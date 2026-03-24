Mohlo by vás také zajímat

ČNB jede v bitcoinech, Křetínský šlape na plyn a firmy plánují zvyšovat mzdy aneb souhrn ekonomických událostí 46. týdne 2025

Jan Strouhal 17. listopadu 2025

Propouštění v ekonomice; nový Westfield Černý Most, otazníky nad Babišem; korupční skandál na Ukrajině; firmy chtějí v příštím roce zvyšovat…

SOUHRN
shares views

Konec uhlí v Česku, nový stadion pro Baník i zlevnění energií aneb souhrn ekonomických událostí 45. týdne 2025

Jan Strouhal 9. listopadu 2025

Sazby zůstaly beze změny; obliba kryptoměn u Čechů roste; Česko končí s těžbou černého uhlí; ČEZ chystá další zlevnění energií;…

Pořádně vykopané bohatství: Ronaldo se stal historicky prvním dolarovým miliardářem

Lukáš Kovanda 8. října 2025

Podle agentury Bloomberg, která sestavuje a průběžně aktualizuje mezinárodní žebříček dolarových miliardářů, Ronaldovo jmění nyní poskočilo na 1,4 miliardy dolarů.…

Už zase korupce ve fotbale? Slovy Ivánku kamaráde: „To by jeden blil…“

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v úterý zahájili rozsáhlý zásah, který se týká kauzy kolem sázek a korupce ve fotbale. Případ se týká desítek lidí a dle FAČR jde o největší zásah v historii českého fotbalu.

Herec Petr Čtvrtníček v divadelní hře Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? (Ilustrační foto) Zdroj: Divadlo Kalich

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 25. 3. 2026 13:14
FAČR fotbal korupce policie

Zatímco o víkendu skončily v podstatě všechny zimní disciplíny, pozornost sportovních fanoušků se upírá tento týden především k fotbalu. Čeští reprezentanti rozehrají baráž o mistrovství světa, kde budou čelit Irsku. Mediálně přitažlivé utkání, které dle marketingové prezentace „Hrdých lvů“ (jak je pojmenoval fotbalový svaz) je „zápasem, který může všechno nastartovat, nebo rozbořit sny.“

Zdá se, ale že fotbalové sny nerozboří toto utkání, ale policie. Ta podle dostupných informací (první s nimi přišel server iSport.cz) zadržela desítky lidí. Důvod? Světe div se, ale už zase korupce ve fotbalových utkání v souvislosti se sázkami. Slovy divadelního klasika ze hry Ivánku, kamaráde: „Tak to mi ho teda vyndej“…

FAČR eviduje 47 řízení
FAČR zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či úplatkářstvím. Nejkřiklavější případ je v prvoligové Karviné, kde kromě klubu prošetřuje etická komise ještě primátora města Jana Wolfa a také dva hráče Samuela Šiguta a Matěje Hýbla. V seznamu svítí také jména prvoligových rozhodčích Jana Petříka, Simona Vejtasy, Jana Všetečky a Miroslava Zelinky. Podle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se kroky v případu odehrávají jak v Česku, tak i v zahraničí.

 

Že ale asi nepůjde jen o nějaké menší „kapříky“ naznačují informace, že jde o „zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ dle jedné z prvních reakcí šéfa Fotbalové asociace ČR Davida Trundy. Policejní razie je vyústěním tříletého vyšetřování, na němž se podílí i Europol a Interpol. Podle předsedy etické komise FAČR Martina Holuba se případ týká sázek, úplatkářství a možného ovlivnění průběhů utkání.

Zatímco reprezentační barážová utkání (věřme, že přes Iry přejdeme, abychom mohli o definitivní účast na MS zabojovat s vítězem utkání Dánsko vs. Severní Makedonie) mohla být fotbalovým vrcholem jara, současná aféra vrhá nový a zřejmě skutečně obří stín na český fotbal.

Vznikne Ivánek č.2?

Podtitul zmíněné divadelní hry je „My ten fotbal neděláme pro sebe!“, což je v rozporu (i touto) s korupční aférou (po kolikáté už?). A kauza rozhodně potvrzuje, že někdo má z kopané zřejmě o dost větší finanční užitek. Na rozdíl od již lidového rčení, že fotbal nemá logiku (což kdysi prohlásil fotbalový trenér Tomáš Pospíchal) člověka spíše napadne další hláška ze zmíněné hry, která charakterizuje vážnost situace: „to by jeden blil…“

A je dost možné, že Petr Čtvrtníček, který ve zmíněné účinkoval s Jiřím Lábusem, získá námět pro další pokračování. Obzvláště, když lze očekávat, že policie používala při svém vyšetřování policejní odposlechy. Pro zmíněnou hru to byl víceméně jediný zdroj pro dialogy.

Čili „notičky“ pro další pokračování se nabízejí. A potvrzuje se – slovy Petra Čtvrtníčka – že „český profesionální fotbal je na vysoké sportovní úrovni z hlediska etiky i toho korupčního prostředí.“

Každopádně si dovolím doporučit shlédnutí zmíněné hry, ať tak trochu víte, co lze od policie čekat. A hlavně nezapomeňme držet palce reprezentantům…

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Další příspěvky od autora:

Sazby hypoték se otáčejí vzhůru, banky zdražují a ještě budou

Největším boháčem je Musk; Česko má konečně schválený rozpočet a příval firemních výsledků aneb souhrn ekonomických událostí 10. a 11. týdne 2026

Ondřej Stříbný (Eldison): Rosteme spolu s Mews, a nabyté know-how předáváme dalším start-upům

Více k tématu:

Bude MS v Kataru 2022 bez Čechů? Co ukazuje hon na peníze neziskovek

Peltova kauza není první aférou, která otřásá českým fotbalem

