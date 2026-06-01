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Rozpočet v květnu: hluboký deficit a ještě horší výhled

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy korun. Prohloubení schodku je podle ministerstva financí v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka.

Ilustrační foto: Česká republika. Zdroj: Pixabay

Napsal Dominik Rusinko
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naposledy aktualizováno 1. 6. 2026 15:28
česká ekonomika deficit rozpočtu DPH kapitálové výdaje rozpočet ČR spotřeba domácností

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci května schodkem 170,2 miliard korun. V meziročním srovnání jde o téměř totožný deficit jako loni, poté, co v prvních měsících roku omezoval vládní výdaje režim rozpočtového provizoria. Zatímco rozpočtové příjmy rostly meziročním tempem 5,7 procenta, výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 4,7 procenta.

Na straně rozpočtových příjmů hrají hlavní roli vyšší daňové příjmy v kombinaci s vyšším inkasem pojistného, což odráží stále svižný mzdový vývoj v tuzemské ekonomice.

Do inkasa daně z přidané hodnoty se zároveň promítají rostoucí spotřební výdaje domácností. Meziročně vzrostly také příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů, kde se zatím neprojevilo dočasné snížení spotřební daně na naftu vzhledem k pozdější splatnosti této daně.

Růst výdajů státního rozpočtu táhly běžné výdaje v čele s vyššími sociálními dávkami, platbami za státní pojištěnce a odvody do rozpočtu EU.

Kapitálové výdaje se tradičně na začátku roku rozbíhají pomaleji, a to i kvůli rozpočtovému provizoriu. Jejich realizace by měla nabrat sílu zejména ve druhé polovině roku. Náklady na obsluhu státního dluhu sice meziročně mírně klesly, to však ovlivnil specifický splátkový kalendář. Za celý rok očekáváme tyto výdaje na rekordní úrovni 110 miliard korun.

Pochyby o ekonomické kondici

Pro letošní rok vláda plánuje rozpočtový schodek v rozsahu 310 miliard korun. Hlavním rizikem plnění je z našeho pohledu kondice tuzemské ekonomiky. Zejména pokud by mělo v důsledku blízkovýchodního konfliktu dojít k dalšímu přepisování očekávaného růstu pod 2 procenta.

Z pohledu finančních trhů a ratingových agentur však bude ještě důležitější výše rozpočtového deficitu v roce 2027. Odhadujeme další prohloubení schodku do rozmezí 350-400 miliard korun. Vše bude záviset na tom, jak ambiciózní budou výdajové priority vlády.

Za velmi problematické považujeme rozvolnění fiskálních pravidel, které vládní koalice schválila v Poslanecké sněmovně. Faktická absence rozpočtové brzdy totiž otevírá cestu k výrazně vyššímu nárůstu zadlužení a zároveň ohrožuje dlouhodobou rozpočtovou disciplínu…

Dominik Rusinko

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako analytik ČSOB Více...

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