peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

SOUHRN
shares views

Největším boháčem je Musk; Česko má konečně schválený rozpočet a příval firemních výsledků aneb souhrn ekonomických událostí 10. a 11. týdne 2026

Libor Akrman 15. března 2026

KOMENTÁŘ
shares views

PEAK VOICE
shares views

  • KOMENTÁŘ

Zavírá ropný trh oči před realitou?

Pokračující válka na Blízkém východě i nadále způsobuje ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Na trhu i nadále přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek v důsledku této války, byť bezprostředně se to na ceně ropy výrazněji neprojevuje.

Konflikt na Blízkém východě vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. (Ilustrační foto) Zdroj: Zoner AI

Napsal Dominik Rusinko
-
naposledy aktualizováno 18. 3. 2026 10:01
Blízký východ ceny ropy energetika Hormuzský průliv Írán komodity ropa tanker

Nejsledovanější tržní proměnná posledních týdnů – severomořská ropa Brent – konsoliduje pozice na úrovni 100 dolarů za barel.

Děje se tak však bez známek deeskalace napětí na Blízkém východě a při narůstajícím omezení těžby a narušení dodávek ropy na světové trhy skrze Hormuzský průliv. Ropa za sto dolarů je tak v dané situaci spíše dolní hranicí, od které se může v dalších dnech a týdnech odrazit k vyšším cenovým úrovním.

GRAF: Vývoj ceny ropy Brent
Za posledních 12 měsíců, v USD za barel.

Zdroj: tradingeconomics.com

Kritickým škrtícím bodem globálního ropného trhu, ale i trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) nebo hnojivy zůstává Hormuzský průliv. Ten nyní fakticky kontroluje Írán, což znamená, že teokratický režim má do značné míry pod kontrolou i cenu ropy.

A v jeho zájmu rozhodně není její zlevňování – jednak protože skrze vyšší cenu zvyšuje tlak na amerického prezidenta Trumpa, a jednak protože je sám nadále schopný vyvážet o poznání dražší ropu.

Úleva jen psychologická?

Příslib částečného zprůchodnění Hormuzu ze strany Íránu přinesl na trh lehkou úlevu, v datech ale zatím významnější nárůst počtu tankerů nevidíme. Během posledních 24 hodin činil „průtok“ pouhých 15 procent předválečného stavu.

A to rozhodně nestačí ke zklidnění napětí na trzích s ropnými produkty, kde došlo oproti surové ropě k razantnějšímu růstu cen. Například cena leteckého paliva na evropském trhu od začátku konfliktu vzrostla více než dvojnásobně. A není divu, že dělá vrásky leteckým dopravcům a potenciálně i spotřebitelům před blížící se letní sezónou.

Celkově se ropa v posledních dnech obchoduje s až překvapivým klidem. Podle našeho názoru to rozhodně neodpovídá závažnosti situace. Výpadek těžby na Blízkém východě je již nyní největším nabídkovým šokem v historii v rozsahu přibližně 8 milionů barelů denně.

Čím déle bude zároveň trvat faktická uzávěra Hormuzského průlivu, tím výraznější bude tlak na růst cen ropy. A to by byl nepříjemný scénář, jak z hlediska dopadů do inflace, tak i hospodářského růstu…

Dominik Rusinko

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako analytik ČSOB Více...

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.