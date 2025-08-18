Evropský trh s elektromobily naráží na několik překážek, bodují hybridy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy v letošním roce zpomalil. Za období leden až červen 2025 klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 procenta. Samotný červen přinesl pokles dokonce o 7,3 procenta.
GRAF: Vývoj počtu prodaných vozů v EU
Od června 2023 do června 2025, v abs. počtech, procento ukazuje meziměsíční změnu.
Zdroj: ACEA
Zároveň ale dochází k zásadní změně v preferencích zákazníků, kdy tradiční benzinové a naftové motory ustupují a nahrazují je hybridy a elektromobily.
Změna je patrná i v České republice, kde se ale vedle technologické transformace trh potýká s dalšími překážkami. A to vysokými cenami vozidel, nejistotou domácností i firem a chybějící podporou rozvoje infrastruktury.
Hybridy dominují, elektrická auta si postupně hledají své místo
Největší dynamiku aktuálně vykazují hybridní vozidla. Jejich tržní podíl v EU za šest měsíců letošního roku dosáhl 43,2 procenta (z toho plug-in hybrid 8,4 %), čímž si upevnily pozici nejsilnější kategorie.
Výrazně rostou také elektromobily (BEV). Jejich podíl činí 15,6 procenta, což představuje meziroční nárůst o více než tři procentní body.
Naopak vozy se spalovacími motory jsou na ústupu. Nafta tvoří už jen necelých 10 procent trhu, benzin klesl na 28,4 procenta. Dohromady tak konvenční pohony poprvé představují méně než dvě pětiny evropského trhu s novými vozy.
„Vidíme zcela zřetelný posun ve vnímání mobility. Zákazníci, ať už pro soukromé nebo firemní účely, chtějí kombinaci efektivity, ekologie a dostupnosti. Hybridní vozy jim dnes nabízejí poměrně atraktivní kompromis v podobě nižší spotřeby, tichého provozu a žádných starostí navíc s dobíjením,“ říká Jaroslav Kumbera, ředitel autofinancování Raiffeisen – Leasing.
Podle něj hybridy ideálně spojují to nejlepší z obou světů: „Zejména sériové hybridy, které se už objevují i na českém trhu, přinášejí plnohodnotný požitek z benefitů elektrického auta bez nutnosti externího nabíjení. Spalovací motor zde funguje jen jako generátor elektřiny, což zajišťuje plynulou jízdu a vysokou účinnost.“
Český trh je stabilizovaný, ale rozvíjí se pomalu
Přestože se situace po covidových letech a čipové krizi stabilizovala, český automobilový trh zůstává pod tlakem několika faktorů. Výroba sice běží, ale poptávka naráží na nové limity:
1. Ekonomická opatrnost
Ačkoliv došlo ke zmírnění inflace i poklesu základní úrokové sazby ČNB, firmy i spotřebitelé jsou stále velmi opatrní.
„Vysoké životní náklady, geopolitické napětí a v případě autoprůmyslu aktuální nejistota ohledně celních bariér vedou k odkládání rozhodnutí o nákupu nového vozu,“ popisuje Kumbera.
2. Rostoucí ceny nových aut
Za posledních 5 let vzrostla průměrná cena nového vozu v Evropě i v Česku o více než 30 procent. Důvodem jsou rostoucí výrobní náklady, tlak na emisní a bezpečnostní standardy i složitější technologie.
„Pro průměrnou českou domácnost je nový vůz dnes méně dostupný než například v období před covidem,“ upozorňuje Kumbera.
3. Nestabilita v dodavatelských řetězcích
Přestože krize s nedostatkem čipů polevila, přetrvávají problémy u specializovaných komponent, zejména u elektromobilů. Výroba trpí nedostatkem vzácných kovů a zpožděními v dopravě z Asie. Zejména pak v souvislosti s krizí v Rudém moři a napětím kolem Tchaj-wanu.
4. Nejasná regulační podpora
Evropský zákaz prodeje nových spalovacích vozů od roku 2035 zůstává v platnosti. V řadě států včetně Česka ale chybí ucelená strategie, jak přechod podpořit finančně i v rámci infrastruktury.
Leasing i úvěry procházejí proměnou
Jedním z klíčových témat je i dostupnost financování. Ačkoliv úrokové sazby na našem trhu již poklesly, výsledná splátka často roste kvůli zdražování samotných vozů.
„Podnikatelé a firmy zcela nejčastěji využívají úvěr nebo operativní leasing. Jedná se produkty, které jsou pro ně atraktivní díky lepšímu cash flow a možnosti pravidelné obnovy vozového parku. Proto si drží dlouhodobě nejsilnější pozici na trhu. Domácnosti pak čerpají spotřebitelské úvěry, v případě nových vozidel často vázané na spolupráci leasingové společnosti s konkrétní značkou vozu,“ shrnuje Kumbera.
Zároveň ale varuje: „Rostoucí ceny vozů znamenají, že i při nižších sazbách jsou splátky citelnější než v minulosti.“
Jaký bude vývoj do budoucna?
Podle Kumbery budou i nadále hybridy posilovat. Zákazníci je vnímají jako praktické řešení s nízkým provozním rizikem.
Růst elektromobilů bude pak záviset na více faktorech. Rozhodující bude vývoj technologických inovací v oblasti baterií, vývoj cen elektromobilů vs. spalovacích aut a tempo budování dobíjecí infrastruktury, zejména v regionech. Výhledově bude dostupnost jejich financování také záviset na vývoji úrokových sazeb.
Z širšího hlediska je každopádně vidět, že evropský i český automobilový trh se přetváří. Technologická změna probíhá, ale nestačí sama o sobě. Zásadní roli hraje ekonomická dostupnost i důvěra. A právě v těchto oblastech je třeba trh dále aktivně podporovat.
„Auto už dávno není jen produkt, ale komplexní služba. Ať už mluvíme o elektromobilitě nebo financování, klíčem je nabídnout zákazníkům flexibilní, dostupné a srozumitelné řešení,“ uzavírá Jaroslav Kumbera.