  • POZVÁNKA

22. 5. 2026 – Workshop Výzvy mezinárodního zdanění

Již XVII. ročník workshopu Výzvy mezinárodního zdanění 2026 pořádá Centrum daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Na workshopu se seznámíte s nejnovějšími trendy v mezinárodním zdanění, které v přátelské atmosféře představí odborníci z praxe, akademické sféry a také zástupci finanční správy.

Budova Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (PEF ČZU) v Praze. Zdroj: PEF ČZU v Praze

Napsal Redakce
-
naposledy aktualizováno 23. 4. 2026 9:52

Zajímáte se o nejnovější vývoj v oblasti mezinárodního zdanění? Chcete se seznámit s aktuálními tématy a diskutovat s předními odborníky?

Centrum daňových studií při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity (PEF ČZU) v Praze ve spolupráci s českou pobočkou International Fiscal Association s podporou Komory daňových poradců ČR a společnosti PwC Vás srdečně zve na XVII. ročník workshopu k aktuálním daňovým změnám.

Mediálním partnerem workshopu je ekonomický server Peak.cz.

Cílem workshopu je vytvořit podmínky pro setkání odborníků na mezinárodní zdanění z praxe, akademické sféry a zástupců finanční správy – a to v přátelské atmosféře nad zajímavými tématy. Nenechte si ujít příležitost získat cenné informace, diskutovat s odborníky a navázat nové kontakty.

Program:

  • Vybrané aspekty aplikace dorovnávací daně v podmínkách ČR (Tereza Petrášová – Komora daňových poradců ČR)
  • Aktuální trendy mezinárodní výměny daňových informací (Ing. Jan Rohan, Ph.D. – Centrum daňových studií PEF ČZU v Praze)
  • Aktuální judikatura převodních cen – Futaba, Hydros, Enso (doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D. – VŠE v Praze)
  • Aktuality k aplikaci mezinárodních smluv s důrazem na nová pravidla určení rezidence právnických osob (Václav Zíka – MF ČR)

Kdy: pátek 22. května 2026, od 10:00 do cca 13:30 hodin

Kde: PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

