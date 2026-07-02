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Schodek státní kasy se prohloubil. Za pololetí stát hospodařil hůře

Deficit státního rozpočtu se v červnu prohloubil na 183,6 miliardy korun z květnových 170,2 miliardy korun. Letošní červnový deficit byl tak čtvrtý nejvyšší od vzniku Česka.

Budova ministerstva financí v Letenské ulici v Praze. (Ilustrační foto) Zdroj: Wikipedia

Napsal Dominik Rusinko
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naposledy aktualizováno 2. 7. 2026 7:57
Alena Schillerová česká ekonomika korporátní daň ministerstvo financí příjmy schodek rozpočtu výdaje

Plnění státního rozpočtu zaostalo v prvním pololetí za očekáváním. Státní rozpočet hospodařil se schodkem 183,6 miliard korun. To představuje meziroční zhoršení o zhruba 31 miliard.

V červnu přitom typicky dochází ke stabilizaci nebo lehkému zlepšení salda díky úhradě záloh na dani z příjmů právnických osob – letos se však schodek oproti květnu prohloubil o více než 13 mld. Kč.

Rostou příjmy i výdaje

Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 4 procenta, především zásluhou vyššího výběru pojistného (+6,4) a také příjmů z Evropské unie (+36,5 %).

Na růstu daňového inkasa se podílely jak daně z příjmu fyzických osob, kde se promítá svižná mzdová dynamika, tak i korporátní daně díky úhradě čtvrtletních a pololetních záloh a částečnému vyrovnání daně za rok 2025. Oproti minulému roku však na příjmové straně chybí zhruba 21 miliard korun daně z neočekávaných zisků

Výdaje rozpočtu vzrostly meziročně o 6,2 procenta. Dominantní zásluhu na tom mají vyšší běžné výdaje – tedy zejména sociální výdaje, výdaje na politiku zaměstnanosti a dočasně vyšší platby za státní pojištěnce.

O zhruba 9 procentvzrostly meziročně výdaje na platy v souvislosti s vládou schváleným navýšením odměňování státních zaměstnanců. Zároveň se zvýšily i výdaje na obsluhu rostoucího státního dluhu, meziročně přibližně o 6 procent na 50,7 miliard Kč. Kapitálové výdaje rostou prozatím solidním tempem – jde zejména o výdaje na dopravní infrastrukturu a nákupy Ministerstva obrany.

Rok 2027 s otazníkem

Plnění rozpočtu za první polovinu roku naznačuje, že dosažení plánovaného schodku 310 miliard korun není jisté. Ve druhé polovině roku bude zásadní, zda vláda dokáže udržet na uzdě výdajovou stranu rozpočtu. Ta se v posledních dvou měsících dostává pod citelný tlak.

Z hlediska příjmů je povzbudivou zprávou deeskalace konfliktu na Blízkém východě – ta snižuje riziko další negativní revize hospodářského růstu a následně i slabšího daňového inkasa.

S daleko větším otazníkem hledíme do roku 2027. Pro ten si vláda podstatným rozvolněním fiskálních pravidel otevřela dveře k ještě vyššímu rozpočtovému schodku nad hranicí 350 miliard korun.

Jednání o návrhu rozpočtu proto budeme pozorně sledovat. Zejména zda se naplní vládní záměry v oblasti vyšších investic. A také nakolik vyšší zadlužení skutečně skončí v produktivních výdajích, nikoli v běžném provozu státu…

Dominik Rusinko

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako analytik ČSOB Více...

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