ignorovat donekonečna.

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

