Tykač rozšiřuje aktivity za mořem; o vládní dluhopisy je rvačka a do čela Fedu jde Warsh aneb souhrn ekonomických událostí 20.a 21. týdne 2026
Němci schválili VRTku na své straně; ČEZ poprvé nabídl zelené dluhopisy; rodičovská poroste; ekonomický výhled EU i ČR horší; nová továrna na polovodiče vyroste na Ústecku; vstup SpaceX na burzu nabírá obrysy; EU má obchodní dohodu s USA; zájem o hypotéky neklesá; sporná novela rozpočtových zákonů u poslanců prošla; první malý reaktor na severu Moravy?; výroba aut v Česku roste; do čela Fedu jde Harsch; EET odstartuje v lednu 2027; vznikne největší energetická firma v USA; Google výrazně mění vyhledávání - přidá AI; Stellantis má plán obnovy a pak nějaké ty hospodářské výsledky v kostce.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Musím se vám omluvit, že tento páteční souhrn několik týdnů nevznikl, ale bohužel to nebylo v kapacitách redakce. Nicméně to berte z pohledu sportovní hantýrky jako takový náš redakční time-out. Což se snad dá pochopit i vzhledem k probíhajícímu mistrovství světa v hokeji, kde sice naši hokejisté celkem bodují, ale jejich výkony úplné nadšení nevzbuzují. Navíc se pomalu začíná blížit ještě větší mistrovství (hokejisté prominou), a to ve fotbale. Toto fotbalové šílenství vypukne už za 14 dní a snad i tam budou čeští fotbalisté bodovat. Bylo by to fajn, zvláště když – na rozdíl od svých hokejových kolegů, kteří mají šampionát každý rok (a ještě jistou účast) – se národní fotbalový tým probojoval na fotbalový „mundial“ po dlouhých 20 letech. Takže držme všem naším reprezentantům palce, teď tedy spíše těm hokejovým. A po zpravodajském time-outu hurá na souhrn, snad u vás také zabodujeme…
Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz
Tykač rozšiřuje aktivity za mořem
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, koupila v americkém Texasu ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800.000 litrů, což odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují velké objemy plynu. Firma v této souvislosti v USA založila nový holding Sev.en US Resources.
O vládní dluhopisy je rvačka
Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 mld. Kč. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 mld. Kč, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy Republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
Do čela Fedu jde Warsh
Americký Senát potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál. Senát schválil Warshe poměrem hlasů 54 ku 45. Schvalování bylo podle agentury Reuters dosud nejvíce stranicky vyhrocené. S republikánskou většinou hlasoval pro Warshe jediný demokrat.
Musk prohrál spor s OpenAI
Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva. Porota dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP. Musk byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI, která vznikla v roce 2015 a vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Žalobu podal v roce 2024.
Rodičovská poroste
Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350.000 korun by dostali 400.000 korun, na dvojčata a vícerčata místo 700.000 pak 800.000 korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda.
Vstup SpaceX na burzu nabírá obrysy
Společnost SpaceX se připravuje na zveřejnění dokumentace ke svému vstupu na burzu (IPO) a jako hlavního koordinátora si vybrala investiční banku Goldman Sachs. Na dalších místech v pořadí jsou Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase. Prospekt by mohl být zveřejněný už ve středu, důvěrnou žádost o vstup na burzu podala firma u americké Komise pro cenné papíry a burzy už v dubnu.
Němci schválili VRTku na své straně
Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru. Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných dvou a půl hodiny jen hodinu, cesta mezi Prahou a Berlínem dvě a půl hodiny místo čtyř.
Google výrazně mění vyhledávání
Google na úterní konferenci Google I/O v Kalifornii představil největší změnu ve vyhledávání za 25 let. Do služby Search přidává nové funkce umělé inteligence včetně AI agentů, kteří mají uživatelům umožnit detailnější dotazy a automatické sledování vybraných témat. Nová verze Search má umět pracovat s podrobnějšími dotazy a kombinovat více typů vstupů. Uživatelé tak budou moci vyhledávat nejen podle textu, ale i podle fotografií, videí, souborů nebo otevřených panelů v Chromu.
Ekonomický výhled EU horší
Evropská komise zhoršila výhled růstu ekonomiky Evropské unie na letošní rok vzhledem k tomu, že konflikt na Blízkém východě vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Komise to uvedla ve své jarní ekonomické prognóze. Poté, co růst HDP v Evropské unii dosáhl 1,5 % v roce 2025, se nyní předpokládá, že se letos zpomalí na 1,1 %. Je to přitom o 0,3 procentního bodu méně než v podzimní ekonomické prognóze, která růst odhadovala na 1,4 %. EK zhoršila i výhled české ekonomiky HDP se podle ní zvýší o 1,8 %, v příštím roce potom růst českého HDP podle EK zrychlí na 2,4 %. Loni česká ekonomika rostla o 2,6 %.
Nová továrna na polovodiče na Ústecku
Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Jednatel české pobočky Gary Čchiu uvedl, že zpočátku plánuje investovat alespoň 20 mil. eur (asi 487 mil. Kč) a zaměstnat 60 lidí. Dodávat bude ze speciálního skladu chemikálie a plyny hlavně drážďanské továrně TSMC na výrobu polovodičů.
ČEZ poprvé nabídl zelené dluhopisy
Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 mil. eur (zhruba 18,25 mld. Kč). Získané peníze chce použít na financování projektů nebo do svého dlouhodobého majetku. Prostředky z dluhopisů naopak nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy. Dluhopisy budou splatné v roce 2034.
Vznikne největší energetická firma v USA
Americká společnost NextEra Energy koupí konkurenta Dominion Energy v transakci za 66,8 mld.USD. Spojením vznikne největší regulovaná energetická firma v USA, která bude těžit hlavně z obří poptávky po elektřině pro datová centra a umělou inteligenci. Nový gigant bude obsluhovat přibližně deset milionů zákazníků napříč Floridou, Virginií, Severní a Jižní Karolínou a bude provozovat elektrárny o celkovém výkonu zhruba 110 gigawattů.
EU má obchodní dohodu s USA
Evropská unie dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
Zájem o hypotéky neklesá
Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 mld. Kč, což je o 11 % více než před měsícem a o 90 % více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 mld. Kč. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 % z březnových 4,43 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Sporná novela rozpočtových zákonů u poslanců prošla
Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2 % HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky schválila Sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Stejně tak bude moci vláda navyšovat výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. S oběma návrhy přišla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.
Vyroste první malý reaktor na severu Moravy?
První malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mohl začít roku 2035, vybírá se nejvhodnější místo. Jedním z uvažovaných míst jsou Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Novinářům to během konference Strojírenství Ostrava 2026 řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Výroba aut roste
Výroba osobních aut v Česku za první čtyři měsíce roku vzrostla meziročně o sedm % na 525.293 vozidel. Podíl elektromobilů a hybridů dosáhl 41 %, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí 353.462 vozů, což je nárůst o téměř 12 %. Nošovická Hyundai zaznamenala pokles o 8 % na 89.400 aut a Toyota vyrobila v kolínském závodě 82.431 vozů, tedy o 6,5 % více.
IEA: Nabídka ropy nepokryje letos poptávku
Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Kvůli konfliktu, který se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán, je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv. Ten je klíčovou námořní cestou pro vývoz ze zemí kolem Perského zálivu.
Inflace v ČR stoupá
Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 % z březnových 1,9 %. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 %.
Zemřel zakladatel CNN
Ve věku 87 let zemřel 6. května zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP trpěl neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky.
EET odstartuje v lednu 2027
Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 mld. Kč ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
Kofola navrhuje 21 Kč dividendu
Představenstvo Kofoly ČeskoSlovensko navrhne akcionářům na valné hromadě ke schválení dividendu ze zisku za rok 2025 ve výši 21 korun na akcii. Návrh je v souladu s předchozími indikacemi, a není tak pro trh překvapením. Stejná dividenda byla vyplacena i ze zisku za rok 2024.
Stellantis má plán obnovy
Automobilový koncern Stellantis oznámil nový pětiletý strategický plán v hodnotě 60 miliard eur, který má firmě pomoci obnovit růst a zlepšit hospodářské výsledky. Generální ředitel Antonio Filosa zároveň představil cíl dosáhnout do roku 2028 ročních úspor ve výši šest miliard eur a vrátit společnost k pozitivnímu volnému cash flow po loňské ztrátě způsobené rozsáhlou restrukturalizací.
XTB rozšiřuje nabídku o opce
Investiční aplikace XTB rozšířila své portfolio produktů. Klienti mohou nyní obchodovat s opcemi a využívat pokročilé grafy založené na TradingView pro investování podložené hlubší analýzou. Tyto nové funkce dávají investorům větší flexibilitu při budování jejich strategií.
Změna není pro Čechy tabu
Česká populace je pragmatická. Mění to, co dává smysl a co má ve svých rukou. Navíc si pečlivě chrání oblasti, které jí v životě fungují. Tak lze v kostce shrnout výsledky rozsáhlého průzkumu Češi a změny, za kterým stojí agentura Datank pro ČSOB. Studie přináší také první Index připravenosti Čechů na změny, jehož průměrná hodnota dosahuje 46,2 bodu ze 100.
Firemní výsledky v kostce:
Potěšily: Nvidia; Colt CZ; CSG; Pražská energetika; ČEZ; T-Mobile; ČSOB; Gen Digital; Aures; UniCredit Bank ČR a SR; Ryanair; Gevorkyan; Home Depot; Lowe’s; Target; Doosan Škoda Power; Footshop; Pilulka; OSTROJ; Allegro;
Spíše zklamaly: Gas Storage CZ; SpaceX; PPF; Raiffeisenbank ČR.