OPEC ztrácí odchodem Emirátů těžkou váhu i prestiž. Dopadne to na cenu ropy?

Emiráty opouštějí OPEC, ropný kartel slábne. Jaký to bude mít vliv na cenu?
Cena severomořské ropy Brent vystoupala na nejvyšší úroveň od začátku americko-íránského příměří. Klíčovou zprávou ale bylo překvapivé oznámení Spojených Arabských Emirátů (SAE) o odchodu z kartelu OPEC k 1. květnu.
Přestože krátkodobé dopady budou vzhledem k blokádě Hormuzského průlivu minimální, v delším horizontu jde o krok směrem k nižším cenám ropy, ale i jejich vyšší rozkolísanosti.
Těžká váha OPECu
Emiráty jsou v rámci kartelu OPEC těžkou váhou: jde o třetího největšího těžaře se zhruba 13procentním podílem na produkční kapacitě.
GRAF: Srovnání ropné produkce členů OPEC
Průměrná denní produkce v roce 2025, v mil. barelů denně.
Pozn.: Největší těžař USA produkoval ve stejném období cca 13 mil. barelů denně.
Zdroj: U.S. Energy Information Administration; OPEC
Aktuálně země těží přibližně 1,9 milionů barelů denně, před začátkem války to bylo o zhruba milion a půl více. Celková produkční kapacita je ale ještě vyšší – na úrovni 4,3 milionu barelů denně. A v roce 2027 by měla dosáhnout 5 milionů barelů denně.
A tady nastává první kámen úrazu. Emiráty byly dlouhodobě frustrovány z přílišného škrcení produkce (těžebních kvót) kartelu OPEC pod taktovkou faktického lídra Saúdské Arábie. Náklady na produkci ropy mají totiž mezi nejnižšími na světě.
A spíše než o vyšší ceny, o což jde několik posledních let Saúdům (a proto kartel kolektivně omezuje produkci), chtějí Emiráty usilovat o maximalizaci produkce a postupné navyšování tržního podílu.
Trest za saúdskou pasivitu?
Situace mezi oběma státy se navíc vyostřila v důsledku aktuálního íránského konfliktu. Kvůli smršti dronových a raketových úderů razí Emiráty vůči Íránu tvrdý přístup. A zároveň jsou velmi kritické k pasivitě Saúdské Arábie.
Vyšší plánovanou těžbou jdou zároveň na ruku Donaldu Trumpovi, kterému leží kartel dlouhodobě v žaludku. Svou roli přitom mohla sehrát i probíhající diskuze o dolarové swapové lince na trase Washington–Abú Zabí.
Emiráty opouštějí kartel OPEC po téměř 60 letech. Nejde o jediný odchod v posledních letech: v roce 2019 odešel Katar, o rok později Ekvádor a v roce 2024 Angola. Tentokrát jde ale jednoznačně o největší oslabení kartelu.
Začátek konce kartelu?
Hledat odpověď na výše položenou otázku ohledně (ne-)budoucnosti je zatím předčasné. Klíčové bude, zda se k SAE přidají i někteří další těžaři.
Historicky platí, že vliv kartelu závisí na dvou proměnných: ochotě a schopnosti snižovat produkci, když je to nutné. Ta nyní s odchodem Emirátů evidentně klesá, což může výhledově znamenat levnější ropu. Ale může také přinést slabší management nabídkové strany, a tedy i vyšší volatilitu…