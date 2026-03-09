peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

ČLÁNEK
shares views

Posun k eGovernmentu na katastru nemovitostí. Bude jednodušší a rychlejší

Libor Akrman 10. března 2026

Po více než deseti letech čeká katastr nemovitostí jedna z největších změn. Přináší ji novela katastrálního zákona, kterou by v…

KOMENTÁŘ
shares views

Červený hadr pro Trumpa: Česko na obranu víc nevydá. Kdy se naštve pán Bílého domu?

Dominik Rusinko 6. března 2026

Před pár dny americký prezident Donald Trump pohrozil Španělsku zrušením obchodním spolupráce, jelikož Madrid USA nepovolil použít své základny v…

ČLÁNEK
shares views

Když více informací škodí: Lekce Jamese Montiera pro investory

Michal Stupavský 5. března 2026

Investoři mají denně k dispozici spoustu ekonomických dat, analytických komentářů, makroekonomických prognóz a jsou svědky pohybů trhů v reálném čase.…

  • ANALÝZA

Hypoteční sazby nad 6 procent? Kvůli válce v Íránu na levné hypotéky zapomeňte

Sazby hypoték v Česku mohou kvůli Íránu rychle narůst nad 6 procent, bankám totiž prudce zdražují zdroje. Prudce rostou i náklady půjčování české vlády – úrok na desetiletých půjčkách dnes citelně přeskočil hranici 5 procenty, poprvé za více než tři roky

Růst cen nemovitostí spolu s přísnějšími hypotékami by měl "ochladit" český realitní trh. Zdroj: Pxabay

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 9. 3. 2026 13:43

Vidina levnějších hypoték se vzdaluje. Důvodem je prudký nárůst cen zdrojů k jejich krytí pro banky v Česku k jejich krytí. Dobře to dokládá graf Bloombergu níže.

Když byla cena zdrojů bank naposledy tak vysoká jako dnes, činila průměrná sazba hypoték dle Swiss Life Hypoindexu zhruba 6,3 procenta (dnes činí 4,9 procenta). Tyto desetileté korunové swapy úrokových měr nyní vykazují nejvyšší sazbu za více než tři roky.

GRAF: Vývoj ceny zdrojů krytí bank v Česku
Za poslední dva roky, v procentech.

Zdroj: Bloomberg

Dramaticky narůstají ruku v ruce s růstem dalších dlouhodobých sazeb v Česku. Tedy s nárůstem výnosů desetiletých vládních dluhopisů (viz spodní graf Bloombergu níže). Ty dnes rovněž pokořily více než tříleté maximum – a dosáhly úrovně takřka 5,3 procenta.

GRAF: Vývoj výnosů českých 10letých vládních dluhopisů
Za poslední dva roky, v procentech.

Zdroj: Bloomberg

 

Sazby na českém dluhu i na swapech bank narůstají. Důvodem je obava investorů kvůli válce v Perském zálivu z citelně vyšší inflace. Žádají proto právě vyšší úrok, který by jim ji dostatečně pokryl.

Otočí ČNB sazební kormidlo

Trh od zahájení úderu na Írán výrazně přehodnotil své sázky na další vývoj úrokových sazeb České národní banky. (což jsou sazby krátkodobé – základní sazba ČNB je dvoutýdenní, na rozdíl od výše zmíněných výnosů desetiletých dluhopisů nebo sazeb desetiletých swapů).

Základní sazba by podle něj měla v ročním horizontu vystoupat z nynějších 3,5 procenta na 4,25 procenta, nebo dokonce 4,5 procenta (viz graf níže: zelená křivka).

Trh tedy nyní míní, že ČNB bude muset takovýmto zvýšením sazeb krotit zvýšené inflační tlaky. Tedy tlaky vyvolané zejména růstem cen zemního plynu a ropy, jejichž je Česko  čistým dovozcem.

Těsně před zahájením úderu na Írán trh čekal letošní stabilitu úrokových sazeb ČNB, s tou základní setrvávající na úrovni 3,5 procenta (viz graf: žlutá křivka).

GRAF: Srovnání odhadu vývoje základní sazby ČNB před zahájením úderu na Írán a po něm v horizontu 1 až 5 let

Zdroj: Bloomberg

Související vzestup tržních úrokových sazeb, včetně zmíněných výnosů dluhopisů vlády ČR, znamená, že tuzemské domácnosti musí přehodnotit své úvahy o možném letošním zlevnění hypoték. Za stávající situace je jejich výraznější zlevnění prakticky vyloučené. Další výraznější a trvalejší růst výnosů dluhopisů, nastane-li, naopak může vést ke zdražení hypoték.

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

Další příspěvky od autora:

Schillerová v Trumpových šlépějích? Spropitné má být oficiální, ale nezdaněný příjem. A státní kasa přijde o miliardy

Bude Cortina 2026 další drahý špás? Zimní olympiáda v Itálii straší už nyní

Zbrklá ČNB? Česko prodělalo desítky miliard ukvapeným prodejem zlata

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.