  • GLOSA

Pohled na druhý břeh aneb s čím trhy v roce 2026 spíše nepočítají

S blížícím se koncem roku se zpravidla roztrhne pytel s rádoby analýzami toho, jaké scénáře a události nás mohou potkat v roce příštím. Převážně se přitom prezentují scénáře, které ta či ona instituce považuje za základní či konsensuální. Tu a tam se však objevují i scénáře alternativní či chceme-li extrémní...

S blížícím se koncem roku se zpravidla roztrhne pytel s rádoby analýzami toho, jaké scénáře a události nás mohou potkat v roce příštím. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Jan Čermák
-
naposledy aktualizováno 30. 12. 2025 10:33
Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 30. 12. 2025 10:33
bitcoin ECB Fed finanční trhy koruna kurz dolaru shutdown válka na Uk

Mezi scénáři a událostmi na příští rok nás mohou potkat i scénáře alternativní či dokonce extrémní. Stačí trocha fantazie, pohled na kurzy sázkových kanceláří či ocenění některých finančních instrumentů. A řada (relativně) nepravděpodobných událostí se rychle vyjeví.

Níže přinášíme náhodný a nesourodý seznam událostí pro rok 2026. Tey takové, kde trhy (zdrojem jsou agentura Bloomberg a sázková aplikace Polymarket) vidí aktuálně pravděpodobnost nižší než 10 procent:

  • Nagano 2.0, aneb zisk zlatých medailí ze strany českých hokejistů na zimní olympiádě, která odstartuje již za pár týdnů v Itálii (pravděpodobnost 5 %);
  • Rusko s Ukrajinou uzavřou do konce ledna 2026 příměří (7 %);
  • Guvernérka Fedu Lisa Cooková bude do konce února obviněna federálním soudem, což fakticky otevře cestu k jejímu odvolání z vedení americké centrální banky (6 %);
  • Fed v průběhu roku alespoň jednou zvýší úrokové sazby (4 %)
  • Bitcoin bude do konce roku stát méně než 25 000 USD (7 %)
  • V USA proběhne další uzavírka americké vlády a Republikánská strana zároveň zvítězí v listopadových volbách do dolní komory Kongresu (6 %);
  • Kurz eurodolaru propadne v průběhu následujících 12 měsíců pod hranici 1,10, když nyní je 1,177 (8,7 %)
  • ECB v průběhu roku sníží oficiální úrokové sazby v eurozóně (6,5 %)
  • Česká koruna do konce roku oslabí nad 25,60 Kč/eur (9,8 %).

Připadávají Vám některé výše popsané scénáře daleko více relevantní a přiřadili byste jim zcela jinou subjektivní (vyšší) míru pravděpodobnosti?

Trhy jsou tu právě od toho, abyste se proti nim vymezili a zaujali vám vyhovující pozici. Někdo tomu může říkat spekulativní chování, ale častokrát může jít čistě o to, pojistit si klidnější spaní.

Jan Čermák

Jan Bureš

