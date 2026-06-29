Česko jako jedna z pilotních zemí pro kampaň EU #EnergiePodKontrolou

Teploty nad 30 stupni Celsia nejsou jen úmorné z hlediska dopadu na lidský organismus, ale mohou být úmorné i z hlediska účtů za elektrické energie.
Velká část letních nákladů závisí pochopitelně na každodenních návycích. Klimatizace, bazénová filtrace, ohřev vody na častější sprchování nebo lednice pracující v horku ve vyšší zátěži. Zároveň ale patří mezi položky, jejichž náklady se během horkých dní rychle sčítají.
A právě růst nákladů je jedním ze spouštěčů, kdy Češi začínají uvažovat změně svých návyků při spotřebě energie v domácnosti. Kromě ekonomických důvodů to jsou ekologické důvody, jak vyplývá z evropského průzkumu Eurobarometr. Na druhou stranu však tentýž průzkum ukazuje, že bezmála tři čtvrtiny českých obyvatel svého dodavatele měnit nechtějí, protože se obávají chyb.
Energetická edukace
V tomto směru by jim a nejen jim mohla pomoci celosvětová kampaň #EnergiePodKontrolou, kterou zahájila Evropská komise (EK) v půli června. Zatím se rozjíždí v pilotních zemích, kterými jsou Řecko, Španělsko a Česko. Jejím účelem je zvýšit povědomí občanů o jejich právech při spotřebě energie.
„Prostřednictvím videí, obsahu na sociálních sítích, spolupráce influencerů, prezentací úspěšných příběhů a dalších zdrojů se občané budou moci dozvědět více o svých právech a objevit příklady toho, jak z nich ostatní již v praxi těží,“ stojí na stránkách komise.
I českým domácnostem by tak měla poskytnou srozumitelné návody, jak nová práva proměnit v reálné. V Česku tato kampaň poběží pro jménem #EnergiePodKontrolou a zaměřuje se na osvětu při normálních situací, které potkávají každou domácnost, jako například:
- Porozumění účtům za energie
- Kvalifikované rozhodování o spotřebě a energetických úsporách
- Kde hledat pomoc, ochranu či podporu
- Jak se zapojit do energetických komunit
„Často se setkáváme se spotřebiteli, kteří nevědí, že nějaká práva mají, nebo nevědí, jak je využít. Proto považujeme srozumitelné informování spotřebitelů za stejně důležité jako samotnou legislativu,“ chválí záměr Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
EU chce pomáhat
Kampaň navazuje na dlouhodobé úsilí EK o posílení role občanů v transformaci energetiky a zvýšení povědomí o právech, které vyplývají z právních předpisů EU v oblasti energetiky.
Podporuje jinou starší iniciativu zavádění energetického balíčku pro občany. Tu komise předložila v březnu 2026 s cílem, aby se občané stali výrazným hybatelem transformace energetiky.