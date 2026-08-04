Ohrožuje nedostatek vody budoucnost jádra?

Maďarská jaderná elektrárna Paks byla poprvé za 44 let svojí existence odstavena kvůli nedostatku vody pro její průtočné chlazení. V běžném provozu přitom pokrývá zhruba polovinu spotřeby elektrické energie země. Výpadek Maďarsko vyrovnává dodávkami z ostatních zemí EU, především Česka.
Sucho však trápí i další země. V Rumunsku odpalují ženisté břehy Dunaje, aby odklonili více vody do jaderky Cernavoda. Ta přitom musela být odstavena už v roce 2003 proto, že hladina Dunaje klesla pod polovinu běžného vodního stavu, a do podobných potíží se dostala i v letech 2007 a 2011.
Ve Francii už je tlumení výroby z jádra či vypínání jaderek s průtočným chlazením koloritem léta.
Česko bezproblémové
V Česku ovšem nic takového nehrozí. Dukovany a Temelín mají chlazení cirkulačně vodou z děl na Vltavě a řece Jihlavě. Nové dukovanské bloky pak budou z části využívat také suché chlazení přes žebrované výměníky.
Zatímco elektrárny s průtočným systémem se modernizují nebo pro zastaralost zavírají, budoucnost patří právě takovým hybridním systémům využívající suché i cirkulační chlazení zároveň.
Dříve až zatracované jádro má nyní Evropské unii (EU) zbavit od závislosti na zdrojích odjinud. A také nahradit uhlí jako takzvaný baseline neboli základní zdroj.
Do roku 2050 se proto má objem výroby z jádra v EU zvýšit o devítinu z dnešních 98 W na 109 GW v případě „klasických“ jaderných elektráren. Dalších až 53 GW přitom mají zastat malé modulární reaktory čili SMR.
Investice do chlazení nutné
Uchlazení stávajících i nově vystavěných zařízení ovšem nebude levné. Systém suchého chlazení je až čtyřikrát dražší než cirkulační, které je samo o sobě výrazně nákladnější než chlazení průtočné.
Souhlasím s Billem Gatesem, že mitigace klimatické změny se tak či onak bez jádra neobejde. Ovšem tento její klíčový nástroj potřebuje vlastní adaptaci na klimatickou změnu.
Nesmíme si lhát si do kapsy, jako když se připravovalo posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) na další bloky v Dukovanech. Tehdy jsme se z “politických důvodu” tvářili, že se budou staré a nové bloky provozovat společně. A řeka Jihlava se tak na papíře měnila v Jenisej.
Technologicky uchladit nové jaderné elektrárny lze. Ale čím více technologií a firem bude v jaderné renesanci soutěžit, tím budou nová řešení nákladově udržitelnější. Vyschlý Dunaj jasně říká, že klimatickou krizi nikdo neukončil, avšak klimatická krize ukončila systém průtočného chlazení jaderných elektráren…