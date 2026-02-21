Mohlo by vás také zajímat
- ČLÁNEK
Chystáte se na hory? Co byste si měli pohlídat u cestovního pojištění
Dovolenou na horách si každoročně užívá stále více Čechů, letos to má být každý třetí. Stejně jako je pro lyžařský zážitek nezbytný dostatek sněhu, upravená sjezdovka a seřízená výbava, pro pocit jistoty a klidu je zásadní kvalitní pojistka, o kterou se budete moci skutečně opřít. Co jsou ty nejdůležitější věci, které si u cestovního pojištění pohlídat?
Plánujete jarní prázdniny strávit na horách, abyste si užili sněhových radovánek? Na úvod důležitá informace pro ty, kteří se chystají do Itálie, kde právě probíhá zimní olympiáda.
Každý, kdo ve zdejších střediscích jezdí na lyžích či snowboardu, sáňkuje nebo bobuje, musí nosit helmu, a to nehledě na věk. Jinak riskuje pokutu až 200 eur a pozastavení skipasu až na tři dny.
Na Slovensku, ve Slovinsku i ve většině rakouských spolkových zemí platí povinnost mít helmu do 15 let. V Polsku je helma povinná dokonce do 16 let. Švýcarsko či Francie nemají plošná pravidla, ale mohou si je individuálně stanovit jednotlivé skiareály. Bez helmy člověk riskuje nejen úraz a možnou pokutu, ale problémy mohou nastat i z pohledu pojištění.
„Pokud dojde ke zranění bez helmy, může se stát, že pojišťovna vyplatí méně peněz. Týká se to hlavně zemí, kde je helma povinná, ale problém může nastat i v případě zemí, kde toto nařízení neplatí. Pojišťovna totiž může vyhodnotit, že nenošením helmy došlo k zanedbání základních bezpečnostních opatření, a podle toho krátit plnění,“ upozorňuje Tomáš Klíma, pojistný analytik, Broker Trust.
Pojištěná odpovědnost
Cestovní pojištění jsme si zvykli „naklikat“ za pár minut na internetu, ale i zde je na místě nechat si poradit od odborníků a ohlídat si hned několik oblastí, které se nesmí podcenit.
Jednou z nejdůležitějších je pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu či újmu třetím osobám. Bez něho vaše pojištění stojí jen na jedné noze a nekryje celé spektrum událostí,
jejichž následky mohou zlikvidovat vaše úspory. V některých základních variantách cestovních pojistek přitom nebývá toto pojištění zahrnuto.
„Jednoznačně lze doporučit sjednávat si pojištění odpovědnosti do zahraničí vždy, pokud ho klient nemá už individuálně zahrnuto například v rámci pojištění domácnosti. V takovém případě si zkontrolujte, zda rozsah pojištění platí i v zahraničí.
Důkladnou kontrolou by měly projít také pojistné balíčky, které nabízejí poskytovatelé platebních karet. Kvalita se v posledních letech zvýšila, ale některé limity mohou být stále nedostatečné, pak se rozhodně vyplatí sjednat samostatné cestovní pojištění,“ uvádí Martin Macho, jednatel M.S.Quatro, partnerské společnosti Broker Trustu.
Proč je odpovědnost tak důležitá? Škody, a hlavně újmy na zdraví, mohou v zahraničí dosáhnout násobně vyšších částek než u nás. Když třeba při srážce na sjezdovce v Rakousku zraníte někoho, kdo zůstane několik měsíců na neschopence nebo by ho čekalo podstoupení dlouhodobější léčby, náhrada škody naroste do milionů. Bez pojištění odpovědnosti půjde úhrada za vámi.
Pohlídejte si dostatečné limity
Zda cestovní pojištění zahrnuje i pojištění odpovědnosti s dostatečně vysokým limitem, by měla být první věc, kterou při výběru zkontrolujete. Pokud jedete za sněhem do Itálie, je pojištění odpovědnosti přímo povinné. Doklad o něm mějte proto vždy při sobě.
Další zásadní věc představují dostatečně vysoké či neomezené limity na léčebné výlohy a související úkony. I zdánlivě nenáročné ošetření zlomeniny v zahraničí se snadno vyšplhá na desetitisíce. Natož pak závažný úraz, transport vrtulníkem, operace, hospitalizace a převoz do Česka. Věnujte proto pozornost nejen celkovým limitům, ale i těm dílčím, například za stomatologická ošetření.
„Cestovní pojištění je jedním z nejdostupnějších produktů, kdy se pojištění na týden při cestě po Evropě pro jednu osobu pohybuje v řádu stokorun. Vyšší limity u léčebných výloh a zahrnutí odpovědnosti za způsobení škody pojištění zdraží jen minimálně, a přitom dokáží rodinný rozpočet účinně ochránit před finančními následky nešťastných událostí, které v zahraničí snadno dosáhnou milionových částek,“ dodává Martin Macho.
Na co také nezapomenout
Standardní zimní sporty (lyže, běžky, snowboard, boby…) bývají v základní nabídce pojištění. Pokud plánujete extrémní či rizikové druhy sportů, zejména jízdu mimo upravené sjezdovky nebo třeba skibob, musíte si sjednat připojištění pro extrémní sporty.
Pohlídejte si, zda vaše pojištění počítá se zásahem horské služby a také na jakou nadmořskou výšku se vztahuje. Standardně to bývá kolem 3000–3500 metrů nad mořem. Pokud byste se pohybovali výše, což se může v některých alpských střediscích stát, bude potřeba se připojistit.
Alkohol a pojištění většinou nejdou dohromady. Existují ale připojištění, která mají k alkoholu určitou toleranci. Pojišťovna tak poskytne plnění i v případě, že dojde k pojistné události poté, co si dáte jednu dvě skleničky.
„Tento limit se pohybuje okolo 0,5–0,8 promile alkoholu v krvi. Ale musíme důrazně připomenout, že toto připojištění nechrání před postihem v případě porušení místních zákonů, třeba při řízení auta pod vlivem alkoholu. V některých zemích jako v Itálii či Francii pak postihují i samotné lyžování pod vlivem alkoholu,“ připomíná Martin Macho.
V rámci cestovního pojištění můžete připojistit i přepravovaná zavazadla pro případ jejich poškození během cesty nebo krádeže. Připojistit se lze také pro případ ztráty cestovních dokladů.
Vyžadujte lékařské zprávy a potvrzení
V případě ošetření si vždy nechte vystavit lékařskou zprávu. Jen faktura za vyšetření jako podklad pro vyplacení pojistného plnění nestačí! Uložte si číslo na asistenční službu do mobilu. V případě nesnází vám operátor zpravidla v režimu 24/7 poradí, jak řešit jednotlivé situace, doporučí, kde v daném místě vyhledat odbornou péči a na co nezapomenout, aby i z pohledu pojišťovny proběhlo vše v pořádku.
I taková věc jako odborné seřízení lyží, navíc v autorizovaném servisu, může být nezbytností pro hladký průběh vyplacení pojistného plnění. Proto odborníci doporučují nechat lyže seřídit před každou sezonou. Od servisu si vyžádejte potvrzení, kterým v případě problému prokážete, že jste maximálně dbali na bezpečnost a nic nepodcenili.
Cestovní pojištění na hory si můžete sjednat i v rámci České republiky. Po dobu dovolené tak máte krytá rizika úrazů, ztráty zavazadel, odpovědnost za škody nebo storna vaší cesty.
Havarijní pojištění na dovolenou
Pokud nemáte havarijní pojištění a z nějakého důvodu si ho nechcete sjednávat natrvalo, lze pojistku uzavřít pro váš vůz i krátkodobě, například na měsíc. Pojištění se pak bude typicky vztahovat na rizika odcizení, poškození vandalismem či přírodními živly, střet se zvěří nebo škody na vašem autě vzniklé při dopravní nehodě, kterou zaviníte.
„Zásadní úsporou v případě komplikací s autem přinesou také kvalitní asistenční služby, zejména při nutnosti opravy nebo odtahu vozidla na větší vzdálenost do servisu. V rámci asistence může pojišťovna zajistit také náhradní dopravu nebo ubytování, než bude k dispozici opravené vozidlo či náhradní vůz,“ říká Tomáš Klíma.
Sleva za více pojištěných
Když pojistíte všechny „účastníky zájezdu“ v rámci jedné smlouvy, můžete ušetřit desítky procent z ceny pojištění. A ještě jeden tip pro dobu lyžařských výcviků: Když vysíláte potomka na školní či jiný kurz, doporučujeme sjednat mu vlastní kompletní pojištění. Tedy nad rámec toho, které zajišťuje škola či jiná organizace.
Jedině tak můžete mít jistotu, že pojištění bude efektivní například v případě trvalých následků úrazu nebo v případě pojištění odpovědnosti.