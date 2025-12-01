Tykač zavírá uhelné elektrárny; letadla Airbus mají problém a česká ekonomika šlape aneb souhrn ekonomických událostí 48. týdne 2025

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Jsou to bezmála dva měsíce, kdy proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Dopadly podle očekávání vítězstvím hnutí ANO, které pomalu, ale jistě směřuje ke koaliční vládě spolu s Motoristy a SPD. Již před volbami se vzhledem k volebním prognózám řešilo, jak chce šéf „anoistů“ Andrej Babiš skloubit funkci premiéra a vlastnictví holdingu Agrofert, když jde o jasný střet zájmů. S výsledkem voleb si navíc vyřešení tohoto problému vyžádal na Babišovi i prezident Petr Pavel. A později k tomu dodal, že vyřešení problému je podmínkou pro jmenování Babiše premiérem. Sám Babiš již zmíněné dva měsíce opakovaně uvádí, že to vyřeší, nicméně je s podivem, že konkrétní recept na Babišův střet zájmů zůstává obestřen neznámem. Účinnou kouřovou clonu mu k tomu dělá spor nastupující koalice s tou dosluhující kolem návrhu rozpočtu na příští rok. A tuto kouřovou clonu jen zhutní (bohužel již) tradiční rétorické výlevy politiků. Každopádně Babišova slova o představení způsobu vyřešení střetu připomíná pověstné Čekání na Godota…
Tykač zavře v ČR uhelné zdroje
Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala už dříve. Důvodem je ztráta konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí v příštích letech, na kterou tlačí růst cen emisních povolenek.
Výkon ekonomiky vzbuzuje optimismus
Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 %, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 0,8 %. Zpřesněné údaje na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jsou lepší než první odhad z konce října, podle kterého ekonomika vzrostla meziročně o 2,7 % a proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 %.
ERÚ: Energie příští rok zdraží jen mírně
Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). Část ceny elektřiny pro domácnosti určovaná státem má oproti letošku vzrůst v průměru o 1,1 %, u plynu o 4,7 %. Na tiskové konferenci to řekl předseda Rady ERÚ Jan Šefránek. Nemusí však jít o definitivní výši regulovaných cen. V případě, že nová vláda rozhodne o slibované změně ve financování podporovaných zdrojů energie (POZE), ceny určované státem naopak klesnou o více než 15 %, uvedl úřad.
Po Boeingu mají problémy i letadla Airbusu
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už avizovali, že se opatření může dotknout některých jejich letů.
ČBA zlepšila ekonomický výhled
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 %. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 %. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle nové prognózy ČBA měla letos být 2,5 %, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
Optimismus firem mírně roste
Index očekávání firem na podzim stoupl v porovnání s jarem o 1,5 bodu na hodnotu 7,1 bodu, což byl vedle 3,5letého vrcholu také jeho čtvrtý růst za sebou. Index může nabývat hodnot v rozmezí +100 až -100 bodů a plusové pole znamená převažující optimismus. Lépe se vede větším firmám s tržbami nad 40 milionů korun, kde index vyšel dokonce 10,1
bodu. K růstu nálady přispěly všechny sledované složky – poptávka, změny v podnikání i investice, vyplývá z výsledků průzkumu ČSOB Index očekávání firem.
Agrofert rozšiřuje dusíkaté portfolio
Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 mil. eur (zhruba 7 mld. Kč) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Agrofert o tom informoval na svém webu.
Změní Puma vlastníka?
Cena akcií společnosti Puma vzrostla ve čtvrtek ráno po zprávě, že čínská firma Anta Sports uvažuje o její koupi. Není ale jediná, kdo má zájem o tuto německou sportovní značku. Puma by mohla vzbudit zájem i u čínské oděvní firmy Li Ning a japonské společnosti Asics Corp, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje. Puma se k této zprávě odmítla vyjádřit, stejně jako společnost Anta Sports.
Na dekarbonizaci Česka 3 biliony korun
Česká republika bude muset kvůli splnění nových klimatických cílů EU investovat do transformace průmyslu a dekarbonizace více než tři biliony korun. Několikanásobné zvýšení investic oproti současnosti je ale mimo finanční i technologické možnosti tuzemského průmyslu. Vážně tak hrozí ztráta jeho konkurenceschopnosti, především pak energeticky náročných firem. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti EGU pro Svaz průmyslu ČR, kterou jejich zástupci představili novinářům.
Brusel schválil úpravy povolenek
Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen. Změna rozhodnutí o MSR je klíčovým krokem k rychlému provedení opatření oznámených eurokomisařem Wopkem Hoekstrou s cílem zajistit postupné a hladké zahájení systém ETS2, uvedla EK ve svém prohlášení.
Stát investuje do výroby lithia
tát poskytne až 8,8 mld. Kč na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi. Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií. Náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 mld. Kč. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.
Samořiditelná taxi pro Evropu
Technologické společnosti Bolt a Pony.ai uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je urychlit nástup autonomní mobility v Evropě. Bolt jako přední evropská platforma sdílené dopravy a Pony.ai jako globální lídr v autonomním řízení propojí své technologie a know-how, aby přinesly autonomní taxi služby do evropských měst rychleji a bezpečněji. V první fázi se obě firmy zaměří na reálné testování, bezpečnostní validaci a navrhování uživatelské zkušenosti, která připraví cestu plně autonomnímu, bezřidičovému provozu. Pilotní města budou vybírána z členských států EU i z dalších evropských zemí.
Chery uvedlo v Česku luxusní SUV
Automobilka Chery přináší na český trh svůj vlajkový model, Chery Tiggo 9. Luxusní SUV přichází s plug-in hybridním pohonem CSH, který kombinuje spalovací agregát s třemi elektromotory s výkonem 428 koní a dojezdem přes 1000 km. Vyspělé rodinné sedmimístné vozidlo potěší řidiče pohodlným interiérem z kvalitních materiálů a špičkovou technologickou výbavou s důrazem na bezpečnost a komfort jízdy. Chery Tiggo 9 bude na českém trhu dostupné v jednom stupni výbavy Prestige. Ten zahrnuje inovativní pohonnou jednotku 1.5T-GDI DHE, kombinující výhody spalovacích a elektrických pohonů s až 44,5% tepelnou účinností.
Primoco UAV hlásí zakázky za miliardu
Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil, že v roce 2025 uzavřel smlouvy na dodávky celkem 42 strojů v souhrnné hodnotě 44 mil. eur (1,06 mld. Kč). Objem nově získaných zakázek v jediném roce tak poprvé v historii překročil miliardu korun. Společnost letos očekává tržby ve výši 397 mil. Kč a zisk EBITDA 135 mil. Kč, což potvrzuje její schopnost dlouhodobě udržovat vysokou provozní marži na úrovni 34 %.
XTB rozšířila funkce eWallet
XTB, investiční aplikace navržená pro efektivní správu financí, rozšířila funkce své eWallet. Peněženka v mobilní aplikaci nyní podporuje šest dalších měn. Jde o brazilský real, srílanskou rupii, indickou rupii, tanzanský šiling, malajský ringgit a maledivskou rufiyaa. Rozšířením o měny zemí zajímavých jak z pohledu investic, tak cestování se počet měn v eWallet zvýšil na pětadvacet.
Hodnota Revolutu stoupá
Fintech Revolut získal při posledním prodeji akcií ocenění 75 mld. USD. Jde o výrazný nárůst oproti loňským 45 miliardám a další potvrzení pozice nejhodnotnějšího startupu v Evropě. Revolut uvedl, že nové kolo financování vedly společnosti Coatue, Greenoaks, Dragoneer a Fidelity Management & Research. Připojily se také investiční fondy NVentures, Andreessen Horowitz, Franklin Templeton a účty spravované společností T. Rowe Price.