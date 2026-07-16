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Češi pracují na svoji nižší východní penzi dlouho jako na západě

Aktuálně zveřejněné statistiky Eurostatu ukazují, kolik let obyvatelé jednotlivých zemí v průměru stráví v práci, než se doberou důchodu. A Češi z tohoto srovnání nevycházejí zrovna moc dobře.

Česká společnost stárne a seniorů a seniorek přibývá. Na konci 1. čtvrtletí 2021 ČSSZ vyplácela celkem 2,39 milionu starobních důchodů. (ilustrační foto) Zdroj: Unsplash

Napsal Petr Dufek
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naposledy aktualizováno 16. 7. 2026 15:43
Eurostat odchod do důchodu penze trh práce

Navzdory tomu, že v Česku je až třetina penzí přiznaná předčasně, odcházíme do penze až po více než 38 letech. Pro zajímavost Slováci po 36 letech, Rumuni ani ne po 33 letech.

Při pohledu na mapu s výsledky je vidět, že nejdéle zůstávají v práci Holanďané a Švédové. Nejrychleji do penze naopak zamíří Rumuni a Bulhaři.

MAPA: Kdy odcházejí lidé v Evropě do penze, za rok 2025

Zdroj: Eurostat

Zajímavým momentem je rozdíl v délce pracovního života mužů a žen. V evropském průměru končí ženy svou pracovní kariéru o čtyři roky dříve než muži (u nás o zhruba 4,5 roku).

Nejrychleji míří do penze Italky (o devět let dříve), zatímco déle než muži pracují ženy jen ve dvou zemích, a sice v Litvě a Lotyšsku.

Pracuje se déle a déle

Co je dál zajímavého? Třeba to, že se délka pracovního života v posledních dvaceti letech všude prodloužila. V případě Česka jsou to čtyři roky navíc. I když předčasné penze stále táhnou, tuto statistiku nezviklaly.

V každém případě je s ohledem na demografický vývoj v EU nepochybné, že délka pracovního života se bude muset dál prodlužovat.

Ne všechny východoevropské země, včetně ČR, jsou na tento vývoj připravené, ale jiná cesta asi nevede. Trh práce bude muset změnit svůj přístup k lidem nad padesát let, protože nebude kde brát zaměstnance.

A na závěr ještě malý doplněk k penzím. Pracujeme dlouho, skoro jako na Západě, ale podle serveru Euronews patří české penze spíše do východního bloku.

Je to už sice starší, ale jediná komplexní statistika. Absolutní výše penzí sice rostly, relativní poměry se však nejspíš změnily jen málo…

Petr Dufek

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako hlavní ekonom v Bance Creditas. Donedávna pracoval jako analytik Finančních trhů ČSOB, kde působil od roku 1997. Vedle svého působení v ČSOB přednáší na VŠE v Praze na Katedře měnové teorie a politiky. Více...

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