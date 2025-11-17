ČNB jede v bitcoinech, Křetínský šlape na plyn a firmy plánují zvyšovat mzdy aneb souhrn ekonomických událostí 46. týdne 2025

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
oslavili jsme další jubileum znovunabyté svobody a i když je mezi některými z nás cítit jinde menší a jinde větší pesimismus, musíme objektivně uznat, že se nám nežije vůbec špatně. Ať už z pohledu té svobody, nebo i ekonomiky, od jejíhož vývoje se často odvíjí i naše nálada, často jednoduše měřená pomocí bankovek v peněžence. Z ekonomiky v poslední době přichází mnoho pozitivních zpráv. Vysoká inflace je minulostí, HDP slušně roste a jak se dočtete v přehledu níže, zaměstnanci se těší a i v příštím roce budou těšit z růstu platů. Přesto si tu dovolím upozornit na jedno riziko, kterým je plíživá vlna propouštění, která tento rok začala procházet českým průmyslem. Důvodem jsou vyšší ceny energií, pokles zakázek v některých oborech a své také dělá stahování výroby z Česka ze strany zahraničních firem. V důsledku toho říjnová míra nezaměstnanosti vystoupala až na 4,6 procenta, což je nejvyšší hodnota za posledních 8 let. Nic teď nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl i v příštím roce obracet. Vypadá to tedy, že nás čekají – a věřte, že tady bych se rád mýlil – o trochu těžší časy než doposud. Nebudou ale nijak dramatické. To hlavní, co chci tímto editorialem říct je, že i když má člověk pocit, že se může mít lépe, je třeba si umět užívat toho, co právě má. Žádný strom totiž neroste až do nebe a ten pocit, že se člověk může mít lépe, bude mít, i když bude stát na jeho samém vrcholu.
Centrum Černý Most je nově Westfield Černý Most
Jedno z nejstarších obchodních center v Česku změnilo svůj název, když je z něj nově Westfield Černý Most, a zároveň rozšířilo své prodejní plochy o devět tisíc metrů čtverečních. Samotné rozšiřování Westfieldu Černý Most trvalo 1,5 roku a stálo přibližně 1,8 miliardy korun a celý rebranding ho teď jen dovršil. „Naší strategií je proměnit způsob, jakým lidé spolu tráví čas, a redefinovat nákupní zážitek přidáváním gastronomie a zážitků. Rebranding a rozšíření jsou v tomto ohledu dva klíčové milníky,“ uvedl Jakub Skwarlo, provozní ředitel nadnárodní společnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW) pro střední Evropu, která je většinovým vlastníkem obchodního centra na Černém Mostě.
Další propouštění
Českem prochází vlna propouštění a v ocelářství to platí dvojnásob. Posledním příkladem je firma Nová Huť (dříve Liberty Ostrava), která se rozloučí s dalšími 250 zaměstnanci. Jak uvedl generální ředitel firmy Radek Strouhal, nepůjde o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Zkrachovalou huť koupila v konkurzu firma bývalého ministra Martina Peciny s přibližně 2350 zaměstnanci. Už tehdy ale Strouhal uvedl, že optimální cílový stav je počty snížit na zhruba 2000 zaměstnanců. Propouští ale i další firmy v Česku a míra nezaměstnanosti se proto v posledním roce zvýšila na říjnová 4,6 procenta, trh přitom očekával za říjen 4,5 procenta.
ČNB koketuje s bitcoiny
Česká národní banka (ČNB) v čele s guvernérem Alešem Michlem ukázala, že ve světě patří k centrálním bankám s progresivnějším přístupem, když zároveň potěšila všechny příznivce digitálních měn. ČNB ve čtvrtek uvedla, že nakoupila aktiva založená na blockchainu za jeden milion dolarů (v přepočtu 20,9 milionu korun). Součástí testovacího portfolia je například bitcoin nebo tzv. stablecoiny navázané na dolar. Toto zkušební portfolium nebude součástí devizových rezerv banky, která si na něm chce osahat prostředí digitálních měn a získat s nimi praktickou zkušenost. Projekt má běžet maximálně tři roky, poté dojde k jeho vyhodnocení a rozhodnutí o dalším postupu.
Růst ekonomiky
Česká ekonomika letos podle Evropské komise poroste o 2,4 procenta, následně v roce 2026 zpomalí na 1,9 procenta, uvedla ve své nové hospodářské prognóze v pondělí evropská Komise. Hlavním tahounem růstu by měla být soukromá spotřeba v důsledku růstu reálných mezd a snížení míry úspor v domácnostech. Růst ekonomiky celé EU zlepšila na 1,4 procenta.
Sparta opět v zisku
Fotbalová Sparta hlásí zisk už druhý rok v řadě, teprve ale svůj pátý od roku 2004, kdy do ní vstoupil a nakonec ji i převzal miliardář Daniel Křetínský. Jak klub v pátek informoval, za loňský rok vykázal čistý zisk ve výši 2,5 milionu korun. Za kladným výsledkem stála účast v Lize mistrů i rekordní tržby ze vstupného. V ročníku 2023/24 dosáhla Sparta zisku 46 milionů korun, naproti tomu v sezoně 2022/23 skončil letenský klub ve ztrátě přesahující čtvrt miliardy korun.
Velký deal Křetínského
Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského se spojil se společností TotalEnergies, když společně založí firmu zaměřující na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jak informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj, hodnota společného podniku přesáhne 10 miliard eur (přes 250 miliard korun) a EPH za to na oplátku získá 4,1 podíl v TotalEnergies.
„TotalEnergies je jednou z největších evropských společností napříč všemi odvětvími a zároveň má silnou globální přítomnost. Díky našemu akcionářskému podílu v TotalEnergies naplňujeme naši strategickou ambici diverzifikovat a snížit geografickou expozici, která je dosud koncentrována v EU a UK,“ uvedl v tiskové zprávě druhý nejbohatší Čech.
Vlna zvyšování mezd
Češi mají velkou šanci, že je v příštím roce potěší pohled na výplatní pásku. Až sedmdesát porcent firem totiž v roce 2026 plánuje zvýšit mzdy, nejčastěji do pěti procent. Vyplývá to z podzimního průzkumu Hospodářské komory Komorový barometr mezi 448 podniky napříč obory a regiony Česka. “S ohledem na snížení inflace, kterou jsme odhadli na 2,3 procenta, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ uvedl prezident komory Zdeněk Zajíček. Z průzkumu dále vyplynulo, že o snižování mezd v příštím roce uvažuje 2,4 procenta firem.
Změna kapitán Applu
Ekonomický list The Financial Times s odkazem na své zdroje v neděli uvedl, že technologický gigant Apple se čím dál intenzivněji chystá na výměnu svého šéfa, kterým je Tim Cook. Ten v Applu v roce 2011 nahradil zesnulého spoluzakladatele a šéfa firmy Steva Jobse. Za Cookova nejpravděpodobnějšího nástupce je považován viceprezident firmy Apple pro hardwarové inženýrství John Tenrus, píše Financial Times.
Korupční aféra na Ukrajině
Ukrajina řeší největší korupční skandál od začátku války proti Rusku. V reakci na něj rezignovali dva ukrajinští ministři a prezident Volodymyr Zelenskyj zavelel k rozsáhlým personálním změnám v energetických firmách, kde je jádro celé korupční aféry. Protikorupční úřad NABU v minulém týdnu obvinil prozatím sedm lidí z oboru energetiky.
Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.
Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, v jehož domě objevili zlatý záchod, který se stal na Ukrajině symbolem korupce už před více než deseti lety, uprchli do zahraničí.
Otazníky nad Babišem
Předseda ve volbách vítězného hnutí ANO Andrej Babiš se dostal do prvního sporu s prezidentem Petrem Pavlem kvůli střetu zájmů, který by vznikl, když by se měl jako majitel holdingu Agrofert stát premiérem. Prezident Petr Pavel v pondělí na Národní třídě uvedl, že za těchto okolností ho jmenovat nemůže a vyzval jej, aby veřejnosti sdělil jak střet zájmu vyřeší. “Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. To ode mě neočekává ústava ani veřejnost,“ řekl Pavel Radiožurnálu. Andrej Babiš trvá na tom, že střet zájmů vyřeší. Konkrétní detaily ale chce sdělit až těsně před svým jmenováním.