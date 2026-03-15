Největším boháčem je Musk; Česko má konečně schválený rozpočet a příval firemních výsledků aneb souhrn ekonomických událostí 10. a 11. týdne 2026
Nejbohatším Čechem je Strnad; na marže pump dohlédne Schillerová; Škoda Auto loni úspěšná; vyšší odpisy srazily zisk ČEZu; IEA uvolní ropné rezervy; Nová Zelená úsporám se opírá o bezúročné úvěry; statistici vylepšili data o výkonu české ekonomiky; Brusel představil opatření na posílení průmyslu; Colt CZ má zálusk jít na burzu v Amsterdamu; rozpočtová rada vyjádřila pochyby nad výdaji na obranu; průměrná mzda loni vzrostla; Tykač navýšil podíl v ČEZ, příval makrostatistik anebo další firemní výsledky.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Od posledního souhrnu uplynulo 14 dní a za tu dobu se svět dočkal dalšího válečného konfliktu, když Izrael za asistence USA zaútočil na Írán. Jeho vojenské a další strategické cíle včetně vedení tohoto státu byly během této doby silně zdecimován, nicméně svět, zejména ten obchodní, se ocitnul uprostřed chaosu. Důvodem je dopad tohoto konfliktu na ceny ropy i plynu, což vyvolává globální obavy z návratu vysoké inflace. Írán se totiž zatím „brání“ pomocí raketových a dronových útoků nejen proti útočícím jednotkám, ale i proti dalším státům v blízkovýchodní oblasti. Zároveň tím dokonale zablokoval Hormuzský průliv, který je hlavní přepravní tepnou pro ropné tankery, protože jím v normálních časech proudí pětina celosvětové spotřeby ropy. A ačkoli americký prezident Donald Trump ujišťuje, že konflikt nebude dlouho trvat a ceny ropy se zase stabilizují a vrátí na nižší úrovně, analytici i trhy si zas tak jisté nejsou. Ostatně už římský filozof Cicero říkal: Výsledky válek jsou nejisté…
Česko už může jet podle rozpočtu
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 mld. Kč. Loni byl plánovaný deficit 241 mld. Kč, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 mld. Kč. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 mil. Kč na podporu sportu. Opozice se svými návrhy na přesuny peněz neuspěla.
Největším boháčem je Musk, z Čechů pak Strnad
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického magazínu Forbes zakladatel automobilky Tesla či start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 mld. USD (17,6 bil. Kč), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. Nejbohatším Čechem je podle žebříčku majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad s majetkem za 31,1 mld. USD (přes 653 mld. Kč). Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page s majetkem za 257 mld. USD a Sergey Brin s částkou 237 mld. USD. Čtvrtý se s majetkem v odhadované výši 224 mld. USD umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.
Marže pump pod dohledem MF
Ministerstvo financí začalo monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu. „Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Škoda Auto loni úspěšná
Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 % na 2,5 mld. eur (60,85 mld. Kč). Tržby vzrostly na 30,1 mld. eur (732,7 mld. Kč) z 27,8 mld. eur předloni, oznámil ve výsledkové zprávě mateřský koncern Volkswagen. Zisk po zdanění pak stoupnul o 11 % na 1,85 mld. eur, tedy v přepočtu přibližně 45 mld. Kč. Společnost už dříve uvedla, že loni dodala celosvětově 1,043.900 vozů, což je meziročně o 12,7 % více. V Evropě byla Škoda třetí nejprodávanější značkou. Celosvětově pak vyrobila 1,065 mil. vozů, meziročně o 15 % více. Přes milion vyrobených aut je to poprvé za šest let.
Vyšší odpisy srazily zisk ČEZu
Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 27,4 mld. Kč. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 1,7 mld. Kč, tedy 5,8 %. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Mírně klesly rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), provozní výnosy a také zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Navzdory tomu podnik překonal svá původní očekávání pro hospodaření v loňském roce, vyplývá z údajů, které společnost zveřejnila.
IEA uvolní ropné rezervy
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvolní rekordních 400 mil. barelů ropy z nouzových rezerv, jednomyslně se na tom dohodlo 32 členských zemí. Jde o reakci na narušení trhu s ropou kvůli dopadům války na Blízkém východě, oznámil výkonný ředitel IEA Fatih Birol na mimořádném zasedání organizace. Oznámený objem výrazně převyšuje 182 mil. barelů, které členské státy uvolnily na trh ve dvou vlnách v roce 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Členské státy IEA v současné době mají ve veřejných nouzových rezervách více než 1,2 mld. barelů ropy, dalších 600 mil. barelů průmyslových zásob je drženo na základě vládních závazků, uvedla agentura Reuters.
Nová Zelená úsporám se opírá o bezúročné úvěry
Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light, řekl novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Přímou dotaci budou moci získat například domácnosti, které dosáhnou v současnosti na superdávku. Mají možnost bezúročného úvěru či získat dotaci na zateplení až 250 tis. Kč a až 150 tis. na vhodný obnovitelný zdroj energie. Žádosti z klasického programu se spustí na přelomu dubna a května, z NZÚ Light v červnu.
Statistici vylepšili data o výkonu české ekonomiky
Česká ekonomika loni stoupla o 2,6 %. Český statistický úřad (ČSÚ) o desetinu procentního bodu vylepšil svůj původní lednový odhad. Vývoj pozitivně ovlivnila domácí i zahraniční poptávka. Růst hrubého domácího produktu (HDP) byl loni nejvyšší od roku 2022. V posledním čtvrtletí loňského roku se HDP meziročně zvýšil rovněž o 2,6 % a mezičtvrtletně o 0,6 %.
Brusel představil opatření na posílení průmyslu
Evropská komise představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou v oblasti zejména čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě. Konkrétně jde o ochranu tří strategických odvětví: těžké průmyslové výrobky, jako je nízkouhlíková ocel, cement a hliník, čisté technologie a automobilový průmysl. Akt by měl podpořit například evropské výrobce větrných elektráren, solárních panelů či baterií pro elektromobily.
Colt CZ má zálusk jít na burzu v Amsterdamu
Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma v tiskové zprávě uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG – Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.
Rozpočtová rada vyjádřila pochyby nad výdaji na obranu
Národní rozpočtová rada (NRR) má pochybnosti o tom, zda se letos podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně 2 % HDP. V navrženém rozpočtu jsou do nich započítány i výdaje na dopravní stavby, podle rady ale není jisté, zda je takto bude možné uznat. NRR to uvedla v pravidelném čtvrtletním stanovisku k vývoji veřejných financí. NRR upozornila, že rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 mld. Kč, což odpovídá 1,73 % HDP. K dosažení dvouprocentní hranice by měly dále přispět zejména výdaje ministerstva dopravy ve výši 19,6 mld. Kč.
Průměrná mzda loni vzrostla
Průměrná mzda v České republice v loňském roce stoupla o 7,2 % na 49 215 Kč. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3 316 Kč. Druhým rokem po sobě se průměrná mzda zvýšila také reálně, po zohlednění inflace vzrostla o 4,6 %. O víc než 7 % průměrná mzda meziročně vzrostla také v loňském čtvrtém čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ČSÚ. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
Tykač navýšil podíl v ČEZ
Český podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač vlastní tři procenta akcií společnosti ČEZ s hodnotou kolem 19,4 mld. Kč. Akcie drží prostřednictvím firmy Belviport Trading registrované na Kypru. Tykač to oznámil České národní bance (ČNB), upozornil Ekonomický deník. Server Kurzy.cz připomněl, že za posledních deset let neměl žádný z minoritních akcionářů firmy tak velký podíl.
Nezaměstnaných v lednu v ČR přibylo
Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o 0,1 procentního bodu na 5,2 %. Za zvýšením byl každoroční sezónní nárůst před příchodem jara, informoval Úřad práce ČR. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3 160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3 270 na 89 705. Loni v únoru nezaměstnanost v Česku činila 4,4 %. Bez práce bylo tehdy 326 223 lidí a volných míst 88 062.
Inflace nejníže za téměř 10 let
Spotřebitelské ceny v únoru stouply meziročně o 1,4 %, inflace tak zpomalila z lednových 1,6 %. Byla nejnižší od října 2016. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v únoru klesly o 0,1 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ, který potvrdil svůj předběžný odhad.
Maloobchodní tržby v lednu stouply
Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o 5 %, zatímco v prosinci to podle revidovaných údajů bylo o 1,8 %. Na nárůstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. Meziměsíčně tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, informoval ČSÚ.
Průmysl v lednu zpomalil
Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 %, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 %. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ČSÚ. Hodnota nových zakázek se srovnání s loňským lednem vzrostla o 9,8 %. Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 2,6 %. K růstu českého průmyslu první měsíc letošního roku nejvíc přispěla výroba automobilů, kovozpracující průmysl či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.
Stavební výroba klesla
Stavební výroba v Česku v lednu meziročně klesla o 1,5 %, předtím vykazovala 14 měsíců v řadě meziroční růst, vyplývá z dat ČSÚ. Za lednovým poklesem je podle statistiků vysoká srovnávací základna a nepříznivé počasí. Meziměsíčně byla v lednu stavební produkce nižší o 0,8 %.
USA dočasně uvolnily embargo na ruskou ropu
Spojené státy ve čtvrtek večer (12. března) povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 USD za barel. Na trzích v posledních dnech panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě, vyvolané americko-izraelskými údery proti Íránu.
Hackerský útok na Slavia pojišťovnu
Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 GB citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti, sdělil mluvčí pojišťovny Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.
Hypotéky nadále táhnou
Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 mld. Kč, což je o 14,5 % více než před měsícem a o 59 % více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 mld. Kč. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Služby HBO Max a Paramount + se sloučí
Paramount oznámil, že po dokončení transakce s Warner Bros. Discovery spojí HBO Max a Paramount+ do jedné platformy. Sloučená služba by podle vedení měla mít zhruba 200 milionů předplatitelů. Ke sloučení má dojít po schválení převzetí Paramountu skupinou Warner Bros. Discovery. Generální ředitel David Ellison uvedl, že značka HBO zůstane zachována a bude hrát klíčovou roli v rámci nové platformy. Podrobnosti o ceně ani názvu služby zatím zveřejněny nebyly.
Do Prahy přichází nová módní značka
Americká módní značka Kenneth Cole New York vstupuje na evropský trh a svůj první obchod otevírá v Praze. Butik o rozloze téměř 200 metrů čtverečních vznikl v nákupním centru Westfield Chodov, které patří mezi nejvýznamnější retailové destinace ve střední Evropě. Kenneth Cole je známá svými cenově dostupnými cenami i kombinací stylového vzhledu a praktičnosti. Na trhu působí už od roku 1982 a prodává oblečení, obuv a doplňky ve střední cenové kategorii, ve které se pohybují i Tommy Hilfiger nebo Calvin Klein.
WOOD & Company rozšiřuje rezidenční portfolio
Realitní divize WOOD & Company rozšiřuje své rezidenční portfolio o projekt Šárka v pražských Vokovicích, který vzniká ve spolupráci s developerem Crestyl. Residential podfond loni doručil investorům dvouciferný výnos a hodnota jeho majetku dosáhla 34 mil. eur. Skupina zároveň připravuje nový fond zaměřený na nákup a revitalizaci bytového portfolia v Praze.
Zájem o investování v Česku roste
Zájem Čechů o zhodnocení úspor výrazně roste. Zatímco v roce 2024 využívalo spořicí účty, penzijní spoření nebo různé typy investic 66 % lidí, letos už je to 82 %. %. Aktivně investuje 55 % Čechů, oproti 41 % před dvěma lety. Přesto řada lidí stále naráží na překážky, zejména nedostatek volných prostředků a obavy ze ztráty peněz. Ukazuje to průzkum Indexu prosperity a finančního zdraví, který společně realizují Česká spořitelna a datový portál Evropa v datech. Z průzkumu zároveň vyplývá, že jako ztrátové hodnotí investice jen 4 % populace.
Kofola chystá Nulku
V reakci na společenský sentiment, ale i měnící se potřeby zákazníků vstupujeme na trh s novým produktem – Nulkou od Kofoly. Ta navazuje na tradiční ovocno-bylinkovou recepturu Kofoly, která je úplně bez cukru. „Bezcukrové varianty kolových nápojů jsou v posledních letech výrazně rostoucí kategorií. Na trh proto přinášíme novinku, která cílí zvláště na generaci Z a svou propozicí na tento současný trend reaguje,“ uvedl Jannis Samaras, zakladatel společnosti Kofola.
Bohemia Sekt Prestige úspěšný v Japonsku
Společnosti BOHEMIA SEKT uspěla na 13. ročníku prestižní japonské soutěže SAKURA Japan Women’s Wine Awards 2026. Řada Bohemia Sekt Prestige zde zazářila sérií zlatých medailí, včetně nejvyššího ocenění Diamond Trophy, a potvrdila tak svou špičkovou kvalitu na jednom z nejnáročnějších světových trhů.
Penta rozšiřuje londýnské aktivity
Penta Real Estate dál zrychluje svou expanzi na britském nemovitostním trhu. S developerem Ballymore vybuduje druhou fázi projektu The Brentford Project, který je již třetí londýnskou lokalitou realizovanou jejich společným podnikem, ve kterém mají obě firmy rovný podíl. Projekt v městské části Hounslow zahrnuje 373 nových bytových jednotek s celkovou tržní hodnotou přesahující 300 mil. liber. Navazuje na loňské zahájení výstavby více než 680 bytů v lokalitách Canary Wharf a Nine Elms s celkovou hodnotou přes 700 milionů liber. Partnerství tak aktuálně směřuje k dodání více než 1 000 bytových jednotek s celkovou tržní hodnotou přibližně 1 miliardy liber.
I nadále pokračuje výsledková sezóna:
Potěšily: Škoda Auto; Air Bank; Thales; Bayer; Victoria´s Secret; Lufthansa; M2C; Saudi Aramco; Lego; Hugo Boss; Kohl’s; Nio; Rheinmetall; Oracle; VIG; Allegro; M2C
Spíše zklamaly: Volkswagen; PPF banka; Prazdroj; Tatry Mountain Resorts; ČEZ;