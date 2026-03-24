  KOMENTÁŘ

I od Trumpa se lze učit aneb o citlivosti středoevropských měn na výkyvy cen ropy

Aktuální konflikt na Blízkém východě včetně výroků prezidenta USA Donalda Trumpa představuje z makroekonomického a tržního hlediska studijně velmi atraktivní období. Jak přitom obstály středoevropské měny a eurodolar?

Riziko nástupu stagflace, tedy vysoké inflace a nízkého hospodářského růstu, se postupně zvyšuje. (Ilustrační foto) Zdroj: Sharon McCutcheon / Unsplash

Napsal Jan Čermák
-
naposledy aktualizováno 24. 3. 2026 12:33
Blízký východ dolar euro forex forint koruna měnové kurzy ropa

Nevýhodou ekonomie oproti ostatním exaktním vědám, jako je například fyzika, je to, že nedisponuje tzv. řízeným experimentem. Jinak řečeno ekonomie nemá možnost pravdivost nastolené hypotézy otestovat v laboratorních podmínkách.

Nicméně americký prezident Donald Trump pro trhy jeden takový jím řízený experiment dodal. Zcela překvapivě totiž oznámil, že namísto ještě masivnějšího bombardování začal s Íránem vyjednávat o příměří.

Negativní nabídkový ropný šok, který byl do té doby v cenách, se během pár vteřin začal odmazávat. Jak přitom v tomto testu obstály středoevropské měny a eurodolar?

Jak moc jsou citlivé měnové páry?

Když konflikt v Perském zálivu začal a došlo k zamrznutí Hormuzského průlivu, tak jsme se snažili argumentovat, že pro středoevropské ekonomiky a eurozónu (na rozdíl od USA) představuje tato situace negativní šok. A ten fundamentálně povede ke zhoršení směnných relací a tím i depreciaci měnového kurzu.

S využitím historických dat, jež končily v únoru 2026, jsme se pak empiricky snažili zachytit eventuální citlivost dotyčných měn na nabídkou způsobený nárůst cen ropy. Námi odvozené palcové pravidlo znělo: na každých 10 procent ceny ropy vzhůru oslabí euro vůči dolaru o 0,5 procenta a následně koruna vůči euru o 0,2 procent. Resp. forint se zlotým o 0,7 procenta (vůči euru, resp. agregovaně vůči dolaru o 1,2 procenta).

Zapadá do těchto hodnot pondělní masivní pohyb, kdy se z ropného trhu během okamžiku negativní nabídkový šok z velké části vypařil a cena ropy propadla o 13 procent? A jak zareagovaly příslušné měny?

Eurodolar v reakci na Trumpa poskočil o 1,1 procent výše. „Eurokačka“ se propadla o 10 haléřů takže asi o 0,4 procenta, Pár zlotého vůči euru dopadl velmi podobně (-0,54 procenta), nicméně výrazně vyšší citlivost zaznamenal forint, který proti euru posílil o 1,45 procenta!

Proměnlivá elasticita

Výše uvedené cvičení jsme pak aplikovali i na chování forexových trhů v průběhu března. Došli jsme v průměru ke stejným závěrům: směr reakcí jednotlivých měnových párů byl (teoretický) správný. Nicméně elasticita ve vztahu k ceně ropy se během konfliktu přece jenom změnila. Zejména v případě forintu je přitom výrazně vyšší (viz graf níže).

GRAF: Procentuální oslabení měn na 10procentní růst cen ropy Brent 
(pouze v případě nabídkového šoku)

Zdroj: autor

Celkově vzato je aktuální konflikt z makroekonomického a tržní hlediska samozřejmě studijně velmi atraktivním obdobím a stojí za hlubší analýzu. Výše uvedené reakce středoevropských měn (elasticity na cenu ropy) přitom nejsou jediný zajímavým poznáním pro toho, kdo obchoduje na regionálních forexových trzích.

O tom však jinde – zřejmě ve speciální analýze, kde celé této epizodě budeme věnovat podrobněji…

Jan Čermák

