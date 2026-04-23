EU sází na jádro včetně SMR. Fantasmagorie nebo geniální tah, a vyplatí se to?

Zatímco v 90. letech pocházela až třetina evropské elektřiny z jádra, nyní je to okolo 15 procent. Brusel i proto chystá zjednodušení a sjednocení pravidel pro jadernou energetiku, podporu zavádění malých modulárních reaktorů či fond obsahující 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) na záruky za soukromé investice do inovativních jaderných projektů.

Ilustrační grafika malého modulárního reaktoru. Zdroj: Evropská komise / AI ©AdobeStock_Leopard

Napsal Jan Palaščák
-
naposledy aktualizováno 23. 4. 2026 9:24
daňový systém energetika Euratom Evropská komise Evropská unie investice jaderná energetika malé modulární reaktory

Evropská komise (EU) chce do roku 2050 zvýšit objem („klasické“) výroby elektrické energie z jádra z 98 GW na 109 GW. To si vyžádá 36 miliard eur na prodloužení životnosti stávajících a 205 miliard eur na výstavbu nových bloků.

Bavíme se přitom o běžných jaderných elektrárnách s tím, že Evropská komise (EK) navíc nedávno přijala Strategii pro vývoj a zavádění malých modulárních reaktorů.

Stovky modulů

První malé modulární reaktory, takzvané SMR mají být v Unii spuštěny do konce dekády. Do roku 2050 pak má jejich celkový výkon dosáhnout až 53 GW. Řádově nízké stovky modulů přitom nemají pouze vyrábět elektřinu, ale najít uplatnění také „pro výrobu tepla v rámci těžko dekarbonizovatelných průmyslových odvětvích a pro vytápění domácností.

Oproti velkým „jaderkám“ by SMR mohly vyrábět klidně za desetinu nákladů. Ovšem než se rozjede jejich sériová výroba, budou naopak násobně dražší – bude nutné sestavit desítky kusů. Podle jiných odhadů však i tisíce jednotek určitého modelu, než jeho pořizovací náklady klesnou na smysluplnou úroveň.

Také proto se soukromí investoři do SMR příliš nehrnou, rozvoj tohoto konceptu tedy musí zaplatit daňoví poplatníci.

Stamilionové investice

Rozpočty agentury Euratom vyhrazené na podporu vývoje SMR se nyní znásobí o další desítky milionů eur. A EK navíc „zváží dodatečné dočasné navýšení programu InvestEU ve výši 200 milionů eur do roku 2028. Další stamiliony se prý vyfundraisují přes vznikající fond Scaleup Europe.

A není to jen EU, která takto utrácí veřejné peníze. Bez těch se samozřejmě neobejde ani systém od společnosti Rolls-Royce SMR, který se má ve spolupráci s ČEZ vyrábět v Česku.

Britské daňové poplatníky zatím stál přes 2,5 miliard liber již vyplacených či alespoň přislíbených. Také třeba americký NuScale obdržel od federální vlády 400 milionů dolaru jen v letech 2014-2020, plus další přísliby a garance ve výši středních jednotek miliard dolarů.

Vývoj SMR zkrátka bude ještě aspoň dekádu z výrazné většiny financován z veřejných peněz. Z hlediska návratnosti investic ale beztak nikdy nedotáhne obnovitelné zdroje (OZE). Ke zvýšení energetické bezpečnosti Evropy ovšem SMR beze sporu přispějí…

Jan Palaščák

