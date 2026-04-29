OPEC ztrácí odchodem Emirátů těžkou váhu i prestiž. Dopadne to na cenu ropy?

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila koncem dubna státní tisková agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní s větší flexibilitou reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.

Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů. Na snímku jedna z tamních rafinérií v Ruwais. Zdroj: Rickmaj /Wikipedia

Napsal Dominik Rusinko
naposledy aktualizováno 29. 4. 2026 14:51
cena ropy energetika Hormuzský průliv kartel OPEC ropa těžba ropy

Emiráty opouštějí OPEC, ropný kartel slábne. Jaký to bude mít vliv na cenu?

Cena severomořské ropy Brent vystoupala na nejvyšší úroveň od začátku americko-íránského příměří. Klíčovou zprávou ale bylo překvapivé oznámení Spojených Arabských Emirátů (SAE) o odchodu z kartelu OPEC k 1. květnu.

Přestože krátkodobé dopady budou vzhledem k blokádě Hormuzského průlivu minimální, v delším horizontu jde o krok směrem k nižším cenám ropy, ale i jejich vyšší rozkolísanosti.

Těžká váha OPECu

Emiráty jsou v rámci kartelu OPEC těžkou váhou: jde o třetího největšího těžaře se zhruba 13procentním podílem na produkční kapacitě.

GRAF: Srovnání ropné produkce členů OPEC
Průměrná denní produkce v roce 2025, v mil. barelů denně.

Pozn.: Největší těžař USA produkoval ve stejném období cca 13 mil. barelů denně.

Zdroj: U.S. Energy Information Administration; OPEC

Aktuálně země těží přibližně 1,9 milionů barelů denně, před začátkem války to bylo o zhruba milion a půl více. Celková produkční kapacita je ale ještě vyšší – na úrovni 4,3 milionu barelů denně. A v roce 2027 by měla dosáhnout 5 milionů barelů denně.

A tady nastává první kámen úrazu. Emiráty byly dlouhodobě frustrovány z přílišného škrcení produkce (těžebních kvót) kartelu OPEC pod taktovkou faktického lídra Saúdské Arábie. Náklady na produkci ropy mají totiž mezi nejnižšími na světě.

A spíše než o vyšší ceny, o což jde několik posledních let Saúdům (a proto kartel kolektivně omezuje produkci), chtějí Emiráty usilovat o maximalizaci produkce a postupné navyšování tržního podílu.

Trest za saúdskou pasivitu?

Situace mezi oběma státy se navíc vyostřila v důsledku aktuálního íránského konfliktu. Kvůli smršti dronových a raketových úderů razí Emiráty vůči Íránu tvrdý přístup. A zároveň jsou velmi kritické k pasivitě Saúdské Arábie.

Vyšší plánovanou těžbou jdou zároveň na ruku Donaldu Trumpovi, kterému leží kartel dlouhodobě v žaludku. Svou roli přitom mohla sehrát i probíhající diskuze o dolarové swapové lince na trase Washington–Abú Zabí.

Emiráty opouštějí kartel OPEC po téměř 60 letech. Nejde o jediný odchod v posledních letech: v roce 2019 odešel Katar, o rok později Ekvádor a v roce 2024 Angola. Tentokrát jde ale jednoznačně o největší oslabení kartelu.

Začátek konce kartelu?

Hledat odpověď na výše položenou otázku ohledně (ne-)budoucnosti je zatím předčasné. Klíčové bude, zda se k SAE přidají i někteří další těžaři.

Historicky platí, že vliv kartelu závisí na dvou proměnných: ochotě a schopnosti snižovat produkci, když je to nutné. Ta nyní s odchodem Emirátů evidentně klesá, což může výhledově znamenat levnější ropu. Ale může také přinést slabší management nabídkové strany, a tedy i vyšší volatilitu…

Dominik Rusinko

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
