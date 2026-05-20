Vítězové burzovní rallye? Polovodiče a překvapivě měď

Tento souběžný růst není náhodný – oba segmenty jsou úzce propojené skrze strukturální poptávku po infrastruktuře umělé inteligence, datových centrech a elektrifikaci ekonomiky.
Zásadním motorem růstu cen akcií zůstávají investice do infrastruktury umělé inteligence (AI), a to zejména v oblasti čipů. Klíčový index polovodičů PHLX (SOX) dosáhl nového historického maxima, a to díky kombinaci silného býčího momenta a zvýšených kapitálových výdajů (CapEx) ze strany hyperscalerů.
Za posledních přibližně 25 obchodních dní index vyrostl o více než 50 procent, což je nejsilnější růstové období od dot-com bubliny v roce 2000.
Společnost AMD zveřejnila solidní výsledky a podpořila tak býčí stranu trhu, když její CEO Lisa Su opět zvýšila dlouhodobé růstové výhledy. Trhům se líbí i resuscitace Intelu, která získává podporu nových zakázek od Apple.
Výsledkem je, že data z čipového sektoru nadále ukazují, že poptávka po výpočetním výkonu převyšuje nabídku. A to dává investorům důvod dál navyšovat ceny akcií v tomto segmentu.
Měď v závěsu čipů
Pozitivní sentiment okolo polovodičového cyklu pak dopadá i na trh s mědí. Tato komodita se stává naprosto klíčovou záležitostí pro další rozvoj infrastruktury potřebné pro rostoucí kapacity AI modelů.
Tento kov letos patří mezi nejsilnější komodity, kdy si připsal už meziroční růst o 25 procent. Terminované kontrakty na měď vzrostly přibližně na 6,6 dolarů za libru. Čipy jsou sice jádro AI boomu, ale bez elektřiny, kabeláže, rozvoden, transformátorů a přenosové infrastruktury nemají kde fungovat.
Podle S&P může podíl datacenter na spotřebě elektřiny v USA vzrůst z dnešních zhruba 5 procent až na 14 procent do roku 2030. Tento výhled by měl dále akcelerovat poptávku po kovu do roku 2040 až o 50 procent. Bez nových dolů a recyklace přitom může vzniknout deficit přes 10 milionů tun ročně.
Aktuální trend už potvrzují rovněž utility. American Electric Power zvýšila pětiletý investiční plán na 78 miliard dolarů kvůli prudce rostoucí poptávce po elektřině z datacenter, hlavně v Ohiu a Texasu, kde bude růst hodně datacenter. Firma čeká do roku 2030 dodatečnou zátěž 63 GW, převážně z datacenter.
Pokud tedy burzu budou dále táhnout akcie polovodičů, prostor pro další mohutnou akceleraci cen mědi je na spadnutí.