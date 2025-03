Zlato poprvé nad 3000 USD za unci; výsledky Škody Auto přepisují historii a podpis k JE Dukovany II se opozdí aneb souhrn ekonomických událostí 12. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Winston Churchill kdysi prohlásil: „Jakkoli nádherná je strategie, občas by ses měl ohlédnout jaké jsou její výsledky.“ Krásně by se to dalo aplikovat na hospodářskou strategii České republiky, kterou loni v říjnu schválila vláda. Má nám zajistit, že se naše země do roku 2040 dostane mezi 10 nejlepších ekonomik v Evropě. Na konci února předložil ministr průmyslu Lukáš Vlček 15stránkový implementační plán. (ten bylo možné prvních 14 dní v březnu připomínkovat). Receptů, jak se dostat do TOP10 je v něm dost. Jako klíčové vidí ministr a spol. mj. „snižovat regionální rozdíly ve vzdělávání, podporovat podnikavost, rozvíjet kompetence pro moderní technologie a sladit vzdělávací systém s potřebami trhu.“ Konkrétně třeba sjednocení čtyř dávek do jedné komplexní dávky státní sociální pomoci, vytvoření portálu podnikatele nebo zajištění a zabezpečení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu. Také je potřeba, aby „Česká republika disponovala dobudovanou a modernizovanou infrastrukturou, u které je potřeba urychlit její výstavbu.“ Bohužel se trochu obávám, že jde o další publikace do úřednické knihovničky ostatních strategií, které sice jsou potřeba, ale jejich reálná realizace spíše pokulhává. Ve srovnání se sousedním Německem, které se pár dní po volbách dohodlo na fiskální injekci ve výši půl bilionu eur, vyznívá česká strategie i její implementační plán o to tragikomičtěji. Ministr Vlček a celá vláda (nejen tato, ale i ty které tu byly a přijdou) by se měly řídit slovy bývalého šéfa koncernu GE Jacka Welsche: „pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte.“

Podpis jaderného supertendru bude později

Podpis finálních smluv o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech mezi společnostmi ČEZ a KHNP se oproti původním plánům zřejmě zpozdí. Důvodem je čekání na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kromě toho zbývá také vyřešit zapojení českého průmyslu do projektu. Na tiskové konferenci k celoročním výsledkům polostátní firmy to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Původně měly být dohody uzavřeny do konce března.

Rok 2024? Nejlepší v dějinách Škoda Auto

Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk na 2,3 mld. eur (57,5 mld. Kč) z 1,77 mld. eur předloni. Zisk podpořil vyšší prodej, příznivé složení prodávaných vozů a vývoj směnných kurzů. Tržby se zvýšily na 27,8 mld. eur (695,4 mld. Kč) z 26,5 mld. eur o rok dříve. Nejprodávanějším vozem loni zůstala Octavia, zájem byl také o modelové řady Fabia, Kamiq, Karoq a Kodiaq. Koncern už dříve oznámil, že celosvětový odbyt Škody Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 % na 926.600 vozů.

Cena zlata poprvé na 3000 USD/unci

Cena zlata v pátek stoupla na nový rekord, když překonala hranici 3000 USD za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Kolem 10:45 cena komodity rostla o 0,7 % na 3011,80 USD (69.600 Kč) za troyskou unci. Investoři jsou podle agentury Reuters stále nervóznější z vyhlídky, že napětí mezi USA a EU eskaluje poté, co sedmadvacítka přijala odvetná opatření proti plošným americkým clům na ocel a hliník.

ČEZ loni vydělal přes 30 miliard

Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 30,5 mld. Kč. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Stoupl rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), který činil 137,5 mld. Kč (+ 12,6 mld. Kč oproti 2024). Meziročně se naopak firmě snížil zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Podle současné dividendové politiky podniku, která počítá s výplatou 60 až 80 %z očištěného zisku, který činil 31,8 mld. Kč, by tak letošní dividenda měla činit 35 až 47 Kč za akcii. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila. Letos vedení polostátní skupiny očekává další pokles očištěného zisku na úroveň 25 až 29 mld. Kč.

USA uvalily clo na hliník a ocel, Kanada a EU se brání

Ve Spojených státech začalo platit 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku, informují agentury. O jeho navýšení rozhodl už dříve americký prezident Donald Trump. Opatření podle jeho administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu, uvedla dříve agentura Reuters.

Evropská unie v reakci na tato cla od příštího měsíce protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 26 mld. eur (650 mld. Kč). Odvetná cla rovněž zavede Kanada a to v hodnotě 29,8 mld. CAD (zhruba 475 mld. Kč). Terčem odvetných cel budou americké ocelářské a hliníkárenské produkty a další americké zboží jako třeba počítače, sportovní vybavení či výrobky z litiny.

Inflace v Česku zpomalila

Meziroční inflace v Česku v únoru zpomalila na 2,7 % z lednových 2,8. Zpomalení bylo ovlivněno především poklesem cen pohonných hmot a olejů. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v únoru stouply o 0,2 %. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Ceny zboží oproti loňskému únoru vzrostly o 1,4 %. Služby meziročně zdražily o 4,7 %.

Platební bilance loni v plusu

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil loni v přebytku 140,5 mld. Kč. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Spolu s loňskými daty aktualizovala také výsledky za rok 2023, podle nich skončil předloni běžný účet platební bilance v deficitu 8,5 miliardy korun, před revizí uváděla ČNB za rok 2023 přebytek 23,7 miliardy korun.

Hypoték v únoru přibylo

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypotéky za 25,5 miliardy korun, což je proti lednu nárůst o 13 %. Nové úvěry bez refinancování stouply stejným tempem na 21,1 mld. Kč. Úrokové sazby v lednu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,78 % na 4,72 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Doosan Škoda Power zvýšila tržby i provozní zisk

Společnost Doosan Škoda Power zveřejnila své předběžné neauditované konsolidované výsledky za rok 2024. Konsolidované tržby za rok 2024 překročily 5,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o přibližně 23 %. Provozní výsledek hospodaření dosáhl téměř 613 mil. Kč, tedy o téměř 27 % více oproti roku 2023. Zisk za období pak vzrostl o přibližně 18 % oproti roku 2023 na 661 mil. Kč. Firma významně posílila své postavení na zahraničních trzích, zejména v severní Americe, střední Americe a Asii. V nedávno dokončené IPO na pražské burze (BCPP) získala navíc dodatečné prostředky, které jí pomohou financovat plánovaný investiční program zaměřený na modernizaci technologického vybavení a celkové zvýšení konkurenceschopnosti.

Northvolt bankrotuje

Švédský výrobce baterií pro elektromobily Northvolt podal ve Švédsku návrh na bankrot. Firma to uvedla ve stručném oznámení na svém webu. Skončila tak největší evropská naděje na vytvoření firmy, která by na trhu baterií pro elektromobily konkurovala velkým asijským hráčům. Evropa doufala, že Northvolt sníží závislost místních výrobců automobilů na čínských konkurentech, jako jsou firmy CATL a BYD. Northvolt od svého založení v roce 2016 získal v rámci kapitálového, dluhového a veřejného financování více než 10 mld. USD (229,1 mld. Kč). Největšími vlastníky podniku jsou Volkswagen s podílem 21 % a Goldman Sachs s podílem 19 %.

Škoda do roku 2030 nabídne hybridy

Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit své menší modely Fabia, Scala a Kamiq v hybridní verzi. Rozšířením nabídky hybridních a elektrických vozů chce Škoda čelit zpřísněným pravidlům pro průměrné emise vyráběných vozů. Zároveň bude uvádět na trh nové elektrické modely, příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dále chystá městský vůz Epiq a také elektrického nástupce Škody Octavia. Uvedl to předseda představenstva firmy Klaus Zellmer.

Obchody Okay končí

Řetězec Okay, který prodává elektroniku a nábytek, končí. Z údajů v insolvenčním rejstříku vyplývá, že na sebe podal insolvenční návrh. Firma od letošního 25. ledna uzavřela všechny maloobchodní prodejny. Na její insolvenci upozornil server Seznam Zprávy. Uzavření kamenných poboček mělo být částí restrukturalizace firmy, která má od roku 2021 finanční problémy. Vedení firmy v insolvenčním návrhu uvedlo, že potíže začaly s příchodem pandemie covidu, kvůli níž musel řetězec omezovat provoz.

Výplaty vkladů Sberbank skončily

Komerční banka (KB) k 10. březnu 2025 úspěšně ukončila výplaty pojištěných vkladů klientům zkrachovalé Sberbank CZ. Toto datum představuje konečné ukončení procesu vyplácení náhrad v souvislosti s uplynutím tříleté zákonné lhůty. KB obdržela od Garančního systému finančního trhu (GSFT) k výplatě náhrady celkem pro 121 414 oprávněných osob, přičemž celková částka určená k vyplacení náhrad vkladů dosáhla 25 885 951 195 Kč. Nevyzvednuté zůstaly prostředky ve výši 209 682 230 Kč, které náleží 30 853 oprávněným osobám.

Onsemi bude propouštět

Společnost onsemi propustí v Česku 170 zaměstnanců z 2244. V hlavním závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se to týká 149 lidí. Další pobočku má firma v Brně. Lidé by měli odejít k 1. dubnu. Důvodem je tlak na efektivitu práce a snižování nákladů, řekli novinářům v rožnovském závodě zástupci odborů po jednání s vedením firmy, která vyrábí polovodiče.

Nezaměstnanost v únoru stoupla

Nezaměstnanost v Česku stoupla v únoru na 4,4 % z lednových 4,3 %. Úřady práce ke konci měsíce registrovaly 326.223 uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně o 5707 více. Oproti lednu ale přibylo i nabídek volných míst. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v únoru činila nezaměstnanost v ČR čtyři procenta, práci si tehdy hledalo o 30.116 uchazečů méně než v současnosti.

Analytický start-up Vestberry získal tučnou injekci

Slovenský startup Vestberry, který pomáhá investičním fondům automatizovat analytické a datové procesy a zvyšovat tak profitabilitu investic, získal novou investici ve výši 2,2 mil. eur. Nová investice pomůže Vestberry k další expanzi, především na americký trh. Téměř polovinu z této částky obdrží od strategického investora – Seed Starteru České a Slovenské spořitelny. Mezi dalšími investory jsou Venture to Future Fund a Zero One Hundred. Pro korporátní venture kapitálový fond Seed Starter České spořitelny se tak jedná již o 10. startup, který od svého vzniku finančně podpořil.

Úspěch sektů Bohemia Sekt

Společnost Bohemia Sekt dosáhla historického úspěchu na soutěži TERRAVINO 2025 v Tel Avivu v Izraeli. Z prestižní soutěže si odvezla titul Mezinárodního šampiona Grand Champion International za nejlepší víno mimo izraelskou produkci a dalších 12 medailí pro svá vína a sekty. Titul Grand Champion International si vysloužilo šumivé víno Bohemia Sekt Prestige Chardonnay, ročník 2021, které se stalo zároveň nejlepším šumivým vínem soutěže a nejvýše hodnoceným vínem z České republiky.

Alstom podepsal smlouvu s CZ Loko

Společnost Alstom, světový lídr v oblasti chytré a udržitelné mobility, podepsala smlouvu s CZ Loko, výrobcem diesel-elektrických posunovacích lokomotiv, na dodávku 50 kusů palubních jednotek ETCS typu Onvia Cab během následujících dvou let. Celková hodnota zakázky tak dosáhne zhruba 9 mil. eur. Instalace palubní části ETCS bude probíhat od 1. března 2025. Jde o vybavení speciálních dvounápravových vozidel pro údržbu železničních tratí. Ty CZ Loko dodá Správě železnic jako koncovému zákazníkovi. Po celém světě už bylo úspěšně instalováno více než 25 tis. jednotek systému Onvia Cab do více než 200 typů vozidel.

Ty firemní výsledky snad nikdy neskončí:

Potěšily: Škoda Auto; ČEZ; GasNet; Doosan Škoda Power; Allegro; Trime; Geopost (DPD); KARO Leather

Spíše zklamaly: Česká pošta; Volkswagen.