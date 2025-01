Michl chce do ČNB bitcoin. K užitku je centrální bance asi jako zlato

Guvernér České národní banky Aleš Michl chce, aby nakoupila miliardy eur v bitcoinech, píše server Financial Times. Pokud to bankovní rada schválí, investice do bitcoinu, resp. do bitcoinových ETF, je možná.

Dle Michlova návrhu by tak centrální banka mohla držet až pět procent rezerv právě v nejznámější kryptoměně.

Rizikové aktivum?

Devizové rezervy rozlišujeme na likviditní a investiční. Pro potřeby provádění měnové politiky je klíčová ona likviditní, jejíž podstatou je snadný a rychlý převod do peněžní formy, nejlépe bez kapitálových ztrát.

U investiční pracujeme s dosažením výnosu, kde je výhodou centrální banky nekonečný investiční horizont. I v jeho rámci ale přemýšlí o diverzifikaci.

Z měnově-politického hlediska je bitcoin centrální bance k užitku asi jako zlato. Toto srovnání bude mít pravděpodobně přesah i do investičního hlediska, kde Michl argumentuje diverzifikací.

Tady bude bitcoin na jiné úrovni než zlato, použijeme-li běžné srovnání s rizikovými aktivy, jako jsou například akcie. Nejznámější kryptoměna je stále vnímána jako rizikové aktivum s výrazně vyšší volatilitou oproti jiným.

Nezapomínat na sazby!

A právě to by se při rozhodování, zda bitcoin zařadit do portfolia, mohlo ukázat jako problém. Michlův návrh mi nepřijde až tak překvapivý, přece jen se podstatou stále prezentuje jako investiční bankéř.

Hlavní je, aby nezapomínal, že aktuálně působí na pozici centrálního bankéře. V tomto směru Michl pro Financial Times uvedl, že na únorovém zasedání je velmi pravděpodobné snížení sazeb o čtvrt procentního bodu…