- ČLÁNEK
Posun k eGovernmentu na katastru nemovitostí. Bude jednodušší a rychlejší
Po více než deseti letech čeká katastr nemovitostí jedna z největších změn. Přináší ji novela katastrálního zákona, kterou by v brzké době měli projednávat poslanci. Jaké změny s sebou přinese? Modernizaci, z níž budou těžit jak úředníci, tak běžní občané při každodenních úkonech s nemovitostmi.
Digitalizace postupuje napříč státní správou a nevyhne se ani katastru nemovitostí. Ten se chystá na zásadní modernizaci, což s sebou přináší i nemalou finanční úsporu. Zároveň by měl zvýšit bezpečnost údajů a posunout komunikaci i ověřování do online prostředí. Zmíněné změny souvisí s novelizací katastrálního zákona, který nedávno prošel připomínkovým řízením.
„Smyslem novely není snaha zásadně měnit právní úpravu, která umožnila dosáhnout stavu, v němž se český katastr nemovitostí nachází. Máme za sebou více než deset let praktických zkušeností se zákonem z roku 2013. Dokážeme proto již odpovědně říct, která ustanovení je třeba upravit, která jsou již překonána a co nám v zákoně chybí,“ vysvětluje pro Peak.cz Karel Štencel, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).
Podle jeho slov mezi hlavní oblasti novely patří snaha o rovnováhu mezi otevřeností katastru a ochranou osobních údajů, úprava oblasti správního trestání na úseku katastru, řešení praktických problémů ve vkladovém řízení a optimalizace postupů při novém mapování.
„Hlavním bodem novely je zcela jistě vyvážení otevřenosti katastru nemovitostí a ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dlouhodobě poukazuje na přílišnou otevřenost přístupu k údajům katastru nemovitostí. Respektive nízkou ochranu práv osob, o kterých jsou v katastru nemovitostí evidovány různé údaje,“ dodává Štencel s tím, že změny jsou v souladu s evropským nařízením, které prostě přineslo zesílení ochrany osobních údajů i do povinností správce katastrální evidence.
Důraz na elektronickou komunikaci
Katastrální úřad by rád změnil formu informování. Klasickou poštu by tak měly ve valné většině nahradit digitální služby prostřednictvím elektronické pošty. Podle dříve zveřejněných výpočtů úřadu za zhruba desetileté období od účinnosti poslední verze zákona o katastru nemovitostí stálo jen rozesílání doporučených dopisů 300 milionů korun.
„Rádi bychom upravili pasáže týkající se elektronických podání a využívání elektronické formy pro různé notifikační informace. Například pro osoby s datovou schránkou zřízenou ze zákona zavádíme povinnost činit podání elektronicky,“ popisuje další aspekt změn předseda ČÚZK.
Lidé, kteří s úřadem tuto formu navážou, navíc motivuje i finančně. Portál zeměměřictví a katastru totiž podle Štencela umožňuje komunikovat s katastrálními úřady elektronicky s dvacetiprocentní slevou.
„Veřejnost bohužel základní nástroje potřebné pro vytvoření elektronického podání příliš nevyužívá. Snažíme se ji proto k eGovernmentu trochu popostrčit,“ podotýká.
V souladu s radami Světové banky
Změny směřují také ke zrychlení procesu převodu nemovitostí u nás. Ostatně nás k tomu vybízí i Světová banka. Ta před nedávnem publikovala studii Business Ready 2025. Na základě dotazníkových šetření mezi českými podnikateli a odborníky ve studii analyzovala celou řadu oblastí a jejich regulaci napříč soukromým a veřejným sektorem.
Analytici Světové banky zkoumali a poměřovali kritéria jako zahájení podnikání, nabytí nemovitosti, přístup k infrastruktuře, insolvence nebo řešení sporů z hlediska regulatorního rámce, veřejných služeb a provozní efektivity. Česká republika obdržela nejlepší hodnocení v oblasti zakládání obchodních společností.
Zároveň ale Světová banka, která studii připravila na základě údajů ze sedmi českých měst (Liberce, Olomouce, Ostravy, Plzně, Prahy, Brna a Ústí nad Labem), dává Česku několik doporučení. Ta se týkají například zjednodušení daňové registrace nebo zlepšení vyřizování stavebního povolení. A také zavedení zrychleného postupu pro převod nemovitostí. Mj. zmiňuje i odstranění 20denní blokační lhůty, která dnes trvá vždy a slouží primárně jako období pro reakci majitelů na případné podvodné vklady.
Zrychlit ve vybraných případech vkladové řízení
S tímto krokem ostatně zmíněná novela částečně počítá – dvacetidenní lhůta by nemusela být dodržena vždy a ve všech případech. Zachována by zůstala při převodu nemovitosti bez tzv. využití veřejné listiny. Naopak by nemusela být dodržena při sepisu listin u notáře, což by mělo být dostatečné opatření proti riziku zfalšování dokumentu.
Zrychlený režim by umožnila právě vyšší míra jistoty o pravosti použitých listin, požadavek na zastupování všech účastníků notářem a nutnost podat návrh a smlouvu katastrálnímu úřadu prostřednictvím jeho zabezpečeného portálu. Došlo by k minimalizaci rizika falzifikátu, protože případný padělatel by musel získat přístup do elektronického systému katastru nebo k elektronické identitě notáře.
Šéf ČÚZK zmíněnou úpravu považuje za správnou. „Současná právní úprava nedává vůbec žádnou možnost účastníkům vkladového řízení, kteří z objektivních důvodů spěchají. Není žádný důvod, aby v případě, že vkladová listina bude sepsána ve formě veřejné listiny, tedy zpravidla notářským zápisem, ochranná lhůta běžela. Po novele účastníci možnost mít budou, přestože jistě dražší,“ dodává Štencel.
Od příštího roku?
Podle odborníků je navrhovaná novela katastrálního zákona krokem dobrým směrem, představuje komplexní balík změn reagujících na praktické problémy posledních let.
Již v loňském roce byl započat legislativní proces novelizace katastrálního zákona, který by měl definitivně skončit v průběhu letošního roku. Účinnost novely je navržena od začátku roku 2027.
„Pokud bude novela schválena, půjde o významný krok k modernizaci českého katastru nemovitostí. A budou z něj těžit jak úředníci, tak běžní občané při každodenních úkonech s nemovitostmi,“ uzavírá advokát Tomáš Maux.