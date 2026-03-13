  KOMENTÁŘ

Jak moc bude český průmysl bolet „íránský šok“?

Data z tuzemského průmyslu za první měsíc letošního roku hlásí slabší než očekávaný výkon výroby, zároveň je ale hlášen velmi silný růst nových objednávek včetně exportních objednávek. Riziko však představuje válka s Íránem a obecně situace na Blízkém východě.

Napsal Dominik Rusinko
naposledy aktualizováno 13. 3. 2026 10:56
Vstup do letošního roku se tuzemskému průmyslu příliš nevydařil. V lednu výroba propadla meziměsíčně o 2,6 procenta, nejvíce od července 2023. V meziročním srovnání produkce vzrostla o 2,8 procenta díky nižší srovnávací základně.

Z jednoho slabého měsíce zatím netřeba vyvozovat silné závěry – zvláště když přichází po čtyřměsíčním růstu. Na obzoru se však objevilo nové riziko v podobě negativních dopadů konfliktu na Blízkém východě.

Přešlapování na místě

Při pohledu na jednotlivé sektory se nedařilo především zpracovatelskému průmyslu, který meziměsíčně odepsal téměř 4 procenta. Produkce ale tentokrát klesla ve většině průmyslových odvětví, včetně páteřního automotivu a strojírenství.

Výjimkou byla díky chladnému počasí energetika, kde se výroba v lednu zvýšila o více než 11 procent. Celkově platí, že průmyslová výroba nadále přešlapuje na místě a zůstává zhruba na úrovni předpandemického roku 2019.

Problémem číslo jedna je stále slabá zahraniční poptávka, což koneckonců potvrzují i slabá lednová čísla z německého průmyslu. K viditelnějšímu oživení tak stále vede dlouhá cesta, pozitivní zprávou je ale růst hodnoty nových zakázek. Ty v lednu vzrostly o meziročních 9,8 procenta, především zásluhou automotive, který zůstává tahounem průmyslu.

Otazníky z Blízkého východu

Scénář postupného oživení průmyslové aktivity komplikuje aktuální dění na Blízkém východě.

Podstatným rizikem jsou zejména dražší energie v čele s ropou a plynem, k problémům ale může opětovně docházet i v dodavatelských řetězcích. V důsledku vysoké nejistoty bezprostředně hrozí i zhoršení podnikatelského sentimentu a pokud by měl konflikt trvat delší dobu, pak i nižší ochota investovat.

Zvláště zranitelná jsou v tomto ohledu energeticky náročná odvětví – mnohé z nich se totiž ještě plně nevypořádaly s energetickým šokem z roku 2022. Příkladem jsou producenti základních kovů, jejichž výroba je oproti roku 2019 nižší o pětinu.

O tom, jak tvrdý bude dopad íránského šoku na český průmysl, rozhodne primárně délka jeho trvání. Pokud půjde o krátkodobý konflikt v řádu několika málo týdnů, pak bude negativní dopad na průmyslu, ale i celou ekonomiku relativně mírný a neměl by narušit jinak pozitivní vyhlídky.

Bezprostředně se však obáváme zejména vývoje na ropném trhu. Ten čelí historicky nevídanému výpadku dodávek a omezení produkce států v Perském zálivu. Propustnost klíčového škrtícího bodu – Hormuzského průlivu – navíc zůstává citelně omezená. V tomto scénáři hrozí podle našeho názoru daleko vyšší ceny ropy, než současných zhruba 100 dolarů za barel.

Dominik Rusinko

Působí jako analytik ČSOB Více...

