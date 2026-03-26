Sazby hypoték se otáčejí vzhůru, banky zdražují a ještě budou

Hypoteční trh v Česku po delším období postupného zlevňování začíná měnit směr. V průběhu března několik bank přistoupilo ke zvýšení úrokových sazeb, a to nikoli jen symbolicky.
U Partners Banky a Raiffeisenbank došlo ke zdražení o půl procentního bodu napříč většinou fixací. Sazby upravily směrem nahoru také ČSOB a mBank, která zdražila pouze u tříleté fixace. Zbytek trhu zatím vyčkává a své sazby ponechává beze změny.
Stále však platí, že Moneta Money Bank nabízí u jednoleté a tříleté fixace sazbu 3,99 procenta. To je aktuálně nejnižší hodnota na trhu. Partners Banka se zároveň stala první bankou od listopadu 2024, která u tříleté fixace překonala hranici 5 procent.
Místo stabilizace přišel šok
Ve chvíli, kdy se zdálo, že se hypoteční trh po turbulentních letech stabilizuje a vrací k postupnému růstu, přichází nový zlom.
Domácnosti se už v průběhu loňského roku smířily s tím, že sazby začínají „čtyřkou“, přestaly vyčkávat na výraznější pokles a banky začaly znovu ve větším objemu poskytovat nové úvěry.
„Aktuální vývoj ale znovu komplikuje situace na finančních trzích. Geopolitické napětí se promítlo do ceny peněz, což vedlo k prudkému růstu úrokových swapů – tedy klíčového nástroje, podle kterého banky oceňují dlouhodobé úvěry. Zatímco ještě na začátku roku byly tyto sazby relativně stabilní, v závěru února došlo k výraznému skokovému nárůstu, který se nyní postupně propisuje i do hypotečních sazeb,“ popisuje situaci Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
Nejistota způsobená geopolitiko se projevuje na komoditních trzích. Promítá se navíc také do dluhopisů a jejich výnosů, hlavně výnosy u dluhopisů s delší splatností. Pro část investorů může být překvapivé, že v takovém prostředí mohou krátkodobě klesat i dluhopisové fondy. A růst výnosů dluhopisů se navíc velmi rychle promítá i do zmíněných úrokových swapů.
„Pokud rostou swapové sazby, zdražuje bankám financování hypoték. To znamená, že se může krátkodobě zastavit pokles hypotečních sazeb, případně mohou některé banky sazby mírně zvýšit. První náznaky tohoto vývoje už ostatně vidíme i na českém hypotečním trhu. Některé banky už začínají reagovat na růst swapových sazeb, “ potvrzuje další odborník Šimon Schloff, hlavní investiční analytik Swiss Life Select.
Zdražování bude pokračovat
Podle analytiků je další růst sazeb prakticky nevyhnutelný. Zvýšení úroků v řádu desetin procentního bodu lze očekávat napříč trhem, přičemž první banky už přistoupily k razantnějším krokům v podobě růstu o 0,5 p. b.
Lze proto předpokládat, že se k úpravám postupně přidá většina bankovního sektoru. Hlavním důvodem je růst výnosů státních dluhopisů a zároveň rychlé zdražování úrokových swapů, které banky využívají k zajištění ceny peněz na delší období.
„Právě vývoj swapových sazeb se přímo promítá do nastavování hypotečních úroků. Výraznější zlevňování hypoték se tak v nejbližších měsících neočekává. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na finančních trzích je pravděpodobnější další růst sazeb, který se může pohybovat v řádu desetin procentního bodu,“ dodává Pavel Janeček.
Poptávka zůstává vysoká
I přesto se drží poptávka po hypotékách nadále extrémně vysoko. V únoru poskytly banky a stavební spořitelny v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, vyplývá ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. To je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování pak stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy Kč.
„Poptávka po hypotékách je nadále extrémně vysoká, měsíční objem přes 40 miliard Kč jsme naposledy zaznamenali na konci roku 2021. Není to překvapením, od 1. dubna začíná platit nová regulace ‚investičních hypoték‘. Chystané zpřísnění podmínek vždy vyvolá vlnu předzásobení. Poptávku přiživuje i vyšší zájem o refinancování, které tvoří už více než čtvrtinový podíl, což delší dobu nepamatujeme,“ vysvětluje produktový manažer půjček na bydlení Raiffeisenbank Milan Voldřich.
Realitní makléři navíc v posledních měsících pozorují, že se zvyšuje počet klientů, kteří už nechtějí další roky čekat na výraznější pokles sazeb a raději využívají současné situace – zejména pokud mají stabilní příjem a chtějí si zajistit vlastní bydlení ještě před dalším růstem cen nemovitostí.