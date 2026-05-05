Odchodem Spojených arabských emirátů z kartelu k poklesu ceny ropy nedojde. Alespoň ne hned, shodují se odborníci

Dojde odchodem SAE z kartelu OPEC k poklesu cen ropy?
Ole Hansen, hlavní komoditní stratéga Saxo Bank
Válka v Íránu výrazně narušila regionální nejen energetické toky, ale zároveň vede k odčerpání globálních komerčních i strategických zásob ropy. Trh tak bude po skončení bojů čelit dlouhému období jejich obnovy.
Řada producentů v Perském zálivu může mít po určitou dobu problém vrátit těžbu na předválečné úrovně. Kvůli poškozené infrastruktuře, logistickým omezením i času potřebnému k normalizaci exportu. Současně lze očekávat, že silná poptávka po doplnění komerčních zásob a strategických rezerv bude podporovat poptávku po ropě ještě dlouho po skončení konfliktu.
V tomto kontextu SAE využily příležitosti opustit OPEC a zbavit se produkčních kvót. Ta celá léta omezovala tuto ropnou velmoc v plném využití postupně rostoucí těžební kapacity. V krátkodobém až střednědobém horizontu by měl být trh schopen dodatečné objemy ropy ze SAE absorbovat, a to vzhledem k vyčerpaným globálním zásobám a potřebě jejich obnovy.
Z dlouhodobějšího hlediska však tento krok otevírá širší strategickou otázku: pokud by další producenti začali upřednostňovat podíl na trhu před dodržováním kvót, schopnost OPEC řídit trh prostřednictvím koordinovaných úprav nabídky by mohla být stále více zpochybňována. A tím by mohlo dojít i k poklesu cen ropy.
Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance
Emiráty byly dlouhodobě frustrovány z přílišného škrcení produkce (těžebních kvót) kartelu OPEC pod taktovkou faktického lídra Saúdské Arábie. Náklady na produkci ropy mají totiž mezi nejnižšími na světě. A spíše než o vyšší ceny, o což jde několik posledních let Saúdům (a proto kartel kolektivně omezuje produkci), chtějí Emiráty usilovat o maximalizaci produkce a postupné navyšování tržního podílu.
Odchod SAE z OPECu není ojedinělým krokem, v posledních letech jich bylo více. Před 7 lety vystoupil Katar, o rok později Ekvádor a v roce 2024 Angola. Tentokrát jde ale jednoznačně o největší oslabení kartelu. Jedná se o začátek jeho konce?
To je zatím předčasné. Klíčové bude, zda se k SAE přidají i někteří další těžaři. Historicky platí, že vliv kartelu závisí na dvou proměnných: ochotě a schopnosti snižovat produkci, když je to nutné. Ta nyní s odchodem Emirátů evidentně klesá, což může výhledově znamenat levnější ropu, ale také slabší management nabídkové strany, a tedy i vyšší volatilitu.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank
Spojené arabské emiráty opustily kartel OPEC, aby mohly těžit více vlastní ropy, aniž by jim Saúdská Arábie diktovala, že mají těžit méně. Jenže bezprostředně stejně nemohou těžbu navýšit, protože Hormuzský průliv je nadále uzavřený. Emiráty sice průliv mohou obcházet, využitím ropovodu z Abú Dhabí do přístavu Fudžajra, který už je mimo Perský záliv, jenže tento ropovod už letos v dubnu jel na svoji plnou kapacitu. (A i při plném vytížení Fudžajry byl celkový vývoz ropy z Emirátů v dubnu ani na polovině obvyklé úrovně).
Bezprostředně se tak vývoz Emirátů nezvýší. Emiráty však kalkulují s tím, že jakmile se Hormuzský průliv otevře, budou moci produkci pořádně rozjet. A hlavně je už nebude omezovat Saúdská Arábie, takže je ve hře – i na její úkor – vyšší podíl na světovém trhu s ropou. Takže ano, odchod Emirátů může tlačit cenu ropy – a pohonných hmot i v ČR – dolů rychleji, ale stejně až po otevření Hormuzského průlivu.
Dokud průliv zůstává uzavřený, dokonce ani řidiči přímo v Emirátech nemohou počítat s tamními levnějšími pohonnými hmotami, neboť jejich cena se v základu odvíjí od světové ceny ropy, která tedy i dnes dále roste.