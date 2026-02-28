Mohlo by vás také zajímat
KARO Leather jde na burze do vyšší ligy; Warner Bros půjde pod Paramount a Babišova vláda naplno úřaduje aneb souhrn ekonomických událostí 8. a 9. týdne 2026
Netflix vycouval z boje o Warner Bros; Zelená úsporám se vrátí; nejvyšší soud v USA zatrhl Trumpovi cla, ten zavedl jiná; svět si oblíbil ETF; Schillerová představila plány: EET 2.0, pokles DPH či školkovné; nástupce po Drábové se ujal vlády na SÚJB; Uber Eats míří i do Česka; vláda má plán na skvělé zítřky; spotřeba energií loni v ČR rostla; americká ekonomika „šlápla na brzdu“; těžba uhlí loni v ČR vzrostla; české banky ziskové; crowdfunding se v Česku zabydlel a výsledková sezóna hlásí další čísla.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Nechce se tomu ani věřit, ale Ukrajina už vzdoruje ruské agresi dlouhé čtyři roky, přitom měla padnout za několik dní. Místo toho každodenně slyšíme či čteme o ruských útocích na různé části ukrajinského území či tamní obce a především tamní lidi. Snahy o ukončení války zatím k ničemu nevedly kvůli bezskrupulózním požadavkům Ruska. Ačkoli se tu a tam do role mírotvůrce pasuje americký prezident Donald Trump, tak diplomatická jednání žádnému průlomu nevedla. Naopak ruské úsilí se zaměřuje na podlomení morálky obyvatelstva permanentními nálety na energetickou infrastrukturu. Naštěstí zatím „vyhrává“ ukrajinská nezdolnost, s níž Ukrajinci odolávají ruské agresi. Ale bohužel tato válka vstoupila už do svého pátého roku. Bezesporu tak platí citát amerického spisovatele Henryho Menckena: „Válka je jako láska. Snadno se začíná, ale těžce se končí…“
KARO Leather přestoupí na hlavní trh burzy
Česká národní banka (ČNB) schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather pro přestup z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. KARO podalo burze žádost o přijetí na trh Prime Market a po schválení se stane dvanáctou společností, jejíž akcie se budou na hlavním trhu obchodovat. Obchodování na hlavním trhu by mělo být zahájeno v pondělí 2. března 2026.
Netflix vycouval z boje o Warner Bros, ten se dohodl s Paramountem
Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize mediálního konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD), informovaly tiskové agentury Reuters a AP. Jde podle nich o překvapivý krok, který po několikaměsíční bitvě o převzetí otevřel dveře k akvizici slavného hollywoodského rivala společnosti Paramount Skydance. Představenstvo Warner Bros ve čtvrtek oznámilo, že revidovaná cena nabízená Paramountem překonala nabídku Netflixu. Ten následně prohlásil, že nová cena, kterou by musel zaplatit, už pro firmu není finančně atraktivní. Warner Bros. Discovery o pár hodin uzavřel s Paramountem dohodu o svém převzetí. Za akvizici zaplatí 110 miliard dolarů.
Zelená úsporám se vrátí
Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel.
Nejvyšší soud zatrhl Trumpovi cla, ten zavedl jiná
Americký nejvyšší soud poměrem šesti ku třem označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný, informuje agentura AP. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.
Trump po rozhodnutí soudu oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Podle této legislativy z roku 1974 může Trump zavádět nová cla ve výši až 15 % s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Na tuto hranici posunul cla o den později.
Svět si oblíbil ETF
Globální ETF (Exchange Traded Funds), tedy burzovně obchodované fondy, už spravují aktiva v hodnotě zhruba 20 bilionů dolarů, jak vyplývá z dat americké banky J.P. Morgan. V USA jejich objem v posledním desetiletí rostl průměrným tempem kolem 20 % ročně, mimo USA pak až o 28 %. Podobný trend je patrný i v Česku a na Slovensku, kde popularita ETF rovněž roste a investoři se často orientují především na americké akcie. Jednoznačným vítězem loňského roku byl na Portu iShares Core S&P 500 UCITS ETF, na druhém místě se umístilo zlato prostřednictvím iShares Physical Gold ETC. Třetí skončil VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF, zaměřený na firmy s dlouhodobou konkurenční výhodou a splňující ESG kritéria.
Schillerová představila plány
Stát zavede nový systém evidence tržeb EET 2.0, spustí se příští rok, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Kromě EET uvedla, že vláda chce znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty. Rovněž chystá snížení daně z přidané hodnoty (DPH) z 21 na 12 procent pro nealkoholické nápoje, které zákazníci v gastronomických zařízeních konzumují na místě.
Vláda vybrala nástupce po Drábové
Nástupcem Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se stane dosavadní ředitel sekce jaderné bezpečnosti SÚJB Štěpán Kochánek. O jeho jmenování rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO). Po úmrtí Drábové řídil od října minulého roku úřad dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Uber Eats míří i do Česka
V letošním roce spustí svoje služby Uber Eats. Nabídne uživatelům možnost objednávat jídlo i běžné produkty prostřednictvím aplikace Uber Eats pomocí jednoho kliknutí na tlačítko a s obvyklou spolehlivostí společnosti Uber. Pro místní restaurace a maloobchodníky služba otevírá nové prodejní kanály: restaurace mohou prostřednictvím platformy oslovit nové zákazníky a generovat dodatečné příjmy v rostoucí digitální ekonomice.
Plán na skvělé zítřky máme
Vláda schválila novou hospodářskou strategii, stavět v ní plánuje především na rozvoji privátního sektoru. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Strategie obsahuje opatření, kterými chce vláda zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu.
Spotřeba energií loni v ČR rostla
Spotřeba energií loni v tuzemsku začala růst, Češi spotřebovali více elektřiny, plynu i tepla. Nejvýrazněji oproti předloňsku stouplo využití plynu, a to meziročně o 6,5 %. Vliv na to měly především nižší teploty, projevily se ale i klesající ceny energií. Nárůst spotřeby byl patrný zejména u domácností. Rostla i výroba a tranzit energií, uvedli zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Americká ekonomika „šlápla na brzdu“
Tempo růstu ekonomiky Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zpomalilo a bylo mnohem nižší, než se čekalo. Hrubý domácí produkt (HDP) v celoročním přepočtu vzrostl o 1,4 %, ve třetím čtvrtletí stoupl o 4,4 %. Vyplývá to z prvního odhadu, který zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
Těžba uhlí loni vzrostla
Těžba uhlí v České republice v loňském roce i přes budoucí plánovaný útlum vzrostla. V lomech a dolech se vytěžilo asi 25,6 mil. tun hnědého a černého uhlí, což bylo meziročně o přibližně dvě procenta více. Produkci táhla tradičně těžba hnědého uhlí, které tvořilo 95 % vytěženého nerostu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V současnosti se v ČR těží už jen hnědé uhlí, těžba v posledním černouhelném dolu ČSM na Karvinsku na začátku února definitivně skončila.
České banky ziskové
Šestici největších tuzemských bank stoupl v roce 2025 čistý zisk o devět procent na 93,8 mld. Kč. Předloni vydělaly 86,1 mld. Kč. Vyplývá to z výsledků bank. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména příhodná makroekonomická situace. Bankovní sektor tak těží z kombinace provozních úspor a nižších nákladů na riziko.
Crowdfunding se v Česku zabydlel
Český crowdfundingový trh má za sebou další silný rok. Objem investic se stabilně posouvá k hranici šesti miliard korun ročně a crowdfunding se definitivně zařadil mezi standardní způsoby financování firem i nemovitostních projektů. Zároveň je ale patrné, že trh vstoupil do nové fáze – investoři si více vybírají a řeší riziko, likviditu a kvalitu jednotlivých projektů.
Do Dukovan dodá turbíny Doosan Škoda Power
Plzeňská strojírenská firma Doosan Škoda Power podepsala s korejskou KHNP smlouvu na dodávku turbín pro nové bloky. Podle ředitele Doosan Škoda Power má smlouva na dodávku turbín hodnotu pět miliard korun. KHNP také poptává od Doosan Škoda Power další zařízení strojovny, finální rozhodnutí ale ještě nepadlo.
Znovín nabídne méněalkoholická vína
Tradiční moravské vinařství Znovín reaguje na měnící se preference spotřebitelů a představuje novou kolekci vín „Lehké jako pírko“, která staví na přirozeně nižším obsahu alkoholu, svěžesti a moderním stylu. V první fázi nabídne čtyři moravská zemská vína ročníku 2025 s přirozeně nižším obsahem alkoholu, sjednoceným na úrovni 9 %.
Praha má nové spojení s Tchaj-pejí
Společnost STARLUX Airlines zahájila prodej letenek v České republice. Praha se stala první evropskou destinací tchajwanské letecké společnosti, která přímým leteckým spojením mezi Prahou a Tchaj-pejí zahajuje svou expanzi do Evropy. První let z Prahy do Tchaj-peje se uskuteční z Letiště Václava Havla Praha 1. srpna 2026. STARLUX Airlines bude mezi Prahou a Tchaj-pejí létat zpočátku třikrát týdně, konkrétně v úterý, čtvrtek a sobotu, přičemž od října přibude čtvrtá týdenní frekvence, a to každé pondělí.
Česko stoupá na žebříčku prosperity
Česká ekonomika obsadila v pátém ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví 8. místo, což je její dosud nejlepší výsledek v pilíři Stav ekonomiky. Vyniká komplexní strukturou, vysokou mírou robotizace i relativně nízkým zadlužením navzdory rozsáhlým investicím. Přesto se ukazuje slabší stránka – nízký podíl domácí přidané hodnoty na vývozu, který omezuje celkový přínos exportu pro tuzemskou ekonomiku.
Ceny bytů v Praze nadále na vzestupu
Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dál rostla i v závěru loňského roku. Cena za metr čtvereční dosáhla 176 600 Kč, což představuje mezikvartální nárůst o 2,9 %. Naopak mírný pokles ceny byl zaznamenán pouze v Praze 10, a sice o 0, 6 %. Vyplývá to z aktuálních dat Deloitte Develop Indexu, který sleduje vývoj cen nových bytových jednotek na pražském developerském trhu.
Bernard rozjíždí nový gastro koncept
Pod názvem Bernard Brewhouse otevřel rodinný pivovar Bernard v Praze na Vinohradech pilotní provozovnu tzv. gastro pubu. Koncept propojuje tradici značky Bernard s městským životním stylem. Moderní podnik s důrazem na vizuální pojetí nabízí kvalitní pivo a jídlo ve zcela nově zpracovaném interiéru. Inspirací jsou podobné počiny v zahraničí. Druhý Brewhouse v Praze se již připravuje, další by měly vzniknout v jiných městech. Pod značkou Bernard je otevřeno také patnáct franšízových podniků Bernard Pub s plnohodnotnou kuchyní a Bernard Bar, které jsou zaměřeny především na nápoje.
Výsledková sezóna je v plném proudu:
Potěšily: Čepro; Orlen Unipetrol; ČSOB Pojišťovna; Česká spořitelna; Erste Group Bank; T-Mobile ČR; Philip Morris International; InterContinental Hotels Group; eToro; BAE Systems; Arm Holdings; Analog Devices; Garmin; Global Payments; Klarna; Danone; Domino’s Pizza; Standard Chartered; Telefónica; Home Depot; HSBC; Lowe’s; Nvidie; Rolls-Royce; Dell; Broker Consulting; Twisto.
Spíše zklamaly: Kofola; Stellantis; Etsy; Carvana; Anglo American; Diageo; Photon Energy.