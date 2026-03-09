Hypoteční sazby nad 6 procent? Kvůli válce v Íránu na levné hypotéky zapomeňte

Vidina levnějších hypoték se vzdaluje. Důvodem je prudký nárůst cen zdrojů k jejich krytí pro banky v Česku k jejich krytí. Dobře to dokládá graf Bloombergu níže.
Když byla cena zdrojů bank naposledy tak vysoká jako dnes, činila průměrná sazba hypoték dle Swiss Life Hypoindexu zhruba 6,3 procenta (dnes činí 4,9 procenta). Tyto desetileté korunové swapy úrokových měr nyní vykazují nejvyšší sazbu za více než tři roky.
GRAF: Vývoj ceny zdrojů krytí bank v Česku
Za poslední dva roky, v procentech.
Zdroj: Bloomberg
Dramaticky narůstají ruku v ruce s růstem dalších dlouhodobých sazeb v Česku. Tedy s nárůstem výnosů desetiletých vládních dluhopisů (viz spodní graf Bloombergu níže). Ty dnes rovněž pokořily více než tříleté maximum – a dosáhly úrovně takřka 5,3 procenta.
GRAF: Vývoj výnosů českých 10letých vládních dluhopisů
Za poslední dva roky, v procentech.
Zdroj: Bloomberg
Sazby na českém dluhu i na swapech bank narůstají. Důvodem je obava investorů kvůli válce v Perském zálivu z citelně vyšší inflace. Žádají proto právě vyšší úrok, který by jim ji dostatečně pokryl.
Otočí ČNB sazební kormidlo
Trh od zahájení úderu na Írán výrazně přehodnotil své sázky na další vývoj úrokových sazeb České národní banky. (což jsou sazby krátkodobé – základní sazba ČNB je dvoutýdenní, na rozdíl od výše zmíněných výnosů desetiletých dluhopisů nebo sazeb desetiletých swapů).
Základní sazba by podle něj měla v ročním horizontu vystoupat z nynějších 3,5 procenta na 4,25 procenta, nebo dokonce 4,5 procenta (viz graf níže: zelená křivka).
Trh tedy nyní míní, že ČNB bude muset takovýmto zvýšením sazeb krotit zvýšené inflační tlaky. Tedy tlaky vyvolané zejména růstem cen zemního plynu a ropy, jejichž je Česko čistým dovozcem.
Těsně před zahájením úderu na Írán trh čekal letošní stabilitu úrokových sazeb ČNB, s tou základní setrvávající na úrovni 3,5 procenta (viz graf: žlutá křivka).
GRAF: Srovnání odhadu vývoje základní sazby ČNB před zahájením úderu na Írán a po něm v horizontu 1 až 5 let
Zdroj: Bloomberg
Související vzestup tržních úrokových sazeb, včetně zmíněných výnosů dluhopisů vlády ČR, znamená, že tuzemské domácnosti musí přehodnotit své úvahy o možném letošním zlevnění hypoték. Za stávající situace je jejich výraznější zlevnění prakticky vyloučené. Další výraznější a trvalejší růst výnosů dluhopisů, nastane-li, naopak může vést ke zdražení hypoték.