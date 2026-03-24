Už zase korupce ve fotbale? Slovy Ivánku kamaráde: „To by jeden blil…“

Zatímco o víkendu skončily v podstatě všechny zimní disciplíny, pozornost sportovních fanoušků se upírá tento týden především k fotbalu. Čeští reprezentanti rozehrají baráž o mistrovství světa, kde budou čelit Irsku. Mediálně přitažlivé utkání, které dle marketingové prezentace „Hrdých lvů“ (jak je pojmenoval fotbalový svaz) je „zápasem, který může všechno nastartovat, nebo rozbořit sny.“
Zdá se, ale že fotbalové sny nerozboří toto utkání, ale policie. Ta podle dostupných informací (první s nimi přišel server iSport.cz) zadržela desítky lidí. Důvod? Světe div se, ale už zase korupce ve fotbalových utkání v souvislosti se sázkami. Slovy divadelního klasika ze hry Ivánku, kamaráde: „Tak to mi ho teda vyndej“…
|FAČR eviduje 47 řízení
|FAČR zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či úplatkářstvím. Nejkřiklavější případ je v prvoligové Karviné, kde kromě klubu prošetřuje etická komise ještě primátora města Jana Wolfa a také dva hráče Samuela Šiguta a Matěje Hýbla. V seznamu svítí také jména prvoligových rozhodčích Jana Petříka, Simona Vejtasy, Jana Všetečky a Miroslava Zelinky. Podle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se kroky v případu odehrávají jak v Česku, tak i v zahraničí.
Že ale asi nepůjde jen o nějaké menší „kapříky“ naznačují informace, že jde o „zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ dle jedné z prvních reakcí šéfa Fotbalové asociace ČR Davida Trundy. Policejní razie je vyústěním tříletého vyšetřování, na němž se podílí i Europol a Interpol. Podle předsedy etické komise FAČR Martina Holuba se případ týká sázek, úplatkářství a možného ovlivnění průběhů utkání.
Zatímco reprezentační barážová utkání (věřme, že přes Iry přejdeme, abychom mohli o definitivní účast na MS zabojovat s vítězem utkání Dánsko vs. Severní Makedonie) mohla být fotbalovým vrcholem jara, současná aféra vrhá nový a zřejmě skutečně obří stín na český fotbal.
Vznikne Ivánek č.2?
Podtitul zmíněné divadelní hry je „My ten fotbal neděláme pro sebe!“, což je v rozporu (i touto) s korupční aférou (po kolikáté už?). A kauza rozhodně potvrzuje, že někdo má z kopané zřejmě o dost větší finanční užitek. Na rozdíl od již lidového rčení, že fotbal nemá logiku (což kdysi prohlásil fotbalový trenér Tomáš Pospíchal) člověka spíše napadne další hláška ze zmíněné hry, která charakterizuje vážnost situace: „to by jeden blil…“
A je dost možné, že Petr Čtvrtníček, který ve zmíněné účinkoval s Jiřím Lábusem, získá námět pro další pokračování. Obzvláště, když lze očekávat, že policie používala při svém vyšetřování policejní odposlechy. Pro zmíněnou hru to byl víceméně jediný zdroj pro dialogy.
Čili „notičky“ pro další pokračování se nabízejí. A potvrzuje se – slovy Petra Čtvrtníčka – že „český profesionální fotbal je na vysoké sportovní úrovni z hlediska etiky i toho korupčního prostředí.“
Každopádně si dovolím doporučit shlédnutí zmíněné hry, ať tak trochu víte, co lze od policie čekat. A hlavně nezapomeňme držet palce reprezentantům…