Konec uhlí v Česku, nový stadion pro Baník i zlevnění energií aneb souhrn ekonomických událostí 45. týdne 2025
Sazby zůstaly beze změny; obliba kryptoměn u Čechů roste; Česko končí s těžbou černého uhlí; ČEZ chystá další zlevnění energií; akcionáři Tesly přiklepli Muskovi tučnou odměnu; Strnad dostal u Viktorie Plzeň zelenou a hrozí konec muniční iniciativy?
Milé čtenářky, milí čtenáři,
doba uhelná v Česku pomalu končí, a to i přes to, že Česko se zatím ve svém energetickém mixu neobejde bez hnědého uhlí. I tak ale přicházejí zprávy z těžebního sektoru o dalším a dalším uzavírání dolů. Zatímco některé hnědouhelné doly se už vytěžily a často i proměnily v nové rekreační plochy, jiné se teprve dotěžují s očekávaným koncem kolem roku 2030, z posledního černouhelného dolu v Česku, kterým je Důl ČSM na Karvinsku, vyjede poslední těžební vozík s černým uhlím na konci ledna příštího roku. A to nejen kvůli propadu poptávky po této komoditě, ale i poklesu ceny, která udělala těžbu z hlubinných karvinských dolů nerentabilní. Zároveň tím v Česku skončí až 250 let dlouhá éra těžby černého uhlí, které bylo palivem nejen pro elektrárny, ale i další těžký průmysl jako ocelárny, které dnes také skomírají. Těžební firma OKD i celý region se nyní snaží o transformaci k moderní ekonomice i energetice. A zatímco mnozí tento vývoj v podobě uzavírání dolů kritizují, druzí v něm vidí příležitost, jak nejen firmu nebo region, ale i celou zemi nasměrovat k zelenější ekonomice s vyšší přidanou hodnotou. Aneb na všem špatném je třeba se snažit najít i něco pozitivního. Kdyby se vám náhodou nepovedl vstup do nového týdne dle vašich představ, tak přesně na to pamatujte. Jeho konec totiž může být naopak daleko veselejší a vy zase o něco silnější.
Obliba kryptoměn u Čechů roste
Češi v říjnu rekordně investovali do kryptoměn, vyplývá z dat tuzemských směnáren. Podle nich vzrostl v desátém měsíci tohoto roku objem obchodů s kryptoměnami o čtyřicet procent na 1,4 miliardy korun. Z informací od obchodníků také vyplývá, že čeští investoři od začátku roku nakoupili nebo prodali kryptoměny za dohromady 13,1 miliardy korun.
Konec černého uhlí
Poslední těžební vozík s černým uhlím v Dole ČSM na Karvinsku a zároveň i v celém Česku vyjede na povrch země 31. ledna příštího roku. Podle mluvčí těžební společnosti OKD Barbory Černé Dvořákové ke stejnému datu odejde 750 zaměstnanců firmy, na konci února pak dalších 150 lidí. Všichni jako odstupné dostanou až jedenáctiměsíční mzdu. Horníkům nyní zbývá ze tří posledních porubů v Dole ČSM vytěžit zhruba ještě 200 000 tun uhlí. Firma chce do budoucna místo těžby uhlí například jímat a využívat důlní plyn.
Nový stadion pro Baník
Španělské architektonické studio Arquitectos S.L.P. postaví nový fotbalový svatostánek v Ostravě zvaný Nové Bazaly. O vítězi architektonické soutěže rozhodla rada města. Nový fotbalový stadion o kapacitě zhruba 20 000 lidí umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Nyní proběhnou potřebné přípravy a získání povolení k povolení stavby, s výstavbou by se mělo začít v roce 2029 a stadion by mohl první návštěvníky přivítat za další dva roky.
Sazby beze změny
Česká národní banka na svém čtvrtečním zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procentech. Ta se tak nyní drží přesně na poloviční hodnotě proti její výši v době inflační vlny, kterou započala zejména energetická krize.
Bankovní rada na svém zasedání zároveň nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Tučné odměny pro Muska
Akcionáři Tesly schválili ve čtvrtek schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska. Ten by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů, v přepočtu 18,5 bilionu korun. Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát vůbec prvním dolarovým bilionářem v historii.
Podle agentury Reuters Musk na valné hromadě zaznamenal drtivé vítězství, když akcionáři podpořili jeho vizi přeměny výrobce elektromobilů na giganta v oblasti umělé inteligence a robotiky.
Strnad u Viktorie Plzeň dostal zelenou
Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci v minulém týdnu povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). O akvizici informovala Czechoslovak Group na konci září. A to s tím, že klub se nestane součástí skupiny. Strnad podíl kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem.
Strnad je tak dalším z podnikatelů, který vstoupil do české první fotbalové ligy. V posledních letech šlo například o miliardáře Pavla Tykače, který koupil Slavii, podnikatele Ondřeje Kaniu, který vlastní Slovan Liberec nebo investor Matěj Turek, který letos na jaře koupil fotbalovou Duklu Praha.
Transformace SUAS Group
Na útlum těžby a odklon od uhlí zareagovala společnost Sokolovská uhelná už v roce 2021 zahájením vnitřní transformace firmy v sesterskou skupinu SUAS GROUP. Ta se namísto uhlí zaměřuje na nová odvětví, ať se to týká moderní energetiky (bateriové úložiště, fotovoltaika), nebo oblasti stavebnictví, průmyslového developmentu, dopravy či strojírenství a odpadového hospodářství. Jak plyne z výroční zprávy SUAS GROUP za rok 2024, její opakovaný pozitivní ekonomický výsledek signalizuje správnou cestu, ve které chce Skupina pokračovat a své aktivity dále rozvíjet.
„Konsolidovaný výsledek hospodaření SUAS GROUP před zdaněním za rok 2024 činí 22 milionů korun, což vnímáme velmi pozitivně. Kdybychom hodnotili meziroční srovnání, je třeba zdůraznit, že bylo ovlivněno vývojem na energetickém trhu v průběhu roku 2024, kdy měla stále většina dceřiných firem skupiny SUAS GROUP své kapacity vázány na Sokolovskou uhelnou postiženou útlumem těžby. Přesto v meziročním srovnání došlo k významnému nárůstu konsolidovaných aktiv skupiny SUAS GROUP (o 1 miliardu korun) a udržení úrovně tržeb za zboží a za výrobky a služby, tedy cca 10 miliard korun jak v roce 2023, tak i v roce 2024,“ uvedl předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Pavel Tomek.
Energie zlevní
Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Zlevnění bude platit pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 korun za spotřebovanou megawatthodinu. Cenu plynu pak o sedmdesát korun za megawatthodinu. Informovala o tom 9. listopadu společnost ČEZ Prodej. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.
Cenu silové elektřiny bez fixace společnost sníží na 3190 korun za megawatthodinu bez DPH. Cena za dodávku plynu bez fixace u ČEZ domácnostem klesne od začátku roku na 1289 korun za megawatthodinu bez DPH.
Konec muniční iniciativy?
První místopředseda hnutí ANO a zřejmě budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v nedělních Otázkách Václava Moravce připustil konec tvz. muniční iniciativy pro Ukrajinu. Podle Havlíčka se v iniciativě nacházejí větší problémy, které hnutí před volbami neočekávalo.
„Státy, které se do iniciativy zapojily, se budou divit,“ uvedl v neděli Havlíček. Místopředseda ODS Martin Kupka na to konto reagoval, že jde „o bohapustou snahu očernit vše, čeho česká vláda dosáhla.“