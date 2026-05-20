Nedělní muzea, galerie a památky „grátis" nejsou zadarmo. Účet za „bezplatnou" kulturu teprve přijde

Lukáš Kovanda 25. dubna 2026

Česká republika zažívá v oblasti památek a kulturních institucí paradox. Na jedné straně stojí rekordní zájem návštěvníků, na straně druhé…

EU sází na jádro včetně SMR. Fantasmagorie nebo geniální tah, a vyplatí se to?

Jan Palaščák 23. dubna 2026

Zatímco v 90. letech pocházela až třetina evropské elektřiny z jádra, nyní je to okolo 15 procent. Brusel i proto…

Zavírá ropný trh oči před realitou?

Dominik Rusinko 18. března 2026

Pokračující válka na Blízkém východě i nadále způsobuje ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových…

Vítězové burzovní rallye? Polovodiče a překvapivě měď

Poslední týdny na globálních trzích se nesly ve znamení výrazného růstu technologického sektoru, zejména polovodičových společností. A doprovázel ho neméně zajímavý pohyb na komoditních trzích v čele s mědí.

Měď je nezbytným kovem pro rozvoj elektromobility a obnovitelných zdrojů. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Kryštof Míšek
naposledy aktualizováno 20. 5. 2026 8:44
AI AMD Apple čipy datová centra Intel investice komodity měď polovodiče

Tento souběžný růst není náhodný – oba segmenty jsou úzce propojené skrze strukturální poptávku po infrastruktuře umělé inteligence, datových centrech a elektrifikaci ekonomiky.

Zásadním motorem růstu cen akcií zůstávají investice do infrastruktury umělé inteligence (AI), a to zejména v oblasti čipů. Klíčový index polovodičů PHLX (SOX) dosáhl nového historického maxima, a to díky kombinaci silného býčího momenta a zvýšených kapitálových výdajů (CapEx) ze strany hyperscalerů.

Za posledních přibližně 25 obchodních dní index vyrostl o více než 50 procent, což je nejsilnější růstové období od dot-com bubliny v roce 2000.

Společnost AMD zveřejnila solidní výsledky a podpořila tak býčí stranu trhu, když její CEO Lisa Su opět zvýšila dlouhodobé růstové výhledy. Trhům se líbí i resuscitace Intelu, která získává podporu nových zakázek od Apple.

Výsledkem je, že data z čipového sektoru nadále ukazují, že poptávka po výpočetním výkonu převyšuje nabídku. A to dává investorům důvod dál navyšovat ceny akcií v tomto segmentu.

Měď v závěsu čipů

Pozitivní sentiment okolo polovodičového cyklu pak dopadá i na trh s mědí. Tato komodita se stává naprosto klíčovou záležitostí pro další rozvoj infrastruktury potřebné pro rostoucí kapacity AI modelů.

Tento kov letos patří mezi nejsilnější komodity, kdy si připsal už meziroční růst o 25 procent. Terminované kontrakty na měď vzrostly přibližně na 6,6 dolarů za libru. Čipy jsou sice jádro AI boomu, ale bez elektřiny, kabeláže, rozvoden, transformátorů a přenosové infrastruktury nemají kde fungovat.

Podle S&P může podíl datacenter na spotřebě elektřiny v USA vzrůst z dnešních zhruba 5 procent až na 14 procent do roku 2030. Tento výhled by měl dále akcelerovat poptávku po kovu do roku 2040 až o 50 procent. Bez nových dolů a recyklace přitom může vzniknout deficit přes 10 milionů tun ročně.

Aktuální trend už potvrzují rovněž utility. American Electric Power zvýšila pětiletý investiční plán na 78 miliard dolarů kvůli prudce rostoucí poptávce po elektřině z datacenter, hlavně v Ohiu a Texasu, kde bude růst hodně datacenter. Firma čeká do roku 2030 dodatečnou zátěž 63 GW, převážně z datacenter.

Pokud tedy burzu budou dále táhnout akcie polovodičů, prostor pro další mohutnou akceleraci cen mědi je na spadnutí.

Kryštof Míšek

hlavní ekonom Argos Capital Více...

