Panasonic otevřel nový závod v Plzni; Nvidia se stále překonává a česká ekonomika potěšila aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2025
Colt CZ kupuje od Pražáka část Synthesie; PPF vzdala boj o koupi ProSieben; Agrofert musí vrátit dotace; Trump chce odvolat členku vedení Fedu; zemědělci hlásí: obilovin se urodilo dost; Rheinmetall otevřel nový obří provoz; Klarna chystá IPO v USA; Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz z USA; čínská Evergrande definitivně končí; změní Puma majitele?; Starship zvládla první testovací let; Leo Express rozšiřuje své působení v Polsku; americká ekonomika jede více, než se odhadovalo a Spořka spouští AI voicebota.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
není to tak dlouho, co jsem si v těchto řádcích „posteskl“, že volby jsou za rohem, ale politici fungují spíše v prázdninovém módu. Nicméně ledy se hnuly a kampaně jednotlivých uskupení se rozjely. Jen namátkou připomenu pivní session premiéra Petra Fialy a šéfa STAN Víta Rakušana, že nepůjdou po volbách s ANO, nebo program koalice Spolu, případně zprávy o „spanilých jízdách“ politiků za voliči po regionech. A také oznámení Víta Rakušana, že chce být premiérem. Když k tomuto plánu přidáme plánované premiérství Andreje Babiše, původem Slováka a neskrývané ambice Tomia Okamury s jeho česko-japonským původem, vychází mi z toho cimrmanovská zápletka (a to nemluvě o šéfovi Motoristů Filipu Turkovi). Mám na mysli repliku ze hry Dobytí severního pólu, kdy náčelník Karel Němec má proslov o tom, že „na nejsevernějším bodě naší zeměkoule stanul Čech,“ což je poněkud zkaleno tím, že je Němec (tedy jménem). „Srdcem, hlavou i nohama jsem Čech,“ dodává náčelník. Tak snad na tom jsou podobně i premiérští aspiranti a Rakušanovi to nebude jeho jméno „kalit“…
Nový závod Panasonicu v Plzni
Japonská korporace Panasonic otevřela v Plzni nový výrobní areál na produkci tepelných čerpadel za osm miliard korun. Moderní komplex, jehož součástí je také centrum pro výzkum a vývoj, bude od roku 2030 schopný vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních tepelných čerpadel pro celý evropský trh. Kapacita nového areálu je zatím 300.000 kusů za rok. Díky rostoucí poptávce v Evropě vyrobí letos plzeňská továrna se současnými 700 zaměstnanci více než dvojnásobek proti loňsku. Loni to byly vinou propadu trhu desítky tisíc kusů.
Nvidia se stále překonává
Americký výrobce čipů NVIDIA opět zveřejnil hospodářské výsledky nad odhady analytiků. Prodává se hlavně nejvýkonnější čip Blackwell. Ve druhém čtvrtletí celkové výnosy firmy meziročně vyskočily o 56 % a jejich růst tempem přes 50 % NVIDIA čeká i v probíhajícím kvartálu. Zisk na akcii dosáhl 1,05 USD a tržby 46,74 mld. USD. Analytici podle dat sesbíraných agenturou LSEG čekali zisk na akcii 1,01 USD a výnosy 46,06 mld. Před rokem zisk na akcii dosáhl 0,67 USD. Akcie firmy ale ve středečním after-marketu oslabily zhruba o tři procenta, protože tržby z prodeje čipů pro AI datová centra byly mírně slabší, než se čekalo.
Česká ekonomika potěšila
Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,6 % a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Čísla jsou lepší než v jeho prvním odhadu z konce července, podle kterého se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil meziročně o 2,4 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 0,2 %.
Colt CZ kupuje od Pražáka část Synthesie
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 % získá Colt CZ za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Celková cena transakce bude činit 22 mld.Kč, uvedla zbrojovka v tiskové zprávě. Colt CZ zároveň oznámil, že se dohodl na koupi energetické divize Synthesie za 1,4 mld. Kč. Majitelem Synthesie je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
PPF se stáhla z koupě ProSieben
Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 a svých téměř 15,7 % základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o ProSiebenSat.1, italské mediální skupině MFE-MediaForEurope (MFE). MFE, která patří rodině Berlusconi, minulý týden uvedla, že si zatím zajistila 43,57 % akcií ProSiebenSat.1.
Agrofert musí vrátit dotace
Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 mld. Kč. Serveru Seznam Zprávy to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Největší část tvoří podle Výborného evropské nárokové dotace, jde ale i o národní podpory.
Trump znovu posouvá hranice moci: odvolává členku vedení Fedu
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvolat z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Ta však reagovala s tím, že prezident k takovému kroku nemá pravomoc a z funkce neodstoupí. Trump to oznámil v pondělí večer prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cookové, jejž zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Cooková ani Fed se k věci bezprostředně nevyjádřily. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky.
Obilovin se urodilo dost
Letošní úroda obilovin je o téměř 500.000 tun vyšší v porovnání s loňskem a zvládne pokrýt domácí spotřebu. Vyplývá to ze zjištění Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Přestože letošní žně byly pomalejší než loni, produkce obilovin aktuálně dosahuje přes 7,5 mil. tun a překonala odhad ČSÚ. Farmářům zbývá sklidit 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
Rheinmetall otevřel nový obří provoz
Německý zbrojařský koncern Rheinmetall spustil provoz nové továrny v severním Německu, která se má stát největším muničním závodem v Evropě. Podle šéfa firmy Armina Pappergera je nutné rychle navýšit výrobu, aby se Evropa vyrovnala ruské kapacitě. Rusko má kapacitu vyrábět 4–5 milionů kusů dělostřelecké munice ročně, zatímco Evropa přibližně 2 miliony, z čehož více než polovinu zajišťuje Rheinmetall. Nový závod se zaměří na výrobu dělostřelecké munice a raket, do roku 2027 má produkce dosáhnout 350 000 granátů ročně.
Klarna plánuje IPO v USA
Švédská fintechová společnost Klarna se chystá příští měsíc vstoupit na americkou burzu s valuací mezi 13 a 14 mld. USD. Podle obeznámených zdrojů by firma mohla z emise získat téměř 1 mld. USD. Podle obeznámených zdrojů by se cena akcií mohla pohybovat v rozmezí 34 až 36 USD. Současná valuace je výrazně nižší než téměř 50 mld. USD, které firma usilovala dosáhnout v roce 2021, i než více než 15 mld. USD z počátku letošního roku.
Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz z USA
Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží, což je součást obchodní dohody mezi EU a USA, která by měla vést k retroaktivnímu snížení amerických cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Komise o tom informovala ve svém prohlášení. Návrh je prvním krokem k realizaci rámcové dohody uzavřené mezi EU a Spojenými státy minulý týden.
Čínská Evergrande definitivně končí
Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly po více než 15 letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Firma nesplnila pravidla pro obnovení obchodování, informoval server BBC. Obchodování s jejími akciemi bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu. Pro kdysi největší čínskou realitní firmu s burzovní hodnotou přesahující 50 mld. USD (více než jeden bilion korun) se jedná o ponurý milník, ke kterému došlo pod tíhou obrovských dluhů.
Změní Puma majitele?
Akcie Pumy během pondělního obchodování zpevnily téměř o pětinu poté, co agentura Bloomberg uvedla, že německý výrobce sportovní obuvi a oblečení může být připravován k prodeji. Společnost na dotazy CNBC bezprostředně nereagovala a oficiální vyjádření zatím neposkytla. Pokud by se spekulace o prodeji potvrdily, šlo by o jeden z největších kroků v evropském odvětví sportovní módy posledních let.
Starship zvládla první testovací let
Společnost Elona Muska SpaceX provedla desátý zkušební let rakety Starship, během kterého poprvé úspěšně vypustila makety satelitů Starlink. Úspěch posiluje spolupráci s NASA i komerční ambice SpaceX. Starship odstartovala z texaského střediska Starbase a během hodinového letu zvládla oddělení stupňů, opětovné zažehnutí motoru Raptor i test tepelného štítu. Urychlovací stupeň Super Heavy kontrolovaně přistál do Mexického zálivu, samotná loď dosedla do Indického oceánu.
Americká ekonomika jede více, než se odhadovalo
Hrubý domácí produkt USA se od dubna do června zvýšil o 3,3 % v přepočtu na roční bázi, oznámilo ve čtvrtek ministerstvo obchodu. Jde o zlepšení oproti původnímu odhadu 3 % a obrat po poklesu o 0,5 % v prvním čtvrtletí, který vyvolaly dopady celních válek prezidenta Donalda Trumpa. Pokles na začátku roku byl prvním oslabením ekonomiky za poslední tři roky a způsobil jej především prudký nárůst dovozu, protože firmy urychleně nakupovaly zahraniční zboží před zavedením cel. Tento trend se ve 2. čtvrtletí obrátil: dovoz klesl o 29,8 %, což přidalo k růstu HDP více než 5 procentních bodů.
Leo Express rozšiřuje své působení v Polsku
Mezinárodní dopravce Leo Express rozšiřuje své působení na polském trhu a otevírá novou linku. Od 1. března 2026 spouští přímé vlakové spoje mezi Prahou a Varšavou přes Krakov, které budou jezdit 2x denně. Dopravce již zahájil prodej jízdenek, jejichž zvýhodněná cena začíná na 239 Kč. Zároveň navyšuje počet spojů mezi Prahou a Krakovem až na čtyři denně. Na trasách dopravce nabízí denní i noční vlakové spoje. Zákazníci si budou moci vybrat z několika cestovních tříd a užít si pohodlnou jízdu s občerstvením, 5G Wi-Fi a klimatizací.
Spořka spouští AI voicebota na platformě Open AI
Česká spořitelna jako první banka v Česku implementovala do svého klientského voicebota technologii Open AI. Díky generativní AI se nejen zlepšila schopnost voicebota porozumět požadavkům klientů a přirozeně s nimi komunikovat, ale nově je také schopen naplánovat klientům schůzku s bankéři, podle požadavků klienta a dostupnosti konkrétních bankéřů. Nový AI voicebot přijímá za pobočkové bankéře telefonáty klientů v době jejich nepřítomnosti nebo pracovního zaneprázdnění. Je schopen klientům proaktivně zatelefonovat, zjistit jejich potřeby a případně jim poskytnout potřebné informace nebo naplánovat schůzku s lidským bankéřem. Výsledky pilotního provozu nového AI voicebota potvrdily, že výrazně zvyšuje dostupnost bankéřů, zvyšuje efektivitu plánování schůzek a zlepšuje zákaznickou zkušenost.
Potěšily: Nvidia; Air Bank; Primoco UAV; PDD Holdings (majitel Temu); VIG; Lego; Qantas; Best Buy; Jack Daniel’s; Alibaba; FM Logistic; Wilo; Renault; VGP;
Spíše zklamaly: Huawei;