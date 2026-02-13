Konec těžby černého uhlí v Česku; zrušený NERV a SpaceX se spojí s xAI aneb souhrn ekonomických událostí 6. a 7. týdne 2026

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme za sebou týden sledování olympijských klání, která i Česku už přinesl dvě medaile (tento text vznikl v pátek 13. dopoledne, pozn. red.). Zároveň ale olympiáda přináší silné příběhy, ať třeba loučící se rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, nečekaně (minimálně pro autora) neúspěšné vystoupení Ester Ledecké či kauza ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče. Toho Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval kvůli „politickým motivům na helmě,“ přičemž těmito motivy jsou fotografie lidí zabitých během konfliktu v jeho rodné zemi. Od té doby se množí diskuse, přičemž spíše převažují ty, která podporují skeletonistu a kritizují MOV. Podle jejich názoru totiž nešlo o žádnou politiku, ale pouze vyjádření úcty a památky zesnulých soucitným způsobem. Nicméně start v závodu, na který se připravoval to Heraskevyčovi nevrátí. Natož jeho zabité krajany. Ve starověkém Řecku při olympijských hrách utichaly zbraně na dobu her, resp. 7 dní před nimi i 7 dní potom. O tom si ale v současnosti můžeme nechat zdát, nicméně úctu padlým by neměl MOV zakazovat, nic politického v tom není…
Česko definitivně skončilo s těžbou černého uhlí
V Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku 4. února vyvezli horníci poslední vozík s uhlím. Symbolicky tak téměř po 250 letech ukončili dobývání černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru i v celé České republice. Slavnostnímu ceremoniálu přihlížely desítky pozvaných hostů, další lidé ho sledovali venku na dvou velkoplošných obrazovkách. Jediným producentem černého uhlí v Česku je firma OKD, kterou nyní prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledních desetiletích postupně všechny doly zavřela. OKD mění zaměření, začíná například podnikat ve výrobě topných směsí.
NERV končí, vláda ho nepotřebuje
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil se strukturálními ekonomickými opatřeními, například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Schillerová uvedla, že zrušený NERV si předchozí vláda připravila kvůli svým potřebám. „Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to složilo tomu účelu,“ řekla. Ministryně také upozornila, že vláda v současnosti místo rady využívá ke konzultacím své experty. Ti podle ní fungují jako poradci premiéra nebo jednotlivých ministrů.
Musk spojí SpaceX s xAI
Společnost SpaceX Elona Muska převzala jeho startup xAI zaměřený na umělou inteligenci. Sloučený podnik je údajně oceněn na 1,25 bil. USD. Jde tedy o největší fúzi všech dob. Transakce přichází v předstihu před očekávaným letošním IPO SpaceX. Podle Muska je cílem vytvořit úzce propojený technologický celek spojující raketové technologie, satelitní internet a umělou inteligenci. Klíčovým motivem má být výstavba takzvaných orbitálních datových center, která by sloužila rostoucím nárokům AI na výpočetní výkon a data.
Škoda Auto vyrobila přes milion aut
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065.000 vozů, meziročně o 15 %víc. Poprvé za posledních šest let je to přes milion vyrobených aut. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách z toho připadá 907.100 aut značky Škoda. V Indii se výroba meziročně víc než zdvojnásobila na 73.800 vozů. Škoda Auto vyrobila 112.500 elektrických SUV Škoda Elroq a téměř 77.000 SUV Enyaq. Nárůst zaznamenala automobilka také u produkce komponentů. Loni vyrobila přes 329.000 bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy Škoda i modely koncernu VW, přes 1,030.000 převodovek a víc než 500.000 motorů.
ČBA zlepšila odhad růstu
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce zvýší o 2,6 %, v listopadu ČBA očekávala růst o 2,2 %. Za zlepšením stojí zejména silnější exportní a investiční aktivita. Průměrná inflace by letos podle ČBA měla být 1,7 procenta, v listopadu ji čekala 2,2 %. Pro příští rok ponechala ČBA odhad hospodářského růstu na 2,6 %. Inflace v roce 2027 podle prognózy zrychlí na 2,3 %.
Návrh rozpočtu prošel ve Sněmovně 1. kolem
Sněmovna hlasy vládní koalice schválila základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 mld. Kč. Loni byl plánovaný deficit 241 mld.Kč, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 mld. Kč. Základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání už nyní nemůže měnit. Poslanci nyní mohou navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu. Národní rozpočtová rada již dříve uvedla, že navržený rozpočet je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím ale nesouhlasí.
První licence pro kryptoslužby
ČNB vydala první licence pro krypto služby. Centrální banka začala podle evropského nařízení MiCA udělovat licence firmám poskytujícím služby s kryptoaktivy. O povolení žádaly stovky subjektů, úspěšně prošlo prvních šest firem.
Inflace nejníže za 9 let
Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 %, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 % zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 % hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad.
Maloobchodní tržby dobré
Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 %, o rok dříve o vzrostly o 4,6 %. Loni zaznamenaly růst ve všech měsících roku, v prosinci růst zpomalil na 1,8 %, v listopadu činil po revizi 4,5 %. Údaje zveřejnil ČSÚ.
Průmysl loni vzrostl
Průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu loni meziročně vzrostla o 1,5 %. Přispěly k tomu hlavně kovovýroba, energetika a plastikářství s gumárenstvím. Proti růstu naopak působila výroba elektrotechniky a těžební průmysl. Vyplývá to z údajů, které na webu zveřejnil ČSÚ. V samotném prosinci se průmyslová výroba meziročně zvýšila o 3,8 %.
Nezaměstnanost nad 5 procenty
Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 %. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 378.547 lidí, zhruba o 24.230 více než předchozí měsíc. Volných pozic v nabídce ubylo zhruba o 990 na 86.431. Loni v lednu byla nezaměstnanost 4,3 %. Bez práce bylo tehdy 320.516 lidí a volných míst bylo 83.323.
V podílových fondech je už 1,4 bilionu
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v roce 2025 vzrostl o 218 miliard korun na 1,411 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly smíšené a akciové fondy. Fyzické osoby držely 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, což jsou třeba obchodní společnosti, spolky či různé organizace. Na tiskové konferenci o tom informovala Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
ČNB na sazby opět nesáhla
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 %. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Rozhodnutí odpovídá očekávání analytiků. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května. Prognóza ČNB předpokládá stabilitu úrokových sazeb v první polovině letošního roku, rizika ve směru vyšší i nižší inflace vidí jako vyrovnaná.
ČNB zároveň zlepšila výhled českého hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) podle zveřejněné prognózy letos vzroste o 2,9 %, listopadová predikce ČNB čekala růst 2,4 pct. Centrální banka zároveň snížila odhad očekávané inflace. V průměru by měla být 1,6 procenta, listopadová prognóza očekávala 2,2 %. Rychlejší hospodářský růst si podle ČNB udrží Česko i v roce 2027, kdy by se HDP měl rovněž zvýšit o 2,9 procenta. Inflace v příštím roce podle centrální banky opět zrychlí a dosáhne 2,1 procenta.
Dow Jones posunul rekord
Akcie ve Spojených státech výrazně rostly a index Dow Jones se 6.února poprvé dostal nad hranici 50.000 bodů. Přispělo k tomu především oživení technologických titulů, které se zotavily z předchozího výprodeje. Pozitivní náladu na trzích posílila i lepší než očekávaná data o spotřebitelské důvěře v USA, napsala agentura Reuters. Hlavním tahounem růstu byly akcie výrobců čipů, které investoři nakupují v očekávání vyšších výdajů technologických gigantů na infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI).
Turistický ruch v ČR na vzestupu
V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 mil. hostů, meziročně o 3,2 % víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet noclehů tak stoupl o 3,3 %. Údaje na webu zveřejnil ČSÚ. Většina z turistů ubytovaných loni v Česku byla domácích. Do hotelů, penzionů, kempů a dalších hromadných zařízení jich přijelo 12,64 milionu, což bylo meziročně o 2,5 % víc. Zahraničních turistů proti roku 2024 přibylo o 4,1 % na 10,91 milionu.
EU obvinila Metu kvůli AI
Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Zdůvodnila to blokováním konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) na platformě pro zasílání zpráv WhatsApp. Meta jako vlastník WhatsAppu od 15. ledna umožnila využívat na této platformě jen svého asistenta Meta AI, čímž omezila přístup konkurentů k trhu, uvedla EK v tiskové zprávě.
Disney má nového šéfa
Mediální a zábavní gigant Disney vybral nového generálního ředitele. Od 18. března převezme vedení společnosti Josh D’Amaro, dosavadní šéf divize parků a zážitků. Stávající CEO Bob Iger zůstane do konce roku členem správní rady a seniorním poradcem. D’Amaro dosud působil jako šéf Disneyho divize zábavních parků. Spolupředsedkyně mediální a obsahové divize Dana Waldenová byla současně jmenována kreativní ředitelkou.
DIP má za sebou druhý rok, úspěšný
Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který stát zavedl od ledna 2024 jako nový nástroj podpory finančního zajištění na stáří, má za sebou dva roky fungování. Ke konci roku 2025 bylo sjednáno přes 218 tisíc smluv a celkový objem investovaných prostředků se blížil 8 miliardám korun. Oproti prvnímu roku jde o výrazný růst, který podle odborníků potvrzuje rostoucí zájem Čechů o dlouhodobé investování a vlastní odpovědnost za finanční budoucnost.
Paramount boj o Warnery nevzdává
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na Warner Bros. Discovery a přidává hotovost. Nabízí akcionářům 30 dolarů za akcii a snaží se je přesvědčit, aby dali přednost jejímu návrhu před dohodou s Netflixem. Slíbila, že pokud se uzavření prodeje firmy bude protahovat, bude akcionářům vyplácet dodatečné peníze a zároveň za společnost uhradí 2,8 miliardy dolarů, které by musela zaplatit Netflixu při zrušení jejich dohody.
Výsledková sezóna v plném proudu:
Potěšily: Madeta; Moneta Money Bank; Alphabet; Komerční banka; UniCredit Bank v ČR a SR; ČSOB; Disney; Tyson Foods; Nintendo; PepsiCo; Palantir; UBS; GSK; Infineon; Eli Lilly; Uber; AbbVie; AMD; Sony; Volvo Cars; Qualcomm; Tatra Trucks; AstraZeneca; Philips; Honda; Barclays; Spotify; CVS Health; Siemens Energy; Hilton; SoftBank; Hermès; Lenovo; Siemens;
Spíše zklamaly: PayPal; Equinor; Crédit Agricole; Yum! Brands; Shell; ConocoPhillips; Mercedes-Benz Stellantis; Coca-Cola.