  • KOMENTÁŘ

Pan “Příliš pozdě” jede do Jackson Hole

Americké horské středisko Jackson Hole bude tento týden hostit každoroční sympozium centrálních bankéřů. A pozornost trhů i celého finančního světa je upřena na šéfa americké centrální banky Jerome Powella. Ten již nějaký čas čelí kritice prezidenta Donalda Trumpa kvůli nesnižování úrokových sazeb, což Powellovi dokonce vyneslo od Trumpa přezdívku "Mr. Too Slow - pan Moc Pozdě."

Šéf americké centrální banky Fed Jerome Powell. Zdroj: Fed

Napsal Jan Čermák
-
naposledy aktualizováno 18. 8. 2025 13:44
americká ekonomika centrální banka Donald Trump Fed Jackson Hole Jerome Powell trh práce úrokové sazby

Ve stínu dobíhajících jednání, jež se týkají rusko-ukrajinského konfliktu, se blíží tradiční setkání světových centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole. A na něj se připravuje i šéf Fedu Jerome Powell.

Ten se tentokrát nachází v opravdu nezáviděníhodné pozici. Především je pod trvalým mediálním tlakem ze strany Bílého domu, aby snížil úrokové sazby, přičemž makroekonomická situace v USA není jednoduše čitelná.

Kromě toho však ve výboru, jenž v USA rozhoduje o měnové politice (FOMC), začíná expandovat opoziční hnutí. To argumentuje tím, že vyšší celní sazby budou mít jen jednorázový dopad na inflaci, přičemž střednědobě jde fakticky o restrikci.

Přednést za této situace projev, jenž zásadně nasměruje měnovou politiku Fedu pro nejbližší období, bude chtít velkou odvahu a rétorický um.

Čekání na payrolls?

Asi nejjednodušší by pro Powella mohlo být, pokud by se držel stávající linii. A s odkazem na poslední inflační data a maloobchodní tržby se pak snažit trhu vysvětlit, že nic není rozhodnuto. Respektive, že teprve příští data z trhu práce (payrolls) rozhodnou o tom, zda Fed sníží již v září sazby.

Tato komunikační strategie má ovšem dvě slabá místa. Za prvé hrozí, že Powell dostane další slovní nakládačku od prezidenta Donalda Trumpa (za svoji “pomalost”).

A také by to znamenalo vymezit se proti trhu. Ten totiž navzdory inflačně a konjunkturálně nejednoznačným číslům vcelku přesvědčivě sází na to, že Fed sundá v polovině září sazby o 25 bazických bodů.

Názorová otočka je možná

Alternativně pak Powell může jít trhu i prezidentovi naproti. Pokud tedy přizná, že se situace na americkém trhu práce opravdu zhoršila. Tím by otevřel cestu k brzkému uvolnění měnové politiky. Lidsky a z pohledu kredibility centrálního bankéře předvést takovou holubičí otočku nebude vůbec jednoduché.

Ještě před necelými třemi nedělemi totiž Powell tvrdil, že je zapotřebí mírná restrikce, neboť situace na trhu práce je (stále) solidní a Fed stále musí vyčkat na to, jak se v inflaci projeví vyšší celní sazby.

Šéf americké centrální banky to tedy rozhodně nemá a nebude mít jednoduché. To ale neměl nikdy. V pátek odpoledne uslyšíme, jak z toho Jerome Powell vybruslí…

Jan Čermák

