Červený hadr pro Trumpa: Česko na obranu víc nevydá. Kdy se naštve pán Bílého domu?

Poslanecká sněmovna poslala návrh státního rozpočtu pro letošní rok do třetího čtení. Vládní koalice v něm navrhla jen drobné přesuny za miliardu korun. Hlavní parametry – v čele se schodkem v rozsahu 310 miliard korun – zůstaly beze změny.
A to platí i pro výdaje na obranu: ty evidentně nejsou ani v těchto geopoliticky napjatých časech vládní prioritou.
Nejsou peníze?
Letos by se měly výdaje na obranu snížit v poměru k HDP z loňských 2 procent na 1,8 procenta. Původní návrh Fialovy vlády přitom počítal s jejich mírným zvýšením.
Nový závazek v rámci zemí NATO přitom činí 3,5 procenta HDP + 1,5 procenta HDP souvisejících nevojenských investic do roku 2035.
Premiér Andrej Babiš prohlásil, že Česko nenastupuje cestu k tomu, aby zmíněná procenta plnilo, předseda Sněmovny Tomio Okamura pak podotkl, že na obranu nejsou peníze.
Varovný prst
Změny kurzu nové vlády si už všímají i Spojené státy. Americký velvyslanec v Česku Nicholas A. Merrick na bezpečnostní konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ vládě poměrně důrazně připomněl její závazek vůči spojencům. A upozornil na riziko, že země bude mít jedny z nejnižších výdajů v rámci NATO.
Je dokonce možné, že budeme vůbec jedinou zemí, kde obranné výdaje v poměru k HDP poklesnou. To je pochopitelně červený hadr pro prezidenta Donalda Trumpa.
Hlava Bílého domu dlouhodobě tepe evropské státy za jejich černé pasažérství – v tomto týdnu Španělsko, se kterým chce „přerušit veškerý obchod“. Těžko čekat, že v případě Česka bude americký prezident shovívavější.
Náklady, které se vyplatí
To nejpodstatnější ale je, že snižování obranných výdajů není zodpovědným krokem. Nejde ani tak o aktuální konflikt na Blízkém východě. Ten je jen součástí širšího posunu probíhajícího od roku 2022 směrem ke geopoliticky rozkolísanějšímu a nebezpečnějšímu světu.
A také více chaotickému a hůře předvídatelnému. Jednoduše takovému, ve kterém dává smysl investovat do vlastní obrany jakožto veřejného statku. Ano, obrana je nákladná priorita. Důsledky odmítání toho, že se svět změnil, ale mohou být podstatně nákladnější…