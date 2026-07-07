Mohlo by vás také zajímat
Proč je v Chorvatsku tak draze? Klíčovou roli hraje euro, potvrzují akademické studieLukáš Kovanda 8. července 2026
Pověst Chorvatska jako relativně levné destinace pro strávení dovolené už dávno neplatí. Ve srovnání s předchozím rokem tam výrazně vzrostly…
Nedělní muzea, galerie a památky „grátis“ nejsou zadarmo. Účet za „bezplatnou“ kulturu teprve přijdeLukáš Kovanda 25. dubna 2026
Česká republika zažívá v oblasti památek a kulturních institucí paradox. Na jedné straně stojí rekordní zájem návštěvníků, na straně druhé…
Hotely prochází změnou. Už nejsou jen místem noclehu, ale hosté si je vybírají víc podle zážitkuFrantišek Novák 17. dubna 2026
Hotely už nejsou jen ubytování. Cestování se v digitální době výrazně proměnilo. Hosté dnes často vybírají hotel na mobilním telefonu…
- ČLÁNEK
Vinařská turistika láká. Tradičním oblastem jako Wachau či Mosel se přibližuje i Jižní Morava
Jižní Morava se díky proměně evropské vinařské turistiky stále více přibližuje svým jižním sousedům - rakouskému Wachau či německé Mosele. Regiony podobné velikostí i charakterem dnes těží z rostoucí poptávky po zážitcích, které vedle vína zahrnují také gastronomii, kulturu nebo pobyt v krajině.
Trendy, které pomohly prosadit rakouské Wachau a německou Moselu mezi nejvyhledávanější vinařské destinace střední Evropy, dnes stále více nahrávají také jižní Moravě.
Proměna souvisí i s vývojem samotného vinařského odvětví. Podle Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) pokračoval v roce 2025 pokles světové spotřeby vína, která se dostala na nejnižší úroveň od konce 50. let minulého století. Současně však roste význam vinařské turistiky.
Podle Global Wine Tourism Report 2025, do kterého se zapojilo 1310 vinařství ze 47 zemí, představuje vinařská turistika v průměru již čtvrtinu příjmů vinařství a téměř tři čtvrtiny producentů očekávají další posílení její role.
Příležitost pro regiony
„Příležitost poskytuje také růst cestovního ruchu v Evropě. Podle Eurostatu se počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních Evropské unie v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně zvýšil o 3,4 procenta. Podobný vývoj je patrný také na jižní Moravě,“ říká Miroslav Majer ze ZWG.WINE.
Podle Českého statistického úřadu navštívilo Jihomoravský kraj v roce 2025 celkem 2,25 milionu hostů, kteří zde strávili 4,38 milionu nocí. Téměř 779 tisíc návštěvníků přitom přijelo ze zahraničí, nejčastěji ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.
„Cestovní ruch má stále větší význam pro regionální ekonomiku. Podle údajů ČSÚ se v roce 2024 podílel na tvorbě českého HDP 2,5 procenta a jeho význam dále roste. Regiony, které dokážou nabídnout kombinaci kvalitního ubytování, gastronomie, kultury a volnočasových aktivit, budou z tohoto trendu těžit nejvíce,“ říká Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce.
Potvrzuje se také trend postupného rozprostírání návštěvnosti napříč Českem a rostoucí chuť lidí objevovat nová místa. A platí to i pro jižní Moravu, kde se vinná réva pěstuje od doby římské. A že máme co nabídnout i ve vinařské turistice, prezentuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism opakovaně třeba na veletrhu National Geographic Traveller Food Festival v Londýně.
„Podle mezinárodních trendů zájem o cestování za jídlem roste. A Česko nechce být pozadu. Gastronomie patří spolu s památkami mezi hlavní lákadla pro cestování do Česka. v průměru každý čtvrtý zahraniční turista realizuje v Česku alespoň jednu aktivitu spojenou s gastronomií. Gastronomie nejvíce láká Američany a Němce (27 %), Brity (28 %) a Francouze (32 %),“ uvádí na svém webu CzechTourism.
Wachau a Mosela ukazují cestu
Když se mluví o vinařské turistice, pozornost často směřuje k italskému Toskánsku. Vedle slavné oblasti v Itálii však v Evropě dlouhodobě prosperují i menší regiony. Právě ty jsou jižní Moravě bližší velikostí i charakterem. Zvlášť oblasti Wachau a Mosela bývají dávány za příklad vinařských regionů, které dokázaly z oboru vytvořit mnohem širší turistický zážitek.
Růst zájmu o vinařskou turistiku potvrzují i čísla z Německa. Turistický region Mosel-Saar vykázal v roce 2025 meziroční nárůst počtu hostů o 4,8 procenta. Vedle vinařství láká návštěvníky na Mosel Musikfestival, tradiční vinařské slavnosti a stovky kilometrů cyklostezek podél řeky.
Rakouské Wachau dlouhodobě rozvíjí nabídku postavenou na kombinaci vína, gastronomie, kultury a aktivního odpočinku. K hlavním magnetům patří Wachau Festival, kulturní programy v okolí opatství Melk nebo turistické a cyklistické trasy podél Dunaje.
Kultura a zážitky přivádějí nové návštěvníky
Cestovní ruch tvoří důležitou součást české ekonomiky a významně přispívá k rozvoji regionů, zaměstnanosti i podnikání. „Výsledky za rok 2025 potvrzují, že Česko má návštěvníkům co nabídnout a že investice do rozvoje turistické infrastruktury, služeb i propagace mají smysl. Přínosy cestovního ruchu totiž nekončí u samotných turistických cílů, ale promítají se také do fungování místních ekonomik a kvality života v regionech,“ říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Stejné trendy se v posledních letech stále výrazněji projevují také na jižní Moravě. Vedle tradičních degustací získávají na významu kulturní a společenské akce, gastronomie, architektura i aktivní trávení volného času.
„Stejně jako Wachau nebo Mosela má i jižní Morava výhodu v tom, že dokáže nabídnout mnohem víc než jen víno. Právě autenticita, krajina a pestrost zážitků budou podle nás v dalších letech rozhodovat o atraktivitě vinařských regionů,“ říká Miroslav Majer ze ZWG.WINE.
Mezi nejvýznamnější akce patří Festival otevřených sklepů, Znojemské historické vinobraní, Hudební festival Znojmo nebo koncertní série Hudba na vinicích, která se koná v několika vinařstvích napříč Moravou.
Jedním z jejích výrazných dějišť je vinařství LAHOFER na Znojemsku, kde se vedle vína setkávají koncerty, architektura a gastronomie. „Kultura dokáže oslovit i lidi, kteří by za vínem samotným možná nepřijeli. Podobné akce jako například festival Hudba na vinicích rozšiřují okruh návštěvníků a přispívají k tomu, že se lidé na jižní Moravu vracejí,“ říká Petr Chaloupecký, ředitel vinařství LAHOFER. Dalším příkladem na Znojemsku je Festival vína VOC Znojmo.