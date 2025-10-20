Mohlo by vás také zajímat
Mohou nižší ceny energií ovlivnit inflaci a změnit náladu ve vedení ČNB?Jan Bureš 22. října 2025
Drahé energie jsou jedním z témat, které chce nově vznikající vláda řešit. Jedním z naznačovaných řešení je odpuštění poplatku za…
Z louže do bláta. Podnikatelské prostředí se v Česku zlepšilo jen mírně. V rámci EU jsme na spodních příčkáchLibor Akrman 21. října 2025
České podnikatelské prostředí si dle Indexu prosperity a finančního zdraví mírně polepšilo. Zatímco loni nám připadla 22. příčka z celkových…
Povolenky ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti nebude jen v řádu stokorunKryštof Míšek 16. října 2025
Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má…
ChatGPT povolí erotiku; zlato opět posunulo cenu výše a Nobelovka za ekonomii udělena aneb souhrn ekonomických událostí 42. týdne 2025
Agrofert patří opět jen Babišovi; po dluhopisech Novy se jen zaprášilo; Křetínský kupuje od PPD vlastníka Planeo; nové rychlejší produkty od Applu; Hypomonitor: zájem o hypotéky mírně roste; MMF zlepšil výhled české ekonomiky; pražská burza posunula rekord; státní dluh se prohloubil; VIG kupuje pojišťovnu Nürnberger a výsledková sezóna se rozeběhla.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dvě nejskloňovanější slova tohoto týdne? Turek a rozpočet. Zatímco v prvním případě jde pochopitelně o Filipa Turka, který je tváří uskupení Motoristé sobě a dohnaly ho „hříchy mládí“ (v podobě nekorektních příspěvků na sociální síti), v tom druhém je to tahanice o to, zdali má dosluhující vláda Petra Fialy předložit vládou schválený rozpočet sněmovně, či nikoli. Jedno mají ale společné a to, že v obou případech jde o politiku. Ikona Motoristů (včetně jeho spolustraníků i stoupenců) celou věc dost bagatelizuje, ale obavy z toho, že by Turek mohl být členem vlády a dokonce šéfem diplomacie, přetrvávají. V případě rozpočtu jde spíše o politické naschvály. Odcházející vláda je přesvědčena, že rozpočet novým poslancům předkládat nebude, neboť nastupující vláda – pravděpodobně pod taktovkou Andreje Babiše – ho stejně chce předělávat. Babiš naopak varuje před narůstajícími škodami a Česko dokonce přirovnal ke „spálené zemi.“ Chápu, že ho to zlobí, ale ať se na mě šéf ANO nezlobí, ke „spálené zemi“ máme ještě dost daleko. A jak říkal dramatik a prezident Václav Havel: „Politika by neměla hrát roli estrády.“ Bohužel se tak neděje až příliš často…
ChatGPT bude i s erotikou
OpenAI se chystá v rámci ChatGPT povolit širší škálu obsahu. A podle jejího šéfa Sama Altmana nebude chybět ani erotika, protože s „s dospělými uživateli by se mělo zacházet jako s dospělými“. Altman také uvedl, že nadcházející verze populárního chatbota mu umožní chovat se víc lidsky – „ale pouze pokud to budete chtít, ne proto, že chceme maximalizovat využití“.
Zlato na novém maximu
Cena zlata je na novém maximu, v minulém týdnu poprvé překonala hranici 4300 USD (zhruba 89.110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 g). Žlutý kov by mohl vykázat nejlepší týden za uplynulých 5 let, píše agentura Reuters. Zlatu pomáhají objevující se známky slabosti regionálních bank ve Spojených státech, globální obchodní konflikty a očekávání, že americká centrální banka (Fed) znovu sníží úrokové sazby.
Agrofert patří opět jen Babišovi
Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem společnosti Agrofert, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který upozornil Ekonomický deník. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba 10 % akcií firmy, potvrdil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi 90 % akcií Agrofertu. Jako možný budoucí premiér by se Babiš tím, že vlastní Agrofert, dostal do střetu zájmů, věc ale slíbil vyřešit.
Po dluhopisech Novy se jen zaprášilo
TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy Kč. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování. Čtyřleté dluhopisy s pevným ročním úročením 5,4 % mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru 10.000 Kč. Umístěním dluhopisů mezi investory Nova pověřila Air Bank a PPF banku. Investorům budou vydány 31. října a jsou splatné 31. října 2029.
Křetínský kupuje od PPD vlastníka Planeo
Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR, informovala EP Group v tiskové zprávě. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.
Nové rychlejší produkty od Applu
Apple představil nové modely MacBook Pro, iPad Pro a Vision Pro s aktualizovaným čipem M5, který jim umožňuje fungovat rychleji než jejich předchůdcům. Všechna zařízení je možné na většině trhů předobjednat už nyní. Nové modely MacBook Pro začínají na ceně 1 599 USD a do prodeje se dostanou 22. října. 11palcový iPad Pro je možné pořídit od 999 USD. Nejnovější Apple Vision Pro, který zahrnuje Dual Knit Band, koupí zákazníci od 3 499 USD.
Zájem o hypotéky mírně roste
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy Kč, což je proti srpnu nárůst o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy Kč. Úrokové sazby nových úvěrů zůstaly v průměru na srpnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Nobelovka za ekonomii udělena
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Trojice podle akademie obdržela ocenění za vysvětlení hospodářského růstu, který podporují inovace. „Laureáti nás naučili, že trvalý hospodářský růst nelze brát jako samozřejmost. Po většinu lidských dějin byla normou ekonomická stagnace, nikoli růst. Jejich práce ukazuje, že si musíme být vědomi hrozeb pro pokračující růst, a těm čelit,“ uvedla švédská Královská akademie věd.
MMF zlepšil výhled české ekonomiky
Mezinárodní měnový fond (MMF) výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 % a v roce příštím o dvě procenta. Uvedl to dnes v podzimním výhledu globální ekonomiky. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na příští rok o 1,8 %. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 %.
Pražská burza posunula rekord
Pražská burza se minulý týden dostala poprvé v historii nad 2400 bodů, ale úroveň neudržela. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Burza začínala letošní obchodování kolem hodnoty 1760 bodů. Od té doby s několika výkyvy posiluje. V únoru hodnotu 1940,44 bodu překonala do té doby rekordní závěr z 29. října 2007. V dalších měsících pak maximum několikrát vylepšila.
Státní dluh se prohloubil
Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bil. Kč. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 mld. Kč, uvedlo ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu MF. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 323.267 Kč. V samotném třetím čtvrtletí se dluh zvýšil o 13,7 mld. Kč. Míra zadlužení od konce roku 2024 vzrostla z 41,8 % HDP na 42 % HDP.
Smartphone s robotím fotoaparátem
Čínská společnost Honor uvedla, že vyvíjí smartphone s fotoaparátem, který se z přístroje vysouvá pomocí robotického ramene. Další podrobnosti plánuje sdělit na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně, který se koná na začátku příštího roku. Honor nazývá svůj nový produkt produkt jako „robotický telefon“ a uvádí že bude využívat umělou inteligenci.
VIG kupuje pojišťovnu Nürnberger
Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG), která v Česku vlastní Kooperativu, oznámila největší akvizici ve své historii — za 1,38 mld. eur převezme německou pojišťovnu Nürnberger Beteiligungs. Nabídka ve výši 120 eur za akcii představuje téměř 15% prémii oproti tržní ceně. Transakci podpořili hlavní akcionáři včetně Munich Re a Swiss Re, a dokonce i investiční fond 7Square, který dříve vyzýval k alternativám, nyní označil nabídku VIG za výhodnou.
DPD bude doručovat do Z-boxů
DPD, součást největší evropské sítě balíkové přepravy Geopost, nově doručuje balíčky pro své zákazníky do Z-BOXů Zásilkovny, resp. Packety. Pro DPD je tato spolupráce významným momentem ve sdílení sítí výdejních boxů na obou trzích. DPD v minulých měsících začala v Česku ve stejném modelu doručovat také do sítě One by Allegro nebo OxPoint a již od roku 2022 do AlzaBoxů. Síť výdejních míst DPD Pickup se tak rozšíří o více než 3000 Z-BOXů, celkem tak mohou zákazníci DPD využívat přes 13 tis. výdejen a boxů.
Další tchajwanská investice v Česku
V Praze zahájila výrobu tchajwanská společnost CTi Cable. Česko si vybrala jako svou základnu pro vstup na evropský trh. Vhodné prostory pro zahájení své evropské mise našel tchajwanský výrobce v průmyslovém parku P3 Prague D8. Průmyslový developer uzpůsobil prostory na míru, aby v nich mohla probíhat výroba a kompletace kabelů a propojovacích prvků, jako klíčových komponentů určených pro obory umělé inteligence, autonomních vozidel, letectví, průmyslové automatizace nebo medicíny. Investice 120 mil Kč s sebou přinese nejen nové pracovní příležitosti (předpokládá se vznik 50 pracovních míst), ale posílí pozici Česka v oblasti pokročilých technologií.
Další dějství firemních výsledků aneb výsledková sezóna v kostce:
Potěšily: Česká zbrojovka; E4U; JPMorgan Chase; Citgroup; BlackRock; LVHM; Bank of America; Morgan Stanley; TSMC; United Airlines; American Express; Charles Schwab; Johnson & Johnson;
Spíše zklamaly: Tesco Stores ČR.