peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

VIDEO
shares views
shares views

Němečtí zbrojaři vyvinuli nabíječky pro auta. Budou v obrubníku a chtějí s nimi dobíjet Evropu

Libor Akrman 9. června 2025

Nenápadná proměna obrubníku v nabíječku elektromobilů může promluvit do další expanze elektromobility v Evropě. S řešením příchází německá společnost Rheinmetall,…

SOUHRN
shares views

Zlato poprvé nad 3000 USD za unci; výsledky Škody Auto přepisují historii a podpis k JE Dukovany II se opozdí aneb souhrn ekonomických událostí 12. týdne 2025

Libor Akrman 17. března 2025

ČEZ loni vydělal přes 30 miliard; Škoda Auto chystá nové 7místné SUV a hybridy; USA uvalily clo na hliník a…

ČLÁNEK
shares views

Nečekaný (a nechtěný) efekt Green Dealu? Zkolabuje-li autoprůmysl, spousta Evropanů bude hledat práci

Lukáš Kovanda 11. prosince 2024

V EU krachuje výroba elektrobaterií v podání evropských firem, zato ty asijské dále expandují. Asie tak upevní své místo v…

  • ČLÁNEK

Evropský trh s elektromobily naráží na několik překážek, bodují hybridy

Poslední data organizace ACEA ukazují na stagnaci registrací nových vozů v EU. Přesto se mění celková struktura trhu, kdy klasickým spalovacím motorům odzvonilo. Zákazníci čím dál častěji sahají po hybridech a elektrických vozech, i když přechod není úplně jednoduchý.

O drahá a luxusní plně elektrická auta není u zákazníků velká poptávka. Proto musí automobilky přehodnotit své původní plány. (Ilustrační foto) Zdroj: Unsplash

Napsal Veronika Kudrnová
-
naposledy aktualizováno 18. 8. 2025 11:51
ACEA automobilová průmysl elektromobil elektromobilita hybridní vozy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy v letošním roce zpomalil. Za období leden až červen 2025 klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 procenta. Samotný červen přinesl pokles dokonce o 7,3 procenta.

GRAF: Vývoj počtu prodaných vozů v EU
Od června 2023 do června 2025, v abs. počtech, procento ukazuje meziměsíční změnu.

Zdroj: ACEA

Zároveň ale dochází k zásadní změně v preferencích zákazníků, kdy tradiční benzinové a naftové motory ustupují a nahrazují je hybridy a elektromobily.

Změna je patrná i v České republice, kde se ale vedle technologické transformace trh potýká s dalšími překážkami. A to vysokými cenami vozidel, nejistotou domácností i firem a chybějící podporou rozvoje infrastruktury.

Hybridy dominují, elektrická auta si postupně hledají své místo

Největší dynamiku aktuálně vykazují hybridní vozidla. Jejich tržní podíl v EU za šest měsíců letošního roku dosáhl 43,2 procenta (z toho plug-in hybrid 8,4 %), čímž si upevnily pozici nejsilnější kategorie.

Výrazně rostou také elektromobily (BEV). Jejich podíl činí 15,6 procenta, což představuje meziroční nárůst o více než tři procentní body.

Naopak vozy se spalovacími motory jsou na ústupu. Nafta tvoří už jen necelých 10 procent trhu, benzin klesl na 28,4 procenta. Dohromady tak konvenční pohony poprvé představují méně než dvě pětiny evropského trhu s novými vozy.

„Vidíme zcela zřetelný posun ve vnímání mobility. Zákazníci, ať už pro soukromé nebo firemní účely, chtějí kombinaci efektivity, ekologie a dostupnosti. Hybridní vozy jim dnes nabízejí poměrně atraktivní kompromis v podobě nižší spotřeby, tichého provozu a žádných starostí navíc s dobíjením,“ říká Jaroslav Kumbera, ředitel autofinancování Raiffeisen – Leasing.

Podle něj hybridy ideálně spojují to nejlepší z obou světů: „Zejména sériové hybridy, které se už objevují i na českém trhu, přinášejí plnohodnotný požitek z benefitů elektrického auta bez nutnosti externího nabíjení. Spalovací motor zde funguje jen jako generátor elektřiny, což zajišťuje plynulou jízdu a vysokou účinnost.“

Český trh je stabilizovaný, ale rozvíjí se pomalu

Přestože se situace po covidových letech a čipové krizi stabilizovala, český automobilový trh zůstává pod tlakem několika faktorů. Výroba sice běží, ale poptávka naráží na nové limity:

1. Ekonomická opatrnost

Ačkoliv došlo ke zmírnění inflace i poklesu základní úrokové sazby ČNB, firmy i spotřebitelé jsou stále velmi opatrní.

„Vysoké životní náklady, geopolitické napětí a v případě autoprůmyslu aktuální nejistota ohledně celních bariér vedou k odkládání rozhodnutí o nákupu nového vozu,“ popisuje Kumbera.

2. Rostoucí ceny nových aut

Za posledních 5 let vzrostla průměrná cena nového vozu v Evropě i v Česku o více než 30 procent. Důvodem jsou rostoucí výrobní náklady, tlak na emisní a bezpečnostní standardy i složitější technologie.

„Pro průměrnou českou domácnost je nový vůz dnes méně dostupný než například v období před covidem,“ upozorňuje Kumbera.

3. Nestabilita v dodavatelských řetězcích

Přestože krize s nedostatkem čipů polevila, přetrvávají problémy u specializovaných komponent, zejména u elektromobilů. Výroba trpí nedostatkem vzácných kovů a zpožděními v dopravě z Asie. Zejména pak v souvislosti s krizí v Rudém moři a napětím kolem Tchaj-wanu.

4. Nejasná regulační podpora

Evropský zákaz prodeje nových spalovacích vozů od roku 2035 zůstává v platnosti. V řadě států včetně Česka ale chybí ucelená strategie, jak přechod podpořit finančně i v rámci infrastruktury.

Leasing i úvěry procházejí proměnou

Jedním z klíčových témat je i dostupnost financování. Ačkoliv úrokové sazby na našem trhu již poklesly, výsledná splátka často roste kvůli zdražování samotných vozů.

„Podnikatelé a firmy zcela nejčastěji využívají úvěr nebo operativní leasing. Jedná se produkty, které jsou pro ně atraktivní díky lepšímu cash flow a možnosti pravidelné obnovy vozového parku. Proto si drží dlouhodobě nejsilnější pozici na trhu. Domácnosti pak čerpají spotřebitelské úvěry, v případě nových vozidel často vázané na spolupráci leasingové společnosti s konkrétní značkou vozu,“ shrnuje Kumbera.

Zároveň ale varuje: „Rostoucí ceny vozů znamenají, že i při nižších sazbách jsou splátky citelnější než v minulosti.“

Jaký bude vývoj do budoucna?

Podle Kumbery budou i nadále hybridy posilovat. Zákazníci je vnímají jako praktické řešení s nízkým provozním rizikem.

Růst elektromobilů bude pak záviset na více faktorech. Rozhodující bude vývoj technologických inovací v oblasti baterií, vývoj cen elektromobilů vs. spalovacích aut a tempo budování dobíjecí infrastruktury, zejména v regionech. Výhledově bude dostupnost jejich financování také záviset na vývoji úrokových sazeb.

Z širšího hlediska je každopádně vidět, že evropský i český automobilový trh se přetváří. Technologická změna probíhá, ale nestačí sama o sobě. Zásadní roli hraje ekonomická dostupnost i důvěra. A právě v těchto oblastech je třeba trh dále aktivně podporovat.

„Auto už dávno není jen produkt, ale komplexní služba. Ať už mluvíme o elektromobilitě nebo financování, klíčem je nabídnout zákazníkům flexibilní, dostupné a srozumitelné řešení,“ uzavírá Jaroslav Kumbera.

Veronika Kudrnová

Redakce
Na Peak.cz přišla po působení ve vydavatelství Economia, kde se podílela na tvorbě přílohy HN - Podnikaní a také přispívala na portál ProByznys.info. Předtím působila v České informační agentuře (ČIA). Více...

Další příspěvky od autora:

Fidelity International: Co mohou očekávat investoři do technologií?

V Evropě roste silný hráč ve výrobě tofu s kořeny na Slovensku

Výhled Fidelity International: Globální ekonomika k recesi nemíří, ale čeká ji i nadále hrbolatá cesta

Více k tématu:

Svět bez spalovacích motorů na dohled. Malé firmy mají strach, že zaniknou

Hrozivý rok trhu s auty. Covid stáhnul za jediný rok to, co po finanční krizi trvalo 5 let

Jaká jsou hlavní rizika pro český i evropský autoland?

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.