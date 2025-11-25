peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

SOUHRN
shares views

Ceny bytů rostou, bitcoin padá a mír pro Ukrajinu aneb souhrn ekonomických událostí 47. týdne

Jan Strouhal 23. listopadu 2025

Francie vyrazila proti AI; bitcoin zažívá nejhorší měsíc za pět let; ceny nových bytů stále rostou, vydražil se nejdražší komiks;…

SOUHRN
shares views

ČNB jede v bitcoinech, Křetínský šlape na plyn a firmy plánují zvyšovat mzdy aneb souhrn ekonomických událostí 46. týdne 2025

Jan Strouhal 17. listopadu 2025

Propouštění v ekonomice; nový Westfield Černý Most, otazníky nad Babišem; korupční skandál na Ukrajině; firmy chtějí v příštím roce zvyšovat…

ČLÁNEK
shares views

Je tu nejdražší svátek sv. Martina v historii. Restauracím přihraje miliardy

Lukáš Kovanda 10. listopadu 2025

Svátek sv. Martina letos restauracím „přihraje“ 2 až 3 miliardy korun navíc. Je totiž nejdražší v historii. Svatomartinské menu vyjde…

  • KOMENTÁŘ

Lídra evropské ekonomiky Německo mají zachránit dotace. Co to přinese Česku?

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles - na vině jsou podle odborníků strukturální problémy německého hospodářství, vysoké ceny energií, přebujelá byrokracie či konkurence asijských trhů, především Číny. Objevují se však první náznaky fiskálních stimulů, které by měly Německo znovu "nakopnout".

Německý chemický a farmaceutický koncern Bayer má od akvizice amerického Monsanta problémy. Ztrácí důvěru investorů. Zdroj: Bayer AG

Napsal Kryštof Míšek
-
naposledy aktualizováno 25. 11. 2025 12:16
autoprůmysl ceny elektřiny ceny energií česká ekonomika evropský průmysl fiskální stimuly německá ekonomika Německo

V posledních týdnech prosakují informace, že německá ekonomika projde razantním fiskálním stimulem skrze snížení cen energií pro soukromý sektor.

Není divu – tamní zpracovatelský průmysl si neprochází dobrým obdobím. Index nákupních manažerů PMI ve výrobním sektoru Německa byl na podzim v poklesu, pod
hranicí 50 bodů oddělující expanzi od kontrakce odvětví.

Průmysl tamní ekonomiky tak stále prochází spíše útlumem, nedaří se chemickým společnostem či automobilkám. O co přesně půjde v rámci tohoto opatření? A jaký by  mohl mít případný stimul dopad na českou ekonomiku?

Pád cen elektřiny na obzoru?

Německo na rok 2026 chystá dvě klíčová opatření, která mají snížit účty za elektřinu a posílit konkurenceschopnost průmyslu. Celkové náklady mohou dosáhnout až 8 miliard eur. Podle některých analytiků by tato opatření mohla snížit cenu elektřiny až o 50 procent.

Konkrétně by to znamenalo snížení koncových cen elektřiny pro podniky k 65 EUR za MWh z 120-130 MWh v současnosti. Jde tedy o výrazný fiskální pro – růstový stimul pro německé průmyslové podniky ze kterého mohou těžit automobilky, strojírny či chemické podniky.

Otázkou zůstává, jak se k tomuto kroku postaví Evropská unie, protože jde o potenciální porušení pravidel jednotného trhu. Na druhou stranu pokles konkurenceschopnosti německého průmyslu byl v posledních letech natolik výrazný, že se zdá, že Berlín neměl prakticky jinou možnost.

Očekával bych spíš tedy, že si řada států bude u Evropské komise stěžovat, ale moc s tím ve výsledku neudělají. Z krátkodobého hlediska může tato politika napomoci stabilizovat výrobu a zaměstnanost v Německu a omezit tlak na přesun výroby mimo Evropu.

Potenciální přínos pro Česko

Domácí ekonomika, v níž průmysl tvoří přibližně 38 procent HDP, může z dané situace teoreticky těžit hned dvakrát. Německý přístup vytváří tlak na současnou vládu, aby také podpořila konkurenceschopnost průmyslu.

Vláda Andreje Babiše již přislíbila, že se bude snažit dosáhnout výrazného poklesu cen energií pro firmy a plánuje převzít náklady na podporu obnovitelných zdrojů ve výši 18 miliard korun, čímž by se snížila cena energií pro podniky o zhruba 10-12 procent.

Navíc posílení konkurenceschopnosti německého průmyslu může zvýšit poptávku po objednávkách v rámci středoevropského dodavatelského řetězce, což by mohlo pozitivně dopadnout i na české průmyslové firmy.

Ty se v současnosti rovněž potýkají s útlumem poptávky – zpracovatelský průmysl, měřeno indexem PMI, je již několik let v kontrakci.

Nejen samá pozitiva

Odvrácenou stranou výše uvedených kroků jsou dlouhodobě vyšší nároky na veřejné rozpočty, což ve výsledku znamená vyšší deficity a zadlužení.

Dále lze očekávat, že se negativně časem projeví i to, že české energeticky náročné podniky budou v nevýhodě. Budou totiž nadále platit vyšší cenu elektřiny, zatímco jejich německá konkurence bude mít výrazněji „státem zlevněnou“ energii…

Kryštof Míšek

hlavní ekonom Argos Capital Více...

Další příspěvky od autora:

Povolenky ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti nebude jen v řádu stokorun

Problémové zadlužení vyspělých ekonomik vyvolává obavy

Obavy investorů ženou ceny drahých kovů vzhůru

Více k tématu:

Auta rozdělují Evropu: Má přijít rychlá elektrifikace, nebo mírnější zákaz spalovacích motorů?

Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?

Německo se „otřepalo“ z Trumpa. Na obzoru roste ale čínské riziko

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.