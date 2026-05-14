shares views

Národ trenérů je zpět. Tři čtvrtiny Čechů se chystá sledovat hokej

Květen v Česku znamená mimo jiné jednu jistotu – hokej, resp. mistrovství světa v hokeji, které vzbuzuje velký divácký zájem. Podle aktuálního průzkumu realizovaného agenturou Perfect Crowd pro společnost Allegro.cz chce letošní mistrovství světa sledovat alespoň občas 74 procent Čechů a téměř 80 procent z nich plánuje fandit z pohodlí domova. 

Květen je u sportovních fanoušků mj. vyhrazen sledování hokeje, resp. světového šampionátu. (Ilustrační foto) Zdroj: Allegro

Napsal Veronika Kudrnová
naposledy aktualizováno 15. 5. 2026 10:12
Polovina fanoušků navíc přiznává, že během zápasů přesně ví, co měl trenér udělat jinak. Sedm z deseti pak říká, že hokej prožívá velmi emotivně. Z obýváků se tak na několik týdnů stávají malé tribuny a z gaučů improvizované trenérské lavičky.

Doma je doma

Stejně jako v minulých letech zůstává domácí prostředí hlavním místem fandění. 52
procent lidí sleduje zápasy s rodinou, 33 procent s přáteli a 26 procent si hokej užívá i o samotě.

Televize zůstává jasnou volbou a velikost či kvalita obrazovky výrazně přispívá k celkovému zážitku ze sledování. S blížícím se šampionátem proto část domácností zvažuje i drobná vylepšení. Zhruba každý desátý Čech přemýšlí o pořízení nové televize nebo lepšího ozvučení, aby si zápasy užil naplno.

Ke správné atmosféře patří také občerstvení, 55 procent fanoušků si plánuje připravit zásoby jídla a pití. Přibližně čtvrtina lidí pak plánují obléknout dresy, šály nebo vlajky,
které pomáhají vytvořit pocit skutečné tribunové atmosféry i doma.

Přípravy se promítají i do nákupů

Většina fanoušků plánuje za věci spojené s hokejem utratit maximálně 1 000 korun, což potvrzuje, že fandění je především o zážitku. S blížícím se šampionátem proto lidé hledají způsoby, jak se na hokejové večery připravit chytře a výhodně.

I když většina fanoušků sleduje zápasy doma, část z nich vyráží za atmosférou mezi ostatní. Čtvrtina dotázaných lidí plánuje sledovat hokej v restauracích nebo barech a 7 procent zamíří do veřejných fanzón.

Pro mnoho fanoušků má sledování zápasů i své vlastní tradice, 11 procent respondentů přiznává, že při hokeji dodržuje různé osobní rituály nebo zvyky, které mají přinést štěstí českému týmu.

Hokej až do konce května

Emoce přitom nekončí ani po posledním písknutí. Jen zhruba pětina fanoušků tvrdí, že po vyřazení českého týmu přestává mistrovství sledovat, většina u zápasů zůstává až do konce turnaje. Hokej tak zůstává pravidelnou součástí květnových večerů bez ohledu na výsledek českého týmu.

Jako oficiální partner šampionátu podporuje Allegro české fanoušky nejen během samotných zápasů, ale i v období, které jim předchází. Ať už si doma chystáte vlastní fanouškovskou zónu, nebo se vydáte fandit mezi lidi, připravilo Allegro nákupní festival Smart! Weeks nabízející zlevněné produkty z různých kategorií.

Na Peak.cz přišla po působení ve vydavatelství Economia, kde se podílela na tvorbě přílohy HN - Podnikaní a také přispívala na portál ProByznys.info. Předtím působila v České informační agentuře (ČIA). Více...

