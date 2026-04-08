Středoevropské měny v zajetí ropy

Další íránské TACO (již pomalu zlidovělá zkratka pro Trump always chickens out – tedy Trump vždycky vyměkne, pozn. red.) v podobě čtrnáctidenního příměří, jež uvolní Hormuzský průliv pro více než 800 uvízlých tankerů v Perském zálivu, činí řadu předpovědí a expertních odhadů bezcennými. A mimo jiné se to týká i námi vydané FX Strategie.
Jestliže jsou ve Strategii prezentované úvahy ohledně koruny a dolaru vinou nové (dočasné) dohody zcela mimo, tak markantní propad ceny ropy opět potvrdil námi dříve odhadnutou silnou vazbu eurodolaru a středoevropského forexu na ceny ropy. Lehce si tedy zrekapitulujme, co se na těchto forexových trzích událo. A jak to zapadá do námi dříve odhadnutých vazeb mezi ropou a dotyčnými měnovými páry.
Podíváme-li se na poslední vývoj cen ropy Brent, tak propad ceny od včerejší 23. hodiny do osmé hodiny ranní činí přibližně 11 procent. Oproti tomu eurodolar povyskočil za stejnou periodu o necelých 0,8 procenta. To je prakticky přesně, jak odhaduje náš jednoduchý tržní model (nedávno prezentovaný ve Flash reportu). Ten avizuje, že na nabídkový ropný šok v podobě propadu ceny ropy o 10 procent by se měl eurodolar posunout o 0,65 procenta výše.
Střední Evropa podle očekávání
Jak reagovaly na noční ropnou volatilitu středoevropské forexové trhy? Jednoduchá odpověď zní: přesně v souladu s očekáváními našeho modelu.
Měnové páry EUR/CZK a EUR/PLN se propadly relativně mírně o 0,33 procenta, respektive o 0,45 procenta. Tedy přesně, jak implikoval náš jednoduchý tržní model.
Noční propad páru EUR/HUF o 1,2 procenta se rovněž neodchyluje od našich empirických poznatků. I když relativně mírnější reakce forintu může signalizovat, že středoevropský forex se již přece jenom začíná soustředit i na jiné trhy a události než je ropa a Perský záliv.
Jestliže včerejší noc podle nás přinesla další potvrzení toho, že současný nabídkový šok stále hýbe námi sledovanými forexovými trhy, tak ovšem nikde není psáno, že výše uvedená vazba přetrvá i v následujících týdnech.
Výše uvedené vazby na ropu by se zřejmě velmi rychle rozvolnily. Tedy pokud by se ukázalo, že zprůchodnění Hormuzského průlivu vede k podstatně nižší volatilitě cen ropy, která by se navíc odehrávala i na úrovních hluboko pod 100 USD za barel.