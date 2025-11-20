Black Friday je v plném proudu. Češi ho tolik neprožívají, obchodníci ho prodlužují

peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Letošní Black Friday vychází na 28. listopadu. Tehdy zejména ve Spojených státech vypukne nákupní šílenství, kdy lidé budou několik nocí přenocovat před obchodními domy, aby se poté doslova porvali zboží s vysokými slevami. V Česku toto příliš nehrozí, zdejší zákazníci jsou spíše impulzivní.

Black Friday letos připadá na 28. listopadu, Češi si jej užívají ale po celý jedenáctý měsíc. Přesto jej tolik neprožívají jako na západě. Foto: Sarah Blocksidge, Pixabay

Napsal Jan Strouhal
-
naposledy aktualizováno 21. 11. 2025 9:57
Letošní Black Friday, který je jakýmsi symbolem startu vánoční nákupní horečky, připadá na pátek 28. listopadu. Tehdy se zejména v Americe otevřou obchody s velkými slevami, které často způsobují i bitky mezi zákazníky o svůj vysněný kus zboží, typicky elektroniky.

Na slevy se mohou těšit i Češi. “Náš odhad je, že se zapojí drtivá většina obchodníků, tedy zhruba tři čtvrtiny tuzemské e-commerce scény. Průměrná výše slevy bude letos v rozpětí 15-25 procent. Vždy ale záleží na daném segmentu a druhu zboží,” odhaduje provozní ředitel Shoptet Jan Hospodka.

Měsíční Black Friday

V Česku ovšem nákupní šílenství podobné tomu ve Spojených státech na samém konci listopadu příliš nehrozí, a to ze dvou důvodů. Češi jednak patří k impulzivním zákazníkům a nákupy v rámci Black Friday nijak zásadně neplánují. K tomu možná přispívá i druhý faktor, kterým je to, že čeští obchodníci roztahují Black Friday akce do celého listopadu.

„Chceme, aby Black Friday nebyl sprintem, ale maratonem chytrých nákupů. Díky prodloužené akci si mohou zákazníci vše promyslet, poradit se s našimi elektrospecialisty a vybrat produkty, které pro ně mají skutečný smysl. Mnoho zákazníků také využívá Black Friday k nákupu vánočních dárků s předstihem, aby se vyhnuli prosincovému shonu a nakoupili v klidu,“ vysvětloval už na začátku listopadu tisková mluvčí značky Datart Petra Psotková.

Datart ale není z českých firem jediný, kdo zahájil slevové akce už na začátku listopadu. Stejně tak po celý jedenáctý měsíc roku nabízí Black Friday slevy například Alza nebo beauty prodejce Notino a mnoho dalších středních a malých prodejců, kteří se snaží zákazníkům podbízet slevami.

Čech je jiný než Američan

Český zákazník je ale trochu jiný, než ten západní. I když je Black Friday v Česku každým rokem populárnější, Češi tento nákupní svátek nijak extra neprožívají.

Jak vyplývá z průzkumu společnosti pohybující se v segmentu odložených plateb Twisto mezi tisícovkou respondentů, Češi se na slevovou akci dopředu nepřipravují a sází spíše na spontánnost.

Průzkum mezi 1 000 respondenty ukázal, že nákupy během Black Friday mají spíše impulzivní charakter. Pouze 4 % lidí mají připravený přesný rozpočet i seznam, 27 % má jen představu, co by chtěli koupit, a nakupuje podle ceny. Největší část, konkrétně 44 % zákazníků, se rozhoduje spontánně podle toho, co je zaujme.,

“Češi většinou umí věci velmi dobře plánovat, u nakupování to je však trochu jiné. Nákupy jsou často spontánní a plánování rozpočtu zatím nepatří mezi silné stránky. Právě v tom ale vidíme velkou příležitost pomáhat našim zákazníkům přemýšlet o každodenních financích uvědoměleji – ať už jde o Black Friday, nebo vánoční nákupy,” říká CEO Twista Nemika Menevse.

„Češi jsou v plánování nákupů stále promyšlenější. Sledují vývoj cen, porovnávají produkty a přemýšlejí, jak z akce vytěžit maximum. Tato kombinace racionálního přístupu a citlivosti na cenu dělá z Black Friday důležitý moment českého retailového trhu,“ doplňuje Psotková z Datartu.

Čeká se růst tržeb

I tak se ale očekává, že obchodníci v Česku při letošním Black Friday v meziročním porovnání zase o něco navýší tržby. “E-commerce se letos naplno vrátilo k růstu, Češi utrácejí opět jako dříve. Vyhlídky pro obchodníky na závěr letošního roku jsou víc než slibné. Očekáváme, že letošní sezóna by mohla být rekordní,” odhaduje letošní sezónu provozní ředitel Shoptetu Jan Hospodka.

Jiní jsou ale ve svých odhadech obezřetnější. Například podle ředitele jednoho z lídrů on-line marketingu v Česku PPC Profits Tomáš Čupra tržby e-shopů letos porostou jen zvolna v rozmezí od tří do šesti procent. Většina růstu navíc podle něj půjde na vrub vyšších cen, ne objemu objednávek.

„Část spotřebitelů pořád zůstává opatrnější a víc přemýšlí, za utratí. Zdaleka ne každý nákup je impulzivní, nakupující pečlivě porovnávají náklady na dopravu, dostupnost i rychlost doručení,“ uzavírá Čupr.

A jak Češi na Black Friday nakupují? Z průzkumu Twista vyplývá, že sázejí hlavně na praktické nákupy: 26 % pořizuje věci, které zrovna potřebuje, 8 % nakupuje pro sebe, 17 % využívá slevy na vánoční dárky a 22 % kombinuje nákup potřebných věcí i vánočních dárků.

