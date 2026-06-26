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Úspěch státních spořicích dluhopisů? Dobrá zpráva jen napůl

Zájem o Dluhopisy Republiky výrazně překonal očekávání ministerstva financí. Místo původně plánovaných 20 miliard korun si domácnosti podle dosavadních objednávek řekly už o více než 70 miliard.

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Zdroj: MF ČR

Napsal Dominik Rusinko
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naposledy aktualizováno 26. 6. 2026 10:00
česká ekonomika české státní dluhopisy inflace investice spořící účet státní dluhopisy

Z pohledu státu jde jistě o úspěšné rozšíření investorské základny, pro domácnosti zase o zajímavý konzervativní produkt – jednoduchý, srozumitelný a bezpečný.

A jako takový má na trhu jistě své místo. Navíc může sloužit jako rozumná alternativa k některým spořicím nebo termínovaným účtům. Problém ale nastává ve chvíli, kdy mimořádnou popularitu spořících dluhopisů zasadíme do širšího kontextu chování českých domácností.

Za riziko výnos

Platí totiž jednoduchá poučka: bohatství se nebuduje spořením, ale investováním. Tedy ochotou nést přiměřené riziko výměnou za vyšší očekávaný výnos. Právě to typicky nabízejí akciové trhy, které jsou v dlouhém horizontu schopné porážet inflaci. A zásadním způsobem přispět k budování finančního bohatství.

Pokud jde o naše finance, jsme historicky velmi konzervativní národ. S nevelkou nadsázkou platí, že Češi znají hlavně dva typy investic: spořák a cihlu. Úspěch spořicích dluhopisů posiluje první z nich, nemovitostní boom zase odráží druhý.

Potřebujeme „pracující kapitál“

Z makroekonomického pohledu přitom nejde – zejména v případě existujících nemovitostí – o produktivní investice, nýbrž o uzamčení úspor v betonu. Česká ekonomika potřebuje přesný opak: více kapitálu, který nebude jen bezpečně zaparkovaný, ale bude skutečně pracovat.

Jako Češi umíme skvěle spořit. Pokud ale chceme dlouhodobě zvyšovat svůj blahobyt, musíme se naučit více investovat. A to vyžaduje netriviální posun v mentálním nastavení.

Ten vidíme po roce 2020 u mladší generace, kdy se investování výrazně demokratizovalo. Má to ale své riziko: většina mladších investorů zatím nezažila opravdu bolestivý a dlouhý propad trhů – tedy na tvrdou realitu a získání zkušeností teprve čekají.

Nutnost investování

U nemalé části populace navíc bude investování čím dál větší nutností. Vzhledem k nepříznivé demografii a rostoucímu tlaku na veřejné finance se totiž nemůžeme spoléhat na to, že stát dokáže v budoucnu poskytovat své služby ve stejné kvalitě a rozsahu jako dnes.

O to důležitější roli bude hrát investování. Jeho nutnou podmínkou je mentální posun od hledání bezpečného úroku k dlouhodobému budování bohatství s přijetím přiměřeného rizika.

Dominik Rusinko

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako analytik ČSOB Více...

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