Jako za „best in covid"? Plán na rozpočtové změny tomu odpovídá, ale situace nikoli

Kryštof Míšek 14. května 2026

Kabinet Andreje Babiše chce prosadit pozměňovací návrhy pravidel pro tvorbu státního rozpočtu, které kromě jiného umožní vládě navyšovat výdaje na…

Ekonomové varují: Geopolitika může znovu roztočit inflaci

Libor Akrman 11. května 2026

Geopolitické napětí, hrozba nové inflační vlny i zhoršující se dostupnost bydlení patřily mezi hlavní témata panelové diskuze „Makroekonomické trendy očima…

„Jestřábí“ režim v ČNB nehrozí. Alespoň guvernér Michl si ho zatím nepřipouští

Jan Bureš 11. května 2026

ČNB pro nejbližší měsíce nechce „preventivně“ hasit nový inflační požár úrokovými sazbami, když si není jistá „mírou nebezpečí“. Pokud však…

Nové dluhopisy pro Čechy: stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?

Ministerstvo financí přišlo s nabídkou konzervativního uložení peněz pro občany. Ministryně financí Alena Schillerová nabídla tři produkty. Prvním je pětiletý fixní státní dluhopis, druhým pak pětiletý protiinflační a tříměsíční flexi bond. Ministryně očekává prodej obligací zhruba za 20 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Zdroj: MF ČR

Napsal Dominik Rusinko
naposledy aktualizováno 15. 5. 2026 10:04
Ministryně financí Alena Schillerová představila nové emise Dluhopisů Republiky, které umožní tuzemským domácnostem znovu jednoduše nakupovat státní dluh.

Ministerstvo financí (MF) nově nabízí tři varianty dluhopisů: s fixním průměrným výnosem 4,5 procenta a protiinflační verzi, u které bude výnos odpovídat inflaci s bonusem 2,5 procenta vyplaceným v posledním roce. V obou případech je splatnost pět let.

Novinkou je tříměsíční Flexi bond, jehož úroková sazba se odvozuje od repo sazby ČNB, aktuálně na úrovni 3,5 procenta.

Standardní nástroj

Z pohledu vlády dává smysl diverzifikovat investorskou základnu o tuzemské domácnosti. Typicky to vede k vyšší stabilitě financování oproti často těkavému zahraničnímu kapitálu. Aktuálně drží tuzemské domácnosti zhruba 3 procenta státního dluhu, což je zhruba evropský standard, ale například v Itálii je až desetina.

Primárním cílem vlády tedy není snížit náklady na financování dluhu. Zároveň však tento krok dává smysl pouze tehdy, pokud celkový náklad retailových dluhopisů nebude výrazně vyšší než financování přes standardní institucionální trh.

Při pohledu na nabízené úrokové sazby se ale nezdá, že by tomu tak bylo.

Hrozba inflační vlny

Rizikem ale mohou být protiinflační dluhopisy, pokud by došlo k další – nyní nepředpokládané – inflační vlně.

Jen pro připomenutí: přesně toto se stalo v letech 2021–2023. Tehdy i v důsledku rekordní emise protiinflačních dluhopisů (41,1 miliardy korun v lednu 2022) činily souhrnné úrokové náklady státu o zhruba 10 miliard korun více oproti tržnímu financování.

Z investorského pohledu jde každopádně o zajímavý doplňkový produkt – především pro konzervativní domácnosti, které preferují bezpečnou a stabilní investici.

Nákup je přitom možný od jednoho tisíce až do tří milionů korun. Konkrétně protiinflační dluhopisy budou atraktivní zejména pro domácnosti, které mají stále v živé paměti nedávnou zkušenost s dvoucifernou inflací, a i proto se chtějí plně ochránit proti růstu spotřebitelských cen.

Tříměsíční Flexi bond dává smysl pro investory, kteří hledají relativně jistý výnos při krátkém investičním horizontu a jsou ochotni obětovat část likvidity (například v porovnání se spořicím účtem). Výhodou Flexi bondu, stejně jako dalších dvou typů Dluhopisů Republiky, je osvobození výnosu od daně z příjmů.

