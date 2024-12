Ikonické značky Stock a Škoda Auto slaví významná jubilea

Zatímco výrobce lihovin Stock Božkov letos v prosinci slaví 140 let od svého založení, kdy v italském Terstu zahájil výrobu v Distilleria a vapore Camis & Stock. Od té doby se rozrostl do významného evropského i světového výrobce lihovin, který působí na více než 50 prodejních trzích. Automobilka Škoda Auto zase již 125 let vyvíjí a vyrábí vlastní motory, kterých za tuto dobu vyprodukovala 15 milionů. Pojďme se blíže podívat do historie obou značek.