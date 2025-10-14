peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  GLOSA

Letošní Nobelova cena za ekonomii nese i lehkou českou stopu

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Trojice podle akademie obdržela ocenění za vysvětlení hospodářského růstu, který podporují inovace.

Nobelovu cenu za ekonomii za rok 2025 získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ilustrace: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Napsal Pavel Peterka
-
naposledy aktualizováno 13. 10. 2025 12:37
Letošní cena za ekonomii obdržel autorský kolektiv Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt, který se ve svém výzkumu věnoval konceptu kreativní destrukce.

S ním poprvé přišel Joseph Schumpeter narozen v roce 1883 v Třešti, který se nachází jen pár kilometrů od Jihlavy. Základní myšlenka kreativní destrukce je, že nové nápady, technologie a firmy postupně nahrazují ty staré.

Inovace tak přináší pokrok, ale zároveň „ničí“ staré způsoby. Příchod automobilu upozadil koňský průmysl. A třeba příchod televize výrazně ubral rádiu, což krásně popisuje i píseň Video Killed the Radio Star od skupiny The Buggles.

Inovace a technologický pokrok zvyšují produktivitu a tlačí na růst ekonomiky a životní úrovně. Přechodně ale přinášejí ztráty v podobě zániku některých odvětví a pracovních míst.

Růst není samozřejmostí

Nejnovější nobelisti právě vysvětlují zásadní vliv inovací na ekonomický růst. Zaměření výzkumu je v dnešní době navýsost aktuální, protože jsme svědky zásadního posunu nových technologií v čele s AI.

Z práce je také zřejmé, že růst nemůžeme brát jako samozřejmost. Většina historie naší civilizace se nesla v duchu ekonomické stagnace, kterou prolomil až příchod inovativního řešení postavené na nové technologii. Vynález parního stroje vedl k zásadnímu urychlení přechodu ze zemědělské společnosti na průmyslovou,. To pak vedlo k zásadnímu ekonomickému růstu zúčastněných zemí a růstu životní úrovně jejich obyvatel.

Riziko stagnace naší i světové ekonomiky je naopak spojeno s úzkými hrdly inovací, které si lze představit v podobě nevhodné regulace, nedostatečného kapitálu a financování. A třeba i nedostatek kvalifikovaných lidí, což opět podtrhuje důležitost vzdělání a vzdělávacího systému.

Proces kreativní destrukce v takovém případě bude tlačit na růst nerovností a rozdílů mezi regiony. Nejen v rámci státu, ale v rámci celé světové ekonomiky. Pokud Evropa nepodchytí nové inovace, tak může být právě semleta procesem kreativní destrukce. Obzvlášť v době svižného technologického pokroku, kterého jsme my nyní svědky…

Pavel Peterka

hlavní ekonom XTB

