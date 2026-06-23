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Česko dohnalo Evropu: ceny jako na Západě, ale výplaty stále ne

V roce 2025 se cenové hladiny výdajů na konečnou spotřebu domácností v zemích EU výrazně lišily od průměru EU. Co to znamená pro Česko, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dlouhodobě Češi před rokem 2019 spořili zhruba 12 procent ze svých příjmů, pandemie covidu i vysoká inflace se podepsaly na přístupu Čechů k úsporám. (Ilustrační foto) Zdroj AspenPR

Napsal Lukáš Kovanda
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naposledy aktualizováno 23. 6. 2026 9:10
cenová hladina česká ekonomika evropská ekonomika platy spotřeba domácností

Nová data Eurostatu ukazují paradox. Česká republika ještě nedohnala západní Evropu v platech, ale v některých klíčových životních nákladech už ano.

Celková cenová hladina v Česku dosahuje 89,4 procenta průměru Evropské unie. Jsme tak stále levnější než Německo se 108,3 procenta nebo Rakousko se 113 procenty. Jenže celkový průměr zakrývá podstatný detail.

GRAF: Srovnání cenové hladiny v Evropě
Srovnání jednotlivých států oproti průměrné hladině v EU (EU=100) za rok 2025, v procentech. 

Zdroj: Eurostat

Rozdílové bydlení

Největší položkou rodinných rozpočtů v EU je bydlení. A právě zde už mezi Českem a západní Evropou zůstává jen malý rozdíl. Cenová hladina bydlení, energií a souvisejících služeb dosahuje v Česku 107,1 procenta unijního průměru.

V Německu činí 113,9 procenta a v Rakousku 113,4 procenta. Naproti tomu v Polsku dosahuje pouze 52,2 procenta a na Slovensku 80,4 procenta. Jinými slovy, v oblasti, bez které se žádná domácnost neobejde, už jsme mnohem blíže Německu než Polsku.

GRAFIKA: Srovnání spotřebních výdajů v zemích EU
Jde o srovnání za rok 2025 s průměrem EU (EU = 100), v procentech.

Zdroj: Eurostat

České ceny potravin už navíc nejsou od německých tak vzdálené, jak by si řada lidí mohla myslet. Zatímco v Česku dosahuje cenová hladina potravin 89,8 procenta průměru EU, v Německu činí 102,4 procenta a v Rakousku 109,5 procenta.

Konec levného Česka

Zajímavé přitom je, že Česko už není automaticky levnější ani v kategoriích, které si mnoho lidí spojuje s levnějším životem ve střední Evropě. U alkoholu a tabáku dosahuje česká cenová hladina 92 procent průměru EU, což je více než v Polsku, na Slovensku i v Rakousku.

Jiný obrázek ale nabízejí služby. Restaurace a ubytování dosahují v Česku pouze 69,5 procenta unijního průměru, zatímco v Německu jsou na 108,4 procenta a v Rakousku na 116,8 procenta.

Právě proto mají mnohé domácnosti pocit, že se život zdražuje rychleji, než naznačují souhrnné statistiky. Lidé totiž nevnímají průměrnou cenovou hladinu celé ekonomiky. Vnímají především nájem, hypotéku, energie a pravidelný nákup potravin. A právě v těchto položkách se české ceny západní Evropě přiblížily nejvíce.

Pomalý růst příjmů

Problém je, že příjmy tak rychle Západ nedohnaly. Hodinové náklady práce dosahují v Česku 19,8 eura, zatímco v Německu 45 eur a v Rakousku 46,3 eura.

Češi navíc pracují déle. Průměrný zaměstnanec odpracuje 37,5 hodiny týdně, Němec 33,9 hodiny a Rakušan 34 hodin. Za rok to představuje zhruba jeden pracovní měsíc navíc.

Český problém tak nespočívá v tom, že bychom pracovali málo. Spočívá v tom, že ceny některých základních životních potřeb se západní Evropě přiblížily mnohem rychleji než české výplaty.

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

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