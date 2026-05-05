Bitcoinový gambling Aleše Michla pokračuje

Pokud se o někom dá u nás říci, že se věnuje propagaci kryptoměn (a hlavně bitcoinu) jako seriózního investičního nástroje, tak by asi málokdo čekal, že to bude guvernér centrální banky Aleš Michl.
Už když loni v lednu v rozhovoru pro Financial Times oznámil záměr nakoupit bitcoin do rezerv České národní banky, vyvolalo to poměrně velkou vlnu ohlasů a reakcí. Důvodem byla především velikost bitcoinového portfolia, která podle jeho slov měla tvořit až 5 procent rezerv. V přepočtu to znamenalo nějakých 175 miliard korun za (dle tehdejšího kurzu) zhruba 70 tisíc bitcoinů.
Nakonec zůstalo jen u úvahy, jež měla být podrobena analýze a diskusi v rámci vedení centrální banky. Od té doby toho v tomto směru zas tolik slyšet nebylo.
ECB s bitcoinem nepočítá
Těžko říci, zdali v tom měla i „prsty“ šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Tehdy v reakci na Michla uvedla, že si zařazení bitcoinu do devizových rezerv v kterékoli zemi Evropské unie (EU) neumí představit.
Ostatně Lagardeová je dlouhodobě spíše proti kryptoměnám, opakovaně prohlašuje, že kvůli vysoké volatilitě a různým rizikům nesplňují kritéria ECB. Ani finanční svět se nedokáže shodnout na tom, zdali má bitcoin vůbec nějakou vnitřní hodnotu.
A sama ECB opakovaně uvádí, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je nulová.“ Nicméně investoři, kteří na obchodování s bitcoinem nebo dalšími kryptoměnami vydělali majlant (i ti, co majlant prodělali), s tímto souhlasit rozhodně nebudou.
Show must go on
Bitcoinová urputnost Michla však pokračuje, po více než roce se úvaha o roli kryptoměn jako rezervě centrální banky vrátila. Stejně jako o rok dříve ji nelze vnímat, než jako další díl Kryptoměnové show Aleše Michla.
Tentokrát navíc zasazenou na tu správnou půdu, když si vystoupení na téma centrální banka a bitcoin vystřihl šéf ČNB v Las Vegas. Město hříchu či hazardu, jak se sídlu uprostřed nevadské pouště přezdívá, hostilo největší bitcoinovou konferenci – Bitcoin 2026.
Michl na ní v zásadě zopakoval svůj pohled na roli bitcoinu v devizových rezervách centrální banky. Té se věnoval i v nedávno publikované studii ČNB s názvem Vyvažování volatility a výnosů v devizovém portfoliu České národní banky: aktualizace ohledně zlata a bitcoinu. Podle šéfa ČNB by i jen mírná investice do nejznámější kryptoměny měla výrazně navýšit očekávaný výnos rezervního portfolia, zatímco riziko se tím nijak nezvýší.
Ve Vegas zároveň zopakoval i své oblíbené rčení, že stejně jako může hodnota bitcoinu klesnout na nulu, tak to stejné může potkat ostatní aktiva, včetně akcií. Těžko si ale představit, že bitcoin může stát na stejné úrovni jako jiná aktiva.
Už jen jeho samotné ocenění plave na vodě, protože v zásadě neplní žádnou funkci jako třeba jiné komodity. Zatímco zlato i další drahé kovy jsou reálné a jejich vzácnost je pevně určená množstvím, které dokáže lidstvo vytěžit, u bitcoinu sice k těžbě také dochází, ale stále jde o virtuální záležitost.
Propagace centrálních bank?
A předpokládám, že stejně tak virtuální je možná realizace toho, aby se bitcoin stal devizovou rezervou v portfoliu naší centrální banky. Navzdory všem analýzám a argumentům, které mají zastánci kryptoměn a Aleš Michl odprezentuje. Nicméně do jisté míry šéf ČNB pochvalu zaslouží. Stal se prvním centrálním bankéřem, který na největší světové bitcoinové konferenci světa vystoupil (a dostalo se mu i aplausu).
Vzhledem k tomu, že naše centrální banka zkouší bitcoin ve svém testovacím portfoliu, je dost možné, že se Michl ještě do Vegas podívá. Na druhou stranu jeden z citátů, který o tomto „Sin City“ koluje, zní: Co se v Las Vegas stane, to ve Vegas zůstane…