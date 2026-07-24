Soukromí zemědělci tvrdě kritizují EET 2.0: Zkazí a zamoří podnikatelské prostředí nedůvěrou

Zaváděná EET 2.0 výrazně zkomplikuje například prodej lokálních produktů přímo na farmách anebo poskytování příležitostného ubytování na farmách jako doplňkový zdroj příjmů. Velmi rizikový je také fakt, že stát shromažďuje údaje o obchodních transakcích, které mohou být v budoucnu zneužity.
Výjimka pro živnostníky s příjmy do 1 milionu korun ročně je ve skutečnosti tvrdě vykoupená výrazně zvýšenou paušální daní. Návrh zákona populisticky osvobozuje od povinnosti používání EET vánoční prodejce kaprů. Naopak přináší nejistotou těm, kdo celoročně nabízí své produkty na farmách i jinde například prostřednictvím prodejních automatů.
Sprostí podezřelí
Celkové očekávané příjmy státního rozpočtu stěží vyváží fakt, že zákon dělá doslova sprosté podezřelé z drobných podnikatelů. Miliardy z veřejných peněz přitom unikají státu jinde, jak známo ze soudních rozsudků. Například při rizikovém vyplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert.
EET 2.0 představuje tedy jen kouřovou clonou pro širokou veřejnost, která má zakrýt skutečná a doslova systémová pochybení státu například v zemědělské dotační politice.
|Svaz obchodu i Hospodářská komora i další jsou pro
|Elektronická evidence tržeb (EET) nastaví v podnikatelském prostředí spravedlivé podmínky, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Za důležitou změnu oproti první verzi EET považuje Prouza to, že se bude vztahovat na všechny druhy plateb v provozovně. Tedy i na bezhotovostní platby. Podobně hodnotí zákon i Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora. Oceňují oproti původní verzi menší administrativní zátěž pro podnikatele. (Zdroj: České noviny)
Velká část prodeje zboží nebo služeb na farmách probíhá v současnosti bezhotovostně. To mimo jiné znamená, že podnikatelé své transakce vystavují dohledu. Přesto z nich i nadále stát dělá podezřelé, kteří cosi tají. To je nepřijatelný princip.
Každá další administrativní zátěž pro zemědělské podnikatele má přitom velký vliv na chuť zkoušet své zboží prodávat zákazníkům co nejkratší cestou. Argumenty v neprospěch znovuzavedení EET navíc souvisí i obecně s pestrostí života na venkově.
Drobní podnikatelé, kteří často nepravidelně a s různou intenzitou využívají krátkou cestu k prodeji svých produktů a různých lokálních služeb zákazníkům, přispívají ke stabilním sousedským vztahům a k posilování soudržnosti mezi obyvateli venkova. Je zcela absurdní si myslet, že každý z těchto podnikatelů bude vlastnit odpovídající technické zařízení. Nebo bude schopen sledovat a neustále aktualizovat aplikace, což lze logicky očekávat.
Demotivace a tvorba šedých zón
Pozitivní specifika a přínosy rodinných podniků a farem také spočívají v tom, že se současně zapojují další členové rodiny. A ti se nějakým způsobem podílejí na chodu hospodářství a podnikání. Chtít po každém z nich odbornou a technickou zdatnost a připravenost zvládat tyto nové systémy a aplikace je zcela nesmyslné a v praxi prostě nereálné.
Vše povede pouze k demotivaci a k vytváření dalších šedých zón. Někteří členové Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) své produkty nabízejí prostřednictvím prodejních automatů. Buď přímo na farmách, nebo i ve větších sídlech v regionu.
Není zřejmé, zda a v jaké podobě se těchto zařízení bude povinná EET týkat. Lze ale předpokládat, že i tento inovativní způsob prodeje bude nyní touto legislativní změnou dotčen. Výjimku mají získat prodejní automaty na kávu či cukrovinky nebo tradiční předvánoční prodej kaprů.
Zákon, který zavádí na druhý pokus EET v téměř nezměněné podobě z hlediska jeho dopadů, může řadu aktivních lidí na venkově demotivovat. Prodej farmářských produktů ze dvora, provoz vesnické hospody nebo prodejní stánky na obecních či sousedských akcích – to vše bude zase o něco složitější.
Rozvoji venkova EET neprospěje
ASZ ČR se vůči návrhu zákona o EET vymezuje v zájmu svých členů z řad osob samostatně výdělečně činných. A to především proto, že EET 2.0 není krokem, který by narovnal podnikatelské prostředí v zemi, ale naopak aby ho zkazil a zamořil nedůvěrou.
K automatickému zařazení živnostníků mezi podezřelé z nekalé činnosti dochází v situaci, kdy některé podniky v návaznosti na předsedu vlády velmi podezřele čerpají veřejné prostředky. A přitom svojí činností sociální vazby na venkově nijak neposilují.
Místo budování podnikatelského prostředí založeného na důvěře vláda vedená premiérem podezřelým z mnohanásobného neoprávněného čerpání miliardových dotací dusí drobné podnikatele dalšími povinnostmi.
Nastavuje tím etalon přístupu obyvatel k běžným menším podnikatelům, kteří se rozhodli mít odpovědnost živit sami sebe i své zaměstnance a nezatěžovat stát. Citlivému a již hodně zkoušenému prostředí na venkově EET rozhodně neprospěje.
Je velmi smutné, že některé podnikatelské svazy rezignovaly, a dokonce další povinnost v podobě EET 2.0 pro své členy vítají. ASZ ČR se však s touto situací nehodlá smířit. Z principu obhajoby svobodného podnikatelského prostředí se nyní obrátila na senátory.
Právě druhá komora našeho parlamentu má nyní možnost sporný zákon odmítnout. A vyvážit tak nedůvěru k drobným podnikatelům, kterou svými kroky šíří současná vládní koalice.