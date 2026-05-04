peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

KOMENTÁŘ
shares views

OPEC ztrácí odchodem Emirátů těžkou váhu i prestiž. Dopadne to na cenu ropy?

Dominik Rusinko 29. dubna 2026

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila koncem dubna…

POZVÁNKA
shares views

11. 6. 2025 – NERS 2026: výroční konference o jaderné energetice

Redakce 28. dubna 2026

Již 18. výroční mezinárodní konference o jaderné energii NE•RS 2026 proběhne s podtitulem „NA CESTĚ K ÚSPĚCHU ČESKÉHO JADERNÉHO PROGRAMU“.…

ANALÝZA
shares views

Spočítali jsme, kolik stojí státní kasu penzijko

František Novák, Libor Akrman 27. dubna 2026

Ve veřejném prostoru se objevují různá čísla, kolik financí Česko stojí systém penzijního spoření – od patnácti až po dvacet…

  • ANALÝZA

Zavřený Hormuzský průliv nevadí. Saúdové vydělávají na ropě víc než před válkou v Íránu

Válka v Perském zálivu má nečekaného vítěze. Saúdská Arábie na vývozu ropy vydělává více než před ní, i při zavřeném Hormuzu.

Ropovod z Perského zálivu k Rudému moři v Saúdské Arábii (často označovaný jako Petroline nebo East-West Pipeline) je strategická infrastruktura vedoucí ropu napříč poloostrovem do terminálu Yanbu. Umožňuje exportovat ropu bez nutnosti plout přes rizikový Hormuzský průliv. (Ilustrační foto) Zdroj: Reuters

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 4. 5. 2026 11:49

Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu. Od začátku války zvýšila své průměrné týdenní tržby z vývozu ropy o zhruba 10 procent, spočítala americká banka Goldman Sachs, jíž citovala agentura Bloomberg.

Saúdská Arábie se jako jiné země Zálivu potýká s uzavřeným Hormuzským průlivem. Dokáže ale přibližně čtyři miliony barelů denně ropovodem odklánět k vývozu od Rudého moře. Ostatní země Zálivu tuto možnost nemají, neboť přístup k němu postrádají.

MAPA: Tzv. East-West pipeline představuje pro Saúdskou Arábii alternativu přepravy ropy i plynu 

Zdroj: Wikipedia

Kompenzace vyšší cenou

Celkově sice Rijád vyváží i přes přesměrování mnohem méně ropy, leč co ztrácí na exportovaných barelech, to mu více než kompenzuje dramatický nárůst cen ropy na světovém trhu, který válka s Íránem způsobuje.

Poraženým celé situace jsou Spojené arabské emiráty. Tržby za ropu jim podle Goldman Sachs kvůli válce naopak klesly o 25 procent.

Spojné arabské emiráty nyní dennodenně „pěchují“ po okraj svůj ropovod z Abú Dhabí do Fudžajry. Tedy do přístavu už mimo Záliv, ale nejsou ani při mnohem vyšších cenách ropy schopny příjmově kompenzovat výpadek z uzavřeného Hormuzu, jak se to daří Saúdské Arábii.

I proto, že využívaná kapacita jejich zmíněného ropovodu je zhruba poloviční oproti potrubí, jímž Saúdská Arábie vede ropu k Rudému moři.

OPEC bez emirátů

Jde o jeden z klíčových důvodů, proč Spojené arabské emiráty po takřka 60 letech šokově opustily kartel OPEC. Jakmile se Hormuz otevře, chtějí si nynější ztrátu kompenzovat prudkým navýšením produkce a exportu ropy. A aniž by je spoutávaly kvóty, které v rámci kartelu tak ráda prosazuje právě jeho dominantní síla, Saúdská Arábie.

To, že Rijád není nynějším stavem poškozen tolik jako Emiráty, je v nich zjevně posiluje přesvědčení, že po otevření průlivu může produkci ropy v rámci kartelu opět brzdit. I proto, aby nenechal příliš vysokou těžbou prudce spadnout její cenu.

Saúdská Arábie totiž kvůli svým rozmáchlým rozpočtovým výdajům potřebuje vyšší ceny ropy, než s jakými jsou schopny se plně sžít Emiráty.

Dopad na burzy regionu

Ostatně, nerovnoměrný dopad války s Íránem na ekonomiky a exportní možností zemí Zálivu odráží také letošní vývoj na jejich akciových burzách (viz graf Bloombergu níže).

GRAF: Srovnání výkonnosti burz v oblasti Perského zálivu
Od začátku letošního roku do začátku května 2026, v procentech.

Zdroj: autor/Bloomberg

Zdaleka nejlepší výkon podává ománský parket. Jenže Omán má své přístavy mimo Perský záliv. Uzavírka Hormuzu se jej tak ekonomicky příliš netýká, zatímco ovšem těží z vysokých cen ropy. Írán navíc hlásá, že do budoucna chce kontrolu nad Hormuzem i tím, kdo a případně za kolik jím proplouvá, sdílet právě společně s Ománem.

Saúdskoarabské akcie jsou ovšem letos také v plusu, byť ne v tak výrazném jako ty ománské. Z popsaných důvodů. Naopak akciové burzy Dubaje, Bahrajnu, Kataru a Kuvajtu jsou v záporu.

Ropný (či plynný) vývoz Bahrajnu, Kataru či Kuvajtu se mohutně propadl, neboť nemají už vůbec žádnou možnost, jak dané energetické suroviny alternativně přepravovat mimo Perský záliv.

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

Další příspěvky od autora:

Nedělní muzea, galerie a památky „grátis“ nejsou zadarmo. Účet za „bezplatnou“ kulturu teprve přijde

Konec naftové modly. Češi prchají před drahým benzinem k elektromobilům

Proč americká blokáda Hormuzského průlivu dává smysl?

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.