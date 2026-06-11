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Čerstvé změny systému ETS 2 zdražení povolenek nezabrání. Cenové výkyvy by ale mohly zmírnit

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Podle ekonoma Pavla Peterky ze společnosti XTB mohou domácnosti počítat s vyššími náklady. Průměrná domácnost si po jejich zavedení připlatí několik tisíc korun ročně.

Vzniká řada projektů, jak z CO2 vyrobit něco užitečného, respektive zpeněžitelného. Například "umělá" paliva, vodka, krmiva nebo potraviny. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Pavel Peterka
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naposledy aktualizováno 11. 6. 2026 12:07
ceny energií české domácnosti emisní povolenky ETS2 náklady

Evropské politické špičky se předběžně dohodli na změně v očekávaném systému ETS 2. Rezerva povolenek, které mají být vypuštěny při růstu jejich ceny, stoupla z 20 milionů na 40 milionů. Tedy na dvojnásobek.

Není tedy zaveden žádný tvrdý strop, jen je výrazně posílen mechanismus, který má bránit výraznému růstu ceny povolenky. A tedy zdražení plynu, uhlí a pohonných hmot v případě nesouladu nabídky a poptávky na trhu s povolenkami. To by mělo bránit cenovým extrémům.

Růst cen se čeká

Přesto nelze vyloučit, že cena povolenky překročí cenu 45 euro v cenách roku 2020. V současných cenách se tak budeme bavit o povolence okolo 55 euro. Růst ceny nad hodnotu 55 euro lze dokonce předpokládat. Ze začátku spíše nárazově.

Do budoucna je ale plán jasný a sice růst cen povolenek. Vyšší cena povolenek bude tlačit domácnosti a firmy k omezení spotřeby zatížených položek, tedy plynu, uhlí a pohonných hmot.

Neříkám, že to je správně nebo špatně. Takto má fungovat cenový mechanismus. Čím více povolenka zdraží, tím dražší budou tyto emisně náročnější zdroje energií a tím méně se budou spotřebovávat. Pokud je cílem omezit tuto spotřebu, pak povolenky musí zdražit, jinak nebudou fungovat.

Náklady vyšší o tisíce korun

Přesto lze očekávat zdražení plynu, uhlí a pohonných hmot. Při ceně povolenky na 55 euro lze čekat zdražení litru benzinu s DPH o zhruba 3,8 koruny na litr. U nafty to bude 4,3 koruny za litr.

Jedna MWh plynu pak zdraží o 326 korun a tuna uhlí pak o 2 292 korun. Při růstu ceny povolenky na 65 euro pak litr benzinu zdraží o zhruba 4,5 koruny, nafta pak o 5,1 koruny. MWh plynu o 386 korun a tuna uhlí o 2 708 korun.

Podle širšího přepočtu při ceně povolenky 55 euro pocítí domácnost v bytě s jedním autem, která topí plynem a projede růst ročních nákladů o 6 280 korun. Při zdražení povolenky na 65 euro pak dokonce o 7 422 korun.

Domácnost na venkově v domě s dvěma auty, kde se topí uhlím a projede se 1600 litrů nafty, pak ročně připlatí při povolence za 55 euro zhruba 24 000 korun. Při zdražení na 65 euro pak zhruba 28 500 korun. A to není zrovna málo…

Pavel Peterka

hlavní ekonom XTB Více...

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